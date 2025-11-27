ГАЗ М-73 мог стать символом СССР: загадка этой машины до сих пор вызывает вопросы

Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека

В 1990 годы японский автоконцерн "Сузуки" выпустил необычную модель купе Suzuki X-90. Полноприводная машина была рассчитана на двух человек и сзади имела большой багажник. Автомобиль покупатели не приняли и на конвейере он продержался недолго — всего два года. Но самое удивительное заключается в том, что Х-90 полностью повторяет концепцию, разработанную советскими конструкторами еще 40 лет назад. Если сделать скидку на современный дизайн, машины даже внешне похожи. К сожалению, как и своей судьбой.

Как появился ГАЗ М-73 "Украинец"

В 1950-е годы в сельском хозяйстве в основном использовались две модели: ГАЗ-67, напоминавший американские джипы, поставлявшиеся по ленд-лизу, и более гражданский на вид ГАЗ-69 — легендарный "козлик". Однако, он был востребован в армии и колхозникам этих машин поставлялось сравнительно мало. Требовалась "своя" машина. Она должна быть, с одной стороны более комфортной, гражданской, с другой — обладать хорошей проходимостью. В то время активно осваивалась целина и внедорожники пользовались спросом.

Разработку нового автомобиля поручили Георгию Вассерману — автору знаменитого ГАЗ-69. К созданию новинки группа конструкторов подошла творчески: в машине было использовано множество, как теперь говорят, инновационных решений. Один только цельнонесущий кузов чего стоил! Ранее такого не было: раз внедорожник, значит, строить его нужно на раме. Кстати, концепцию несущего кузова применили при разработке (она шла параллельно с ГАЗ М-73) полноприводной "Победы" — ГАЗ М-72. По неподтвержденным данным "свою руку" к созданию М-72 "приложил" Никита Хрущев. Он считал, что "свой" автомобиль должен быть не только у начальства, но и у руководителей низшего звена: бригадиров, агрономов. И действительно: если, например, далеко в поле нужно отвезти какую-то небольшую деталь для сломавшегося трактора, гонять туда грузовик нерентабельно. Иное дело — компактный внедорожник с небольшим кузовом. Что касается названия, то здесь все просто: автомобиль предполагалось выпускать на территории Украины, в цехах предприятия, которое так и не было построено.

Характеристики

Всего было выпущено два варианта машины: купе с закрытым багажником и водруженной на него "запаской", и пикап с небольшим кузовком. Ходовую часть позаимствовали у ГАЗ-69, однако мосты и "раздатку" сделали меньше, адаптировав их к более легкому кузову. Двигатель взяли от "Москвича-402" (полная масса 1,28 т): правда, считалось, что мотор этот слабоват, но для сравнительно легкого (1070 кг) М-73 он вполне подходил, т. к. обладал хорошей тяговитостью на "низах".

Машина оснащалась внедорожной резиной, дисками на 16 дюймов. Шины низкого давления воздействовали на грунт с силой всего 0,25 кг/кв см. Для сравнения: у человека такой же параметр в среднем равен 0,32 кг/кв см. Приплюсуйте сюда небольшую (3,43 м) длину, полный привод, клиренс в 20 см и сравнительно малую массу. В итоге по результатам испытаний совместно с ГАЗ-69 и М-72, М-73 спокойно проезжал там, где эти две модели безнадежно вязли в грязи или песке. А всего в зиму и весну 1955-56 г. оба прототипа преодолели свыше 4 тыс. км, демонстрируя уникальную проходимость. Даже по шоссе М-73 показал лучшие, чем предполагалось, результаты: 85 км/ч вместо "паспортных" 75 км/ч. Был и еще один интересный плюс: как ни странно, это дизайн машины. Ее округлые формы позволяли оперативно смывать грязь после езды по бездорожью.

В ходе испытаний выявились недостатки. Во-первых, это слабая, шестивольтовая бортовая сеть. Впрочем, заменить ее на 12 В особого труда не составило бы. И еще один недостаток — плохая герметизация моторного отсека, куда попадала влага. Эта проблема тоже решаема.

Производство

Здесь и начались главные трудности. Выпускать автомобиль на ГАЗе не было никакой возможности: мощности предприятия полностью загружены выпуском ГАЗ-69, "Победы", а еще должно было стартовать производство новинки — ГАЗ-21 "Волга". Поэтому 2.06.1955 отраслевое ведомство передало документацию и опытные экземпляры в столицу на МЗМА (позже — АЗЛК). Однако, там все решили по-своему. Производить новый кузов посчитали нецелесообразным, вместо этого использовали агрегаты и узлы от М-73 для производства полноприводных "Москвичей" — 410 и 411 моделей, впоследствии пошедших в серию.

История ГАЗ М-73 показала, что уже в 1950-е годы советские конструкторы заглянули слишком далеко вперед: до предложенных ими технологических решений мировой автопром дозрел лишь в 1990-е. А М-73 так и остался непризнанным "пророком в своем отечестве".