Автомобили императора меняли правила на дорогах — но самый главный секрет остался за кадром

К 1917 году автопарк Николая II насчитывал 56 единиц техники. Такого количества машин не было ни у одного европейского монарха. Даже у американского президента в то время насчитывалось всего 10 экземпляров. На российских улицах первые автомобили стали появляться еще в конце 1890-х. Однако, сначала они не пользовались популярностью, и езда на них считалась даже "моветоном". Царский двор не был исключением, предпочитая поездки на лошадях.
Впервые император прокатился на "самодвижущейся тележке", благодаря министру Владимиру Фредериксу, отвечавшему за обеспечение семьи царя. Будущий (с 1913-го) граф приобрел во Франции паровую машину — локомобиль Serpollet, на котором и пригласил прокатиться императора со свитой. Но случился конфуз — техника заглохла, перегородив проезд. Царь со свитой вынужден был толкать локомобиль на обочину, чтобы освободить дорогу. Однако министр не сдавался и снова предложил Николаю II проехаться на отремонтированной машине. И — снова неудача! После этого Фредерикс "зарекся" катать царя.
Иное дело — князь Орлов, купивший в личное пользование Delaunay-Belleville. В 1904 году император с интересом отнесся к покупке и совершил на ней поездку, на этот раз без приключений. И пошло-поехало: царю понравилось, и короткие "путешествия" за рулем (!) стали совершаться чуть ли не каждый день. В конце концов император заявил, что, мол, нехорошо злоупотреблять любезностью князя и приказал приобрести авто для себя.
В конце 1905 года были куплены 4 автомобиля "Мерседес". Пара — в кузове "лимузин", один — "ландо" и четвертый — что-то вроде кабриолета. В то время Mercedes считался передовым автопроизводителем: некоторые модели развивали скорость до немыслимых 136 км/ч.
Официально он появился 18.02.1907 года. К этому моменту у императора было уже семь машин, обошедшихся казне в 100000 рублей. Чтобы было понятнее: например, шофер (элитная должность!) получал в месяц до 150 руб., квалифицированный рабочий в промышленности — 60-70 руб., учитель — 85-100 руб. Бутылка водки стоила 40-60 копеек (0,61 л), съемная квартира на окраине — 5-7 руб., в месяц, за обычную лошадь просили 100 рублей, а корову — 60. Но вернемся к гаражам: один построили в Царском Селе, второй находился в Санкт-Петербурге, третий — Петергофе. К 1910-му в них трудилось пятьдесят человек. В 1911-м построили четвертый — в Ливадии (Крым).
Безопасность императора — головная боль его охраны. Царь никогда не говорил заранее маршрут, по которому поедет. В конце концов по инициативе начальника службы охраны, самые посещаемые императором улицы и проспекты (Морской, Невский, Каменноостровский и т. д.) просто перекрыли.
В 1911 году уже существовали "права", ПДД и внушительные штрафы за их нарушение. На первый раз — серьезная сумма в 100 рублей, на второй — арест на 2 недели, третий — лишение "водительского удостоверения".
При этом Николай II нередко ездил в открытых лимузинах, считая, что "народ должен видеть своего царя". Кстати: бронированных машина у императора так и не появилось. Любопытный момент: во время поездок в Царском Селе (а самодержец обожал скорость) бывали случаи ДТП с "участием" крестьянской живности — например, коров.
В таком случае царь лично возмещал убыток владельцу. Надо сказать, что служба безопасности свое дело знала. Когда царь выезжал в белорусские леса на охоту по трассе протяженностью 63 км, для ее охраны выделялось 224 пеших солдата, 38 конников, 5 офицеров и 3 жандарма.
Если император выезжал в столицу, во время "высочайшего следования" полицейские на "25 шагов" удаляли обозы и пешеходов. При этом агентами охраны активно использовали …велосипеды, т. к. машин, а иногда и конных нарядов лошади пугались. За автомобилем императора обязательно следовал еще один, резервный.
Переводится как "Малютка Пежо": этот автомобиль подарили цесаревичу Алексею на его 10-летие. Маленькую машину размером 2,445 на 1,114 м сделали во Франции: уже тогда компания "Пежо" стремилась разработать недорогой, общедоступный "народный" автомобиль, который и показала на выставке в 1904 году в Париже. Там "Беби" увидел князь Орлов — с его подачи машину и купили. Однако цесаревич, болевший гемофилией, за руль почти не садился, т. к. ему не разрешали: любая незначительная травма могла стать причиной летального исхода. После революции автомобиль находился в Аничковом дворце: в 1942-м в него угодила немецкая бомба и машина перестала существовать.
Да-да, они были уже и тогда! Только сначала появились особые номера: с белой короной, синеватого оттенка. На них — одна (для пассажирских машин) или две (для грузовых) буквы. При этом номера крепились только на машины, обслуживающие царский двор. На авто, принадлежащих лично Николаю II, никаких обозначений не было вообще. А что представлял собой тогдашний "спецсигнал"? Это фара-прожектор, по бокам — дополнительная "оптика", плюс многотональная сирена, ревуны, клаксон.
Внедрением "инновационных технологий" занимался Кегресс — личный водитель царя и начальник гаража. Причем, "шеф" императорской техники проявил себя, как хороший конструктор. Это он придумал, чтобы ведущую заднюю ось авто поставить на гусеницы, а переднюю — на лыжи, чтобы без проблем ездить по зимним дорогам. Автомобили этого типа успешно использовались русской армией во время Первой мировой войны. Также Кегресс постоянно совершенствовал различные узлы купленных машин прямо в гараже, не забывая, однако, патентовать свои изобретения.
Второго марта 1917 года Николай II отрекся от престола. На его автомобилях сначала разъезжал Керенский, потом — Троцкий и Ленин. Кстати, последнего в заснеженное Шушенское возили как раз на полугусеничном авто с лыжами, изобретенным Кегрессом. Увы, но до наших дней ни один автомобиль Николая II не сохранился. Все они (кроме Bebe Peugeot, см. выше) в середине 1920-х были разобраны и утилизированы.
