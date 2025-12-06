Проект Автомобиль 2000: один нюанс сделал Москвич-2144 таким загадочным, что о нём говорят до сих пор

АЗЛК создал макет "Москвича-2144" специально для конкурса

В 1985 году Правительство СССР неожиданно объявило старт мероприятию, чем-то напоминавшему конкурс. Автоконструкторам было предложено показать, каким, по их мнению, должен быть "Автомобиль 2000". Именно так и называлось состязание, на которое немедленно откликнулись сотрудники экспериментального КБ на столичном АЗЛК. Была создана группа под руководством Александра Куликова, которая занялась проектированием и постройкой новой модели под индексом "Москвич-2144".

Фото: Own work by Weizenlol, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ "Москвич-2144 Истра" в музее ретро-автомобилей

Кузов "машины будущего" разрабатывал Михаил Душутин, за общее оформление отвечал художник-конструктор (дизайнер, если по-современному) С. Ивакин. После окончания проектировочных работ изготовили макет размером 1:4, который продули в аэродинамической трубе. Примерно в это же время Куликов придумал для машины собственное имя — "Истра".

Особенности "Москвича-2144"

Сначала сделали полноразмерный кузов из пенопласта: с него сняли матрицы и уже по ним изготовили из стеклопластика панели. Сама основа автомобиля была сделана в Кирове из дюралюминия, применявшегося в авиастроении. Экстерьер получился удачным, по крайней мере, в плане сопротивления встречному воздушному потоку: коэффициент равнялся всего 0,149. Для сравнения: у популярного тогда ВАЗ-2109 эта величина достигала 0,463. Предусматривались двери, открывавшиеся вверх и обеспечивавшие доступ сразу к обоим рядам сидений — довольно оригинальное решение! Общая масса машины должна была находиться в пределах 700-1100 кг при длине 4,4 ширине 1,7, высоте — 1,335 м. Внешнее оформление напоминает пару других моделей Тольяттинского завода: ВАЗ-2110, пошедший в серию, и не добравшийся до конвейера АЗЛК-2143 под именем "Яуза".

Что под капотом?

На автомобиль хотели установить импортный двигатель ELKO 3.82.92Т от компании Elsbett объемом 1,45 л и мощностью 82-95 л. с. Особенность мотора в том, что он мог работать на дизельном топливе, произведенным из рапсового масла. Также силовой агрегат "переваривал" обычный бензин и керосин. Движок должен бы обеспечить разгон до "сотки" за 12 секунд при максимальной скорости в 185 км/ч. Удивлял низкий расход горючего: в городе — 3,5 л, за его пределами — на скорости 90 км/ч 2,2 л, при 120 км/ч — 3,2 литра на 100 км.

В 1990 году этим двигателем оснастили "Москвич-214й, который вне конкурса участвовал в экологическом пробеге "Москва — Рига". На магистрали машина показала удивительную экономичность — 2,69 л/100 км.

Любопытно: на панели приборов отсутствовал привычный сегодня индикатор sheck engine. Вместо него — система самодиагностики, выводящая на дисплей сообщения о неисправностях и способах их устранения. Фактически здесь мы видим бортовой компьютер — это в 80-е то годы! Автозавод официально заявил о своей готовности через 10 лет покупать эти моторы по 100-120 тыс. в год. Предполагалось организовать и собственное производство двигателей в Кургане на машиностроительном предприятии. В 1991 даже на эту тему заключили договор и создали компанию "Алеко-Дизель". К реализации проекта привлекли немцев ("Либхер") и НАМИ. Закончилось все предсказуемо: камнем преткновения стало финансирование, которое в бурные 90-е ни одна российская компания обеспечить не могла. А "заграница" рисковать не хотела. К 1993-му "Алеко-Дизель" закрыли.

Другие технические новшества

Вызывает интерес пневматическая подвеска, которая могла менять свою жесткость (через настройку амортизаторов) и клиренс. Этот параметр регулировался в довольно широком диапазоне: от 14 до 24 см. Причем, делалось все это в автоматическом режиме — процессом управляла электроника, изменявшая параметры ходовой части в зависимости от скорости и вида дорожного покрытия. Пневмоподвеска регулировала давление в цилиндрах: при торможении подрессоривание "передка" усиливалось, то же самое происходило с задним мостом в случае резкого ускорения. Крен обоих сторон тоже контролировался!

В салоне

Внутри должна была стоять полноценная климатическая установка, включающая в себя систему обогрева и кондиционер. Изготовлением устройства уже занималось НПО "Красная Звезда". За оригинальные покрышки отвечало НИИШП, электрические приводы — объединение "Автоэлектроника". Позаботились и о безопасности, установив подушки, пиротехнические преднатяжители на ремни и систему ABS. Для удобства водителя предусматривалось невиданное тогда "чудо" — проекция показаний основных приборов на лобовое стекло.

Финал

В 1993-м государство перестало выделять средства на реализацию программы "Экологически чистый транспорт". Разумеется, что проект "Автомобиль 2000 года" тоже "повис в воздухе": спонсоров для поддержки не нашлось. Инновационный "Москвич-2144" так и остался на этапе эксперимента. Однако, индекс терять не захотели и впоследствии его отдали авто "Иван Калита" (версия 4х4). Сегодня макет "Истры" можно увидеть в столичном музее, расположенном на Рогожском валу. В 2025-м автомобиль находился в двадцать шестом павильоне ВДНХ ("Транспорт").