Последний Mercedes Горбачёва: что случилось с авто, прежде чем его имя снова появилось в новостях

Первый и последний президент СССР считал автомобили признаком роскоши, которой он всячески сторонился и, возможно, поэтому к машинам относился с некоторым равнодушием, как к необходимости. Даже в мемуарах, написанных бывшим Генсеком, и он, и его супруга факты владения автомобилями до того, как Горбачев занял пост главы государства, обходили стороной.
Тем не менее в годы, предшествовавшие высокой должности, Михаил Сергеевич пользовался служебными авто, полагающимися тогда партийным функционерам. А что касается личной техники, то известно, что за будущим президентом СССР числился скромный ЗАЗ-968 — "Запорожец". Больше информации об авто, находившихся в собственности Михаила Сергеевича и активно эксплуатировавшихся, найти не удалось. У него не было ни автопарка, ни богатой, как у Брежнева коллекции. Когда Горбачев вступил в должность Генерального секретаря КПСС, видимо, ему вполне хватало служебных машин, о которых и пойдет речь.
На автомобилях этой марки высшее советское руководство начало перемещаться еще со времен Сталина.
Горбачеву, занявшему пост Генсека, по статусу полагался лимузин ЗиЛ-4104, представлявший собой 3-й рестайлинг ЗиЛ-114, выпускавшегося аж с 1967 года.
Считается, что этот лимузин конструкторы СССР создали самостоятельно, а не скопировали, как бывало раньше. Впрочем, лицензию на тормозную систему все-таки честно купили.
Автомобиль был серийным и чем-то особым не выделялся, если, конечно, не считать внутреннюю отделку и невиданную по тем временам деталь "роскоши" от советского автопрома — кондиционер. Салон отделан вставками из красного дерева, натуральной кожей. На этом автомобиле Михаил Сергеевич совершал поездки по столице и Подмосковью.
Однако ЗиЛ-41047 стал мелькать в кортеже Президента с 1988 года, а до этого он ездил на другой, более интересной машине.
Этот лимузин достался Генсеку в "наследство" от Константина Черненко. Внешне лимузин тоже напоминал Рестайлинговый ЗиЛ-114. Но было серьезное отличие — бронекапсула. По сути, это — бронированный кузов, выполненный из стали, используемой для производства боевых машин пехоты на Курганском заводе.
Лимузин собирали вручную, выстраивая его вокруг бронекапсулы, способной выдержать не только попадание пули, но и взрыв ручной гранаты.
Модель выпустили ограниченной серией. На "броневике" Горбачев предпочитал ездить в регионах, где обстановка была, мягко говоря, не очень спокойной. Потом эта машина досталась Ельцину, который на ней передвигался уже везде, в т. ч. и по Москве.
В распоряжении Горбачева была еще одна машина — ГАЗ-14 "Чайка". На ней, в основном, разъезжала супруга Михаила Сергеевича. Именно она, по словам бывшего начальника охраны В. Кузовлева, пыталась привить своему мужу любовь к автомобилям.
Первой леди "Чайка" совсем не нравилась, и позже она получила в свое распоряжение ЗиЛ-41045. Раиса Максимовна настаивала, чтобы в заграничные поездки Горбачев обязательно брал с собой советский лимузин.
А еще она, как пишет в своей книге Кузовлев, сформировала традицию останавливаться посреди улицы и беседовать с простыми людьми. Что, в общем-то, являлось грубейшим нарушением протокола и головной болью для охраны.
По неподтвержденным данным, один из лимузинов Раисы Максимовны, ЗиЛ-41045 находится в музее "Легенды СССР" на магистрали М4. Еще одна машина, на которой ездила Горбачева — ЗиЛ-41047 в 2017-м находился в Казахстане, но потом был продан.
1988 год ознаменовался двумя никак не связанными событиями: Горбачев М. С., по версии издания Time был признан "Человеком года". И в то же время, по мнению редакции журнала Motor Trend лучшим автомобилем стал "Понтиак" пятой генерации.
Компания GM, которой принадлежит бренд Pontiac, решил презентовать
модель года первому президенту СССР. На месте госномера — табличка, где было написано: Gorby. Но Горбачев так не разу и не прокатился на подарке: автомобиль он передал в музей АЗЛК. При этом Генсек добавил: "чтоб учились", как нужно делать.
Перспективную модель хотели запустить на заводе, надеясь, что она будет способствовать выходу предприятия из глубокого кризиса. Машина получилась, по тем временам, передовой, как внешне, так и в техническом плане. В основе автомобиля — несущий кузов, выполненный с применением стеклопластиковых панелей, что снижало его массу.
В салоне — все возможные на тот момент опции, включая кондиционер, многозонный климат-контроль, полный электропакет, бортовой компьютер,
аудиосистема с десятью колонками, велюровая обивка. Движок, правда, оставили старый: восьмицилиндровый агрегат объемом 7,6 л и мощностью 315 "лошадей". На ЗиЛе собрали пару таких лимузинов, которые остряки тут же нарекли "Раиса" и "Миша". По непонятным причинам лимузин Горбачеву (а может, его жене) не понравился, и на конвейер ЗиЛ-4102 так и не попал.
Это — модель Mercedes-Benz W221, производимая в Германии в 2005-2013 годах. На нем и передвигался Михаил Сергеевич в последние годы жизни и даже попал в ДТП в 2015-м. Кортеж Горбачева ехал по "встречке", где находился не успевший свернуть на обочину "Рено". Произошло столкновение, правда, не малой скорости, благодаря чему никто не пострадал. Машины получили незначительные повреждения.
