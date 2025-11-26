Синий трактор в СССР: этот оттенок выбрали неслучайно — в основе решение, о котором мало кто знает

Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет

"По полям, по лесам синий трактор едет к нам" — поется в известной детской песенке. Автору текста нельзя отказать в наблюдательности: когда-то большинство тракторов в СССР действительно красили в этот цвет. Но почему — что это, дань моде тех лет или тут есть еще какая-то причина? Есть, и не одна.

Фото: commons.wikimedia.org by Vian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ трактор т-40

Переход на мирные рельсы

Когда закончилась Вторая мировая война, СССР начал активными темпами восстанавливать свою экономику и в т. ч. сельское хозяйство. В ходе этого процесса руководство страны решило, что нужно как-то отделить военную технику от гражданской, чтобы цвет хаки больше не вызывал у людей тяжелые воспоминания, ассоциации. Требовалось, чтобы население сконцентрировалось на мирном, созидательном труде. Также существует неподтвержденная версия, что Никите Хрущеву цвет неба очень нравился и он рекомендовал именно в него красить выпускаемые трактора. Хотя первые из них, довоенные, имели алый оттенок, как у государственного флага.

Экономические причины и суеверия

Здесь все гораздо проще: синий пигмент — один из наиболее дешевых, поэтому получаемая из него эмаль обходилась недорого. К тому же, колхозы и совхозы активно покупали синие трактора (других-то не было!), что еще больше удешевляло производство краски. Надо сказать, что техника, предназначенная на экспорт, имела красный цвет, и, разумеется, пусть и несильно, но отличалась от той, что шла на внутренний рынок. Поэтому сборка машин из деталей, узлов, имевших разный цвет, сильно облегчалась: все компоненты после покраски оказывались уже отсортированными "автоматически". И еще: синяя эмаль хорошо ложилась на применяемую в те времена грунтовку: адгезия получалась довольно сильной даже при сравнительно тонком слое. А это экономило краску.

Еще один важный момент — покраска отремонтированных тракторов. Не надо ломать голову, чтобы точно подобрать нужный оттенок: достаточно обратиться на предприятие-изготовитель и вам выдадут аналогичную краску — тон в тон. Кстати, на заметку сегодняшним автовладельцам: на синем фоне царапины и вмятины заметны не так сильно, как на кузовах других цветов.

Еще одна причина носит экзотический характер и связана с суевериями сельчан. Синий цвет ассоциируется с отсутствием проливных дождей, ясным небом, гарантирующим высокий урожай. Не исключено, что еще на заре тракторостроения технику красили (а то и перекрашивали после покупки) в синий цвет, чтобы "притянуть" ясную погоду. В то время, когда от урожая нередко зависела жизнь сельчан, использовали любой способ всерьез, лишь бы собрать хороший урожай.

Сегодня Минский тракторный завод красит свою продукцию в красный и черный цвета. Жители Белоруссии даже подали петицию с просьбой вернуть технике "родной" синий цвет.

Советские грузовики, в частности ГАЗ-52, ГАЗ-53, ЗиЛ-130 тоже имели голубоватый оттенок с белой радиаторной решеткой. Возможно, идею цвета подсмотрели у производителей тракторов. Хотя, есть версия, что на сочетании синего с белым настоял дизайнер Эрик Саба, принимавший участи в оформлении "сто тридцатого".

Фирменный заводской цвет

Здесь в качестве примера стоит привести известный гусеничный трактор ДТ-75. Его производили два предприятия: одно находилось в Казахстане (Павлодар), другое — в Волгограде. На первом красили технику строго в синий цвет и вместо заводского индекса ДТ-75 на боку писали: "Казахстан". На втором машины имели красный оттенок и надпись "ДТ-75". Хотя оба трактора — одно и то же, но при невнимательном взгляде казалось: перед вами две разные марки. Еще стоит добавить: техника, как гусеничная, так и колесная, использовалась не только на сельхозугодьях — машины работали и, например, в лесу. Синий или красный цвет резко выделял трактор на зеленом фоне: если, что, найти его было проще.

А что на Западе?

Там каждая компания-производитель, чтобы выделиться в среде конкурентов, красит свою технику в "фирменные" цвета. Например, у John Deere она сплошь зеленая, но диски колес — желтые. А известный в СССР по 1930-м годам трактор Fordson (модель N) сначала имел серый оттенок и красные колеса. После переноса производства из Ирландии в Дагенхем (Великобритания) цвет сменили на синий, а потом и вовсе на сочетание оранжевого с темно-зеленым.

Сегодня синий цвет техники можно считать символом ушедшей эпохи. Современные российские производители в большинстве своем стремятся уйти от этого штампа, придавая своей продукции уже другие, но тоже яркие оттенки.