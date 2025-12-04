Автомобили императора меняли правила на дорогах — но самый главный секрет остался за кадром

Гараж Его Величества учреждён 18 февраля 1907 года

К 1917 году автопарк Николая II насчитывал 56 единиц техники. Такого количества машин не было ни у одного европейского монарха. Даже у американского президента в то время насчитывалось всего 10 экземпляров. На российских улицах первые автомобили стали появляться еще в конце 1890-х. Однако, сначала они не пользовались популярностью, и езда на них считалась даже "моветоном". Царский двор не был исключением, предпочитая поездки на лошадях.

Фото: https://www.autotitre.com/forum/Vehicules-speciaux/Limousine-presidentielle... The Russian monarch Nicholas II received the French Delaunay-Belleville from Prince Vladimir Orlov

Впервые император прокатился на "самодвижущейся тележке", благодаря министру Владимиру Фредериксу, отвечавшему за обеспечение семьи царя. Будущий (с 1913-го) граф приобрел во Франции паровую машину — локомобиль Serpollet, на котором и пригласил прокатиться императора со свитой. Но случился конфуз — техника заглохла, перегородив проезд. Царь со свитой вынужден был толкать локомобиль на обочину, чтобы освободить дорогу. Однако министр не сдавался и снова предложил Николаю II проехаться на отремонтированной машине. И — снова неудача! После этого Фредерикс "зарекся" катать царя.

Первые автомобили

Иное дело — князь Орлов, купивший в личное пользование Delaunay-Belleville. В 1904 году император с интересом отнесся к покупке и совершил на ней поездку, на этот раз без приключений. И пошло-поехало: царю понравилось, и короткие "путешествия" за рулем (!) стали совершаться чуть ли не каждый день. В конце концов император заявил, что, мол, нехорошо злоупотреблять любезностью князя и приказал приобрести авто для себя.

В конце 1905 года были куплены 4 автомобиля "Мерседес". Пара — в кузове "лимузин", один — "ландо" и четвертый — что-то вроде кабриолета. В то время Mercedes считался передовым автопроизводителем: некоторые модели развивали скорость до немыслимых 136 км/ч.

Учреждение гаража Его Императорского Величества

Официально он появился 18.02.1907 года. К этому моменту у императора было уже семь машин, обошедшихся казне в 100000 рублей. Чтобы было понятнее: например, шофер (элитная должность!) получал в месяц до 150 руб., квалифицированный рабочий в промышленности — 60-70 руб., учитель — 85-100 руб. Бутылка водки стоила 40-60 копеек (0,61 л), съемная квартира на окраине — 5-7 руб., в месяц, за обычную лошадь просили 100 рублей, а корову — 60. Но вернемся к гаражам: один построили в Царском Селе, второй находился в Санкт-Петербурге, третий — Петергофе. К 1910-му в них трудилось пятьдесят человек. В 1911-м построили четвертый — в Ливадии (Крым).

Все автомобили условно делили на четыре группы:

Императорские авто. Это лучшие машины того времени — кроме Mercedes, были Delaunay-Belleville, Peugeot, Renault. Позже появился "Роллс-Ройс" под собственным именем "Серебряный призрак". К императорской категории относился и роскошный Вгаsier, который царь подарил своей матери. Покупали и другие машины — к 1917-му всего было 10 штук. Автомобили для свиты. Это служебный транспорт — 19 экземпляров, среди которых появились отечественные модели: "Руссо-Балт" и "Лесснер".

Комендантские машины. Техника, использовавшаяся для обеспечения безопасности царской семьи. В основном — "Мерседесы", "Форды". Авто для хозяйственных нужд, в число которых входили автобусы, полевая кухня, мощные тягачи, таскавшие за собой по 2-3 прицепа, внешне смахивающие на конские телеги.

Безопасность императора — головная боль его охраны. Царь никогда не говорил заранее маршрут, по которому поедет. В конце концов по инициативе начальника службы охраны, самые посещаемые императором улицы и проспекты (Морской, Невский, Каменноостровский и т. д.) просто перекрыли.

В 1911 году уже существовали "права", ПДД и внушительные штрафы за их нарушение. На первый раз — серьезная сумма в 100 рублей, на второй — арест на 2 недели, третий — лишение "водительского удостоверения".

При этом Николай II нередко ездил в открытых лимузинах, считая, что "народ должен видеть своего царя". Кстати: бронированных машина у императора так и не появилось. Любопытный момент: во время поездок в Царском Селе (а самодержец обожал скорость) бывали случаи ДТП с "участием" крестьянской живности — например, коров.

В таком случае царь лично возмещал убыток владельцу. Надо сказать, что служба безопасности свое дело знала. Когда царь выезжал в белорусские леса на охоту по трассе протяженностью 63 км, для ее охраны выделялось 224 пеших солдата, 38 конников, 5 офицеров и 3 жандарма.

Если император выезжал в столицу, во время "высочайшего следования" полицейские на "25 шагов" удаляли обозы и пешеходов. При этом агентами охраны активно использовали …велосипеды, т. к. машин, а иногда и конных нарядов лошади пугались. За автомобилем императора обязательно следовал еще один, резервный.

Bebe Peugeot

Переводится как "Малютка Пежо": этот автомобиль подарили цесаревичу Алексею на его 10-летие. Маленькую машину размером 2,445 на 1,114 м сделали во Франции: уже тогда компания "Пежо" стремилась разработать недорогой, общедоступный "народный" автомобиль, который и показала на выставке в 1904 году в Париже. Там "Беби" увидел князь Орлов — с его подачи машину и купили. Однако цесаревич, болевший гемофилией, за руль почти не садился, т. к. ему не разрешали: любая незначительная травма могла стать причиной летального исхода. После революции автомобиль находился в Аничковом дворце: в 1942-м в него угодила немецкая бомба и машина перестала существовать.

Спецсигналы

Да-да, они были уже и тогда! Только сначала появились особые номера: с белой короной, синеватого оттенка. На них — одна (для пассажирских машин) или две (для грузовых) буквы. При этом номера крепились только на машины, обслуживающие царский двор. На авто, принадлежащих лично Николаю II, никаких обозначений не было вообще. А что представлял собой тогдашний "спецсигнал"? Это фара-прожектор, по бокам — дополнительная "оптика", плюс многотональная сирена, ревуны, клаксон.

Технические модернизации и конец Гаража Его Величества

Внедрением "инновационных технологий" занимался Кегресс — личный водитель царя и начальник гаража. Причем, "шеф" императорской техники проявил себя, как хороший конструктор. Это он придумал, чтобы ведущую заднюю ось авто поставить на гусеницы, а переднюю — на лыжи, чтобы без проблем ездить по зимним дорогам. Автомобили этого типа успешно использовались русской армией во время Первой мировой войны. Также Кегресс постоянно совершенствовал различные узлы купленных машин прямо в гараже, не забывая, однако, патентовать свои изобретения.

Второго марта 1917 года Николай II отрекся от престола. На его автомобилях сначала разъезжал Керенский, потом — Троцкий и Ленин. Кстати, последнего в заснеженное Шушенское возили как раз на полугусеничном авто с лыжами, изобретенным Кегрессом. Увы, но до наших дней ни один автомобиль Николая II не сохранился. Все они (кроме Bebe Peugeot, см. выше) в середине 1920-х были разобраны и утилизированы.