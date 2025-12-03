Секретная амфибия ВАЗа могла изменить армейский транспорт — но что-то пошло не так

ВАЗ разработал секретный внедорожник-амфибию в 1970-х

Во времена Советского Союза на территории огромной страны не было ни одного крупного автомобильного завода, который не работал бы на нужды армии. И ВАЗ не являлся исключением. Не только он, но и другие предприятия отрасли в 1970-е годы получали от МО СССР заказы на разработку и создание легковых машин-амфибий "для командира роты". Так, например, на свет появился ЛуАЗ-967М, в Ульяновске тоже строилась своя амфибия — проект "Ягуар". А что же тольяттинцы?

Плавающий внедорожник от ВАЗ

Создание автомобиля было засекречено, поэтому вплоть до 90-х о его существовании ничего не было известно, несмотря на то что в общей сложности изготовили более десятка экземпляров. В армейских документах машина фигурировала, как "транспортное средство для рыбаков и охотников". Сразу стоит отметить: до финальной модели амфибии шли долго: первые разработки стартовали в 1972-м, а внедорожники, рекомендованные к производству, "довели до ума" только к 1987-му. Но это будет позже, а пока, в 1975-м, завод представил готовый проект, который утвердили.

Главным конструктором, участвовавшим в создании ВАЗ-2122, являлся П. Прусов, до этого руководивший работами по разработке "Нивы". Кстати, у нее, на первом этапе строительства, и попытались позаимствовать все основные агрегаты. Правда, чтобы придать машине плавучесть, их убрали внутрь авто. Изначально было решено отказаться от гребного винта, водометов, усложнявших конструкцию. Амфибия должна плавать только за

счет вращения колес!

Технические тонкости

По габаритам кузов "двадцать второй" получился крупнее, если сравнивать с "Нивой". Из-за этого решили поставить шины побольше — экспериментальные ВлИ-6. А заодно увеличили число главных передач, чтобы двигателю было легче крутить тяжелые колеса на бездорожье. К лету 1976 построили пару опытных автомобилей, которые сразу же отправили на испытания.

Недостатки проявились немедленно: КПП, мосты, "раздатка" сильно перегревались, "нивские" узлы работали на пределе прочности. Пришлось придумывать и конструировать специальные каналы для обдува агрегатов.

Тем не менее машины уверенно себя чувствовали как на суше, так и воде, где показали скорость в 4,3 км/ч, что очень неплохо, если учесть, что единственными движителями являются колеса.

Заказчику амфибии понравились, но требовалось устранить обнаруженные недостатки, что и сделали к 1978 году. ВАЗ-2122 решили модернизировать, осуществив его перекомпоновку и уменьшив габариты, чтобы снизить вес. По сути, стали строить другую амфибию.

Однако уже выпущенные два образца не забросили, а стали потихоньку устранять проблемы. Вместо мотора в 1,6 л поставили менее мощный в 1,3 л от ВАЗ-21011. Колеса и редукторы использовали от "Нивы". Также частично переделали кузов, сняли водооткачивающие помпы и вентиляторные кожухи, убрали некоторые уплотнители для улучшения доступа охлаждающего воздуха к агрегатам. Все эти мероприятия привели к некоторому снижению общей массы авто, что уменьшило нагрузку на двигатель.

Модернизированная "парочка" получила индекс ВАЗ-2122А и отправилась на испытания в Среднюю Азию. Там выяснилось, что перекройка кузова и его облегчение незначительно ухудшили проходимость автомобиля, зато

проблему с перегревом все-таки решили.

А что с автомобилем, который решили перекомпоновать?

Новая версия амфибии

Всего построили три автомобиля с индексом ВАЗ-3Э2122 (один в 1981, еще пару в 1982-м). Над моделью серьезно поработали. Если у предыдущих машин вне кузова была только передняя подвеска, то на новых экземплярах под днище добавили редуктор с картером: это позволяло избежать перегрева.

Также конструкторы продумали и создали целую систему вентиляционных каналов, чтобы охладить другие узлы и агрегаты. Для уменьшения общей

массы вместимость бака снизили до 81 л вместо прежних 120-ти.

Панель приборов и руль позаимствовали у ВАЗ-2105.

В 1983-м построили еще три автомобиля ВАЗ-4Э2122. В соответствии с новой системой индексации, принятой на заводе, амфибии получили название ВАЗ-2122 400-й серии. Машины совершили испытательный пробег в 30000 км и провели в водоемах пятьдесят часов. В итоге амфибию рекомендовали к производству и принятию в эксплуатацию армейскими частями.

Завершение эпопеи ВАЗ-2122

Однако военные не торопились. Чтобы ускорить постановку амфибий на вооружение, завод изготовил еще одну партию в десять автомобилей серии 500. Шесть из них отправили в войска для тестирования. Кроме того, за два года (1985-86) в краш-тестах проверили еще три машины, что подтвердило их безопасность и надежность.

К 1987 году выпустили последнюю тройку амфибий уже с индексом "600". Считалось, что это предсерийные образцы, которые в недалеком будущем встанут на заводской конвейер. Но увы — время было выбрано крайне неудачное: перестройка, "новый курс" партии и т. д. Сильнейший экономический кризис не позволил даже определиться, кто будет финансировать проект.

Ни Госплан, ни Минобороны, ни Минавтосельхозмаш не согласились заниматься амфибией. Пока "футболили" проект друг другу, армия к 90-м оказалась не в состоянии закупать даже те автомобили, которые производились на протяжении десятков лет.