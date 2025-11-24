Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Легендарный автобус-гармошка изменил перевозки в СССР — но внутри конструкции скрывалась загадка

ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году
5:37
Авто

Те, кто при СССР жил в городе, наверняка помнят, что такое общественный транспорт в часы пик. Это толпа людей на остановке, поджидающая вечно опаздывающий автобус и заранее решающая задачу, как попасть внутрь. В какой-нибудь ЛиАЗ, рассчитанный на 80 пассажиров, набивалось, как минимум, в 2 раза больше. Да, проблема перевозок пассажиров в крупных городах была, но сказать, что она никак не решалась, нельзя.

Икарус 180
Фото: Sergey Rodovnichenko. https://www.flickr.com/photos/serger/14680908147/
Икарус 180

Один из выходов в сложившейся ситуации руководство видело в использовании более вместительных автобусов (там, где нет трамваев), состоящих из двух секций. Сначала попытались сделать такую машину нп Ликинском заводе. Это был опытный образец ЛиАЗ-5Э-676, выпущенный в 1962 году и рассчитанный на 123 пассажира. Однако, эксперимент не удался: машина получилась ненадежной, постоянно ломалась, да и двигатель не годился — слишком слабый. Убедившись в фиаско проекта, отечественное автобусостроение больше мучить не стали и заказали первую партию "гармошек" в Венгрии, где уже накопился солидный опыт по их производству. Так на советских улицах появился Ikarus 180.

Как создавалась венгерская "гармошка"

Инженеры завода, вдохновленные успехом моделей 556, 620 и 630, решили создать нечто еще лучшее в плане конструкции. А именно: был разработан и построен автобус без рамы — с металлическим несущим кузовом, способным самостоятельно выдерживать нагрузку. При этом машину в конечном итоге укомплектовали 192-сильным мотором RABA-MAN. Эксперимент оказался "слишком" удачным: мощности у автобуса хватало, чтобы возить не только самого себя, но еще и прицеп. Так появился в 1964 году первый сочлененный "Икарус-180". А в 1968-м начались его поставки в Советский Союз.

Характеристики

Строго говоря, "гармошка" являлась удлиненным вариантом 556-й модели, дополненной не только прицепной секцией, но и уникальным узлом — шарнирным сочленением. Именно этот сложный механизм придавал машине гибкость, позволявшую гармонично вписываться в изгибы дорог. Секции могли поворачиваться:

  • продольно, на неровностях;
  • поперечно, чтобы сохранять плавность хода;
  • вертикально, на 42° при поворачивании.

Однако этого конструкторам показалось мало, и, чтобы "подстраховаться", задние колеса прицепной секции сделали управляемыми. Сам шарнирный узел внутри автобуса длиной 16,5 м закрывался круглым щитом, на котором с удовольствием стояли дети, ожидая, когда автобус начнет поворачивать. И это было совершенно безопасно! Снаружи место сочленения закрывал гофрированный резиновый кожух, благодаря которому "Икарус-180" и получил в народе прозвище "гармошка". Вместимость гиганта была впечатляющей — 180 человек. Но, как показала практика, внутрь могло набиться и до 250 пассажиров.

Кстати: конструкция узла сочленения оказалось настолько удачной, что впоследствии шарнир с успехом применялся в Венгрии на троллейбусах: из одиночных машин стали создавать прицепной транспорт Ikarus 60TCS.

"Гармошка" в СССР: трудности

В Советский Союз поступали модифицированные версии Ikarus 180.31. Первую закупленную партию распределили между столицей и Ленинградом. Позже секционные автобусы появились в других крупных городах: Киеве, Красноярске, Сочи и т. д. "Гармошка" разгрузила основные пассажирские маршруты, но появились и некоторые проблемы. Далеко не каждый автобусный парк был в состоянии принять на свой баланс 16-метровую махину. На конечных остановках пришлось создавать специальные площадки для разворота "Икаруса".

Однако основные проблемы имели технический характер. Машина требовала регулярного обслуживания с использованием высококачественных смазочных материалов, которые приходилось заказывать из-за границы. Но так поступали далеко не все: использование советских масел приводило к преждевременному сокращению ресурса техники.

Финал

Крупнейшим экспортером Ikarus 180 являлся Советский Союз, где эксплуатировалось больше этих автобусов, чем даже в самой Венгрии: 5000 единиц техники против 520! Еще машины поставлялись в ГДР (1100 экземпляров), Болгарию (версия 180.13), Перу и Египет (модификация 180.17).

В скором времени "Икарус-180" заменила более совершенная 280-я модель. А 180-й (сохранилось три автобуса) занял почетное место в музеях Будапешта и немецкого города Хемниц. Там машины играют роль статичных экспонатов. Еще один экземпляр из Московского музея пассажирского транспорта остался на ходу и регулярно участвует в "Парадах автобусов".

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
Темы транспорт общественный транспорт
