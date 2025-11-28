Огромный советский лимузин удивлял пассажиров не роскошью — дело в скрытой инновации

На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами

Машина удивляет не только своей универсальностью: действительно — лимузин предназначался для развоза высокопоставленных чиновников, эксплуатировался в таксопарках, использовался, как маршрутка и карета "скорой помощи".

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Классические спицевые диски ретро-автомобиля

Главное, что привлекает в этом автомобиле — его техническая часть и дизайн. Сразу стоит заметить: автомобиль не является копией никаких зарубежных лимузинов, в т. ч. американских. На последние ЗиМ-12 похож примерно так же, как они друг на друга. А вот отличий, особенно в плане "начинки", было достаточно много. Но обо все по порядку.

Как создавался инновационный автомобиль

Разработка советского лимузина под руководством главного конструктора ГАЗа Андрея Липгарта стартовала в 1948 году. На создание новой машины отводилось 29 месяцев. Главе КБ настоятельно рекомендовали взять за образец одну из моделей Buick (США). Но Липгарт принял неожиданное решение создать свой автомобиль, рассчитанный на 7 человек, с несущим кузовом, что было для того времени очень смело. Тогда все лимузины, в т. ч. американские в своей основе обязательно имели раму: считалось, что один кузов не справится с нагрузкой.

Желание Липгарта сделать оригинальный автомобиль имело и чисто практическую причину. В то время в распоряжении ГАЗа был только один подходящий двигатель для будущего лимузина: шестицилиндровый агрегат в 3,5 л (как у грузовика ГАЗ-51), собранный на основе Dodge D5. Даже если этот мотор форсировать, увеличив степень сжатия до 6,7, максимальная мощность ограничится 90 л. с. Этого для рамного автомобиля было явно недостаточно: машина получилась бы тихоходной.

Создать современный экстерьер, оформить салон поручили настоящему мастеру своего дела — художнику-конструктору (теперь эта должность называется "автомобильный дизайнер") Льву Еремееву. Это его "перу" принадлежит экстерьер и интерьер таких известных автомобилей, как "Победа", ГАЗ-21 "Волга" и "Чайка".

К середине июня 1949 года автомобиль продемонстрировали Сталину: тот прокатился на лимузине, усевшись на откидное сиденье (страпонтен). Поговаривали, что вождь боялся покушений, а это место считалось наиболее безопасным. По другой версии, Иосиф Виссарионович страдал радикулитом и на откидном сиденье ему просто было удобнее. Итогом поездки стало утверждение машины к производству. Опытные образцы появились в 1950-м, а в следующем году машина встала на конвейер. Сразу же разработали упрощенную модификацию (недорогая отделка, дефорсированный мотор) для передачи в таксопарки и медслужбу. Сделали даже пару опытных кабриолетов. Однако, отсутствие крыши подразумевало усиление кузова, с которым заморачиваться никто не хотел. Поэтому на конвейер кабриолет решили не ставить. К тому же, учитывая климатические особенности СССР, вряд ли такая модель пользовалась бы популярностью. Седан ЗиМ-12 успешно прошел госиспытания, преодолев 21 072 км. Любопытно: после запуска в серию несколько машин приспособили для перемещения по железной дороге. Дрезина возила начальника Балахнинского предприятия, занимавшегося разработками торфяных залежей.

Особенности проекта

Добавим: советские конструкторы первыми в мире выпустили серийный лимузин такой длины (5,53 м) с несущим кузовом. На машине впервые применили тормоза с парой рабочих цилиндров на каждом колесе. Трансмиссия, а точнее — гидромуфта, скопированная с "крайслеровской" конструкции Fluid Drive, вызывает особый интерес. Это устройство допускало съезд на любой, в т. ч. третьей, самой высшей, передаче (в руководстве по эксплуатации рекомендовалось трогаться с места со второй). Также можно было затормозить, не выключая скорость, а потом съехать с места, просто отпустив педаль: мотор при этом не глох. Чем-то это напоминало коробку-автомат. Только, в отличие от нее, гидромуфта не требовала особого обслуживания и специальной смазки. А ресурс был сопоставим с "механикой". Еще одна особенность лимузина — высокая (примерно 50%) унификация с другими автомобилями: "Победой", ГАЗ-69 и ГАЗ-51.

Салон

По тогдашним меркам, он был роскошным. Это обивка из недешевой прочной ткани, отопление, вентиляция, в т. ч. для задних пассажиров — отдельная. Там же — "свои" пепельницы и прикуриватели, подсветка, подлокотник в спинке. Передняя панель отделывалась деревом, имелся трехдиапазонный ламповый радиоприемник. Правда, пользоваться им при заглушенном двигателе нужно было с осторожностью: примерно за час аккумулятор "садился в ноль".

Эксплуатация

После 1957 года, ознаменовавшимся "разгромом" очередной антипартийной группировки, в которую якобы входил Вячеслав Молотов (настоящая фамилия — Скрябин), машину переименовали в ГАЗ-12. Однако, многие чиновники к подобному событию отнеслись равнодушно, благодаря чему часть выпущенных лимузинов сохранилась до наших дней с шильдиками "ЗиМ".

Автомобиль стоил дорого: при средней зарплате в 800 рублей, за машину просили 40 тысяч. И это еще неполная цена — себестоимость ГАЗ-12 составляла 80 тыс. руб., т. е. государство частично компенсировало покупку. Для сравнения: "Победу" продавали за 16 тыс. руб., а "Москвич-400" стоил 9 тыс. руб. Выходило, что за деньги, требуемые на покупку ЗиМа, можно было приобрести пару "Побед", а если добавить 1000 руб., можно было прикупить еще и "Москвича". Тем не менее, лимузин покупали: ведь это же престижно! Интересные данные есть в книге Е. Д. Твердюкова, где он приводит статистику продаж ЗиМа частникам:

люди, имеющие отношение к науке — 16 человек;

священнослужители — 14;

писатели — 10;

руководители различных рангов — 8;

военные (очевидно — генералитет) — 6;

артисты — 5;

водители — 2;

домохозяйки — 1.

Получается, что из произведенных за почти 10 лет 21 527 автомобилей только 62 было продано частным лицам. Вот такая арифметика! А еще ЗиМ-12 довольно часто попадал в кадры многих кинофильмов: "Дело пестрых", "Екатерина Воронина", "Разные судьбы", "Обыкновенный человек".

Модернизации и прекращение производства

Ближе к концу 50-х лимузин немного усовершенствовали: вместо разделенного пополам поставили целое лобовое стекло, на радиаторную решетку прикрепили "птичку", коробку с гидромуфтой заменили на "автомат". Мощность силового агрегата увеличили до 110 "лошадей". Однако, дальнейшая модернизация не имела смысла: машина устарела морально — завод уже вовсю разрабатывал ГАЗ-13 "Чайку". Последние кареты "скорой помощи" на базе ГАЗ-12 собрали в 1960 году, после чего производство лимузина прекратилось.