Буханка пережила всех конкурентов — почему она до сих пор выходит с конвейера УАЗ

УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта"

В интернете можно найти множество сравнений этой удивительной машины с другими, хорошо известными в мире, марками. Например, внедорожник Land Rover выпускался с 1948 года, прошел бесконечное число модернизаций: первые модели радикально отличаются от последних. УАЗ-452, производившийся с 1965-го, за все это время внешне абсолютно никак не изменился.

Фото: https://commons.wikimedia.org by Alexander-93 UAZ-2206 Buchanka in Leonberg

Только "Лэнд Ровер" с 2016-го уже не выпускают, а "четыреста пятьдесят второй" и сегодня преспокойно сходит с конвейера (правда, под иным индексом). Еще эту машину можно сравнить с легендарным "Жуком", который производился 57 лет (с 1946 по 2003): здесь авто советской разработки тоже впереди, т. к. выпускается уже на 3 года дольше. Что же это за уникум такой?

Начало "буханки"

Прародителем "буханки", как называют зачастую УАЗ-452, является внешне очень похожий на нее микроавтобус под индексом УАЗ-450, производившийся с 1958 по 1965 годы. Этот автомобиль подвеску и мотор позаимствовал от ГАЗ-69. Позже машину немного усовершенствовали: поставили мотор от ГАЗ-21 "Волга", рычажные амортизаторы поменяли на телескопические, оптимизировали рулевое управление. Тем не менее в 1965-м решено было провести более глубокую модернизацию, в результате которой на свет сначала появился грузовичок УАЗ-452Д, а уже потом — фургон и микроавтобус.

Кстати, последний сначала не хотели выпускать, но на производстве настояли представители "Автоэкспорта" — организации, заведовавшей продажей советских машин за рубеж, справедливо полагая, что десятиместный автомобиль будет пользоваться спросом. И, как показало время, они не ошиблись.

Эволюция УАЗ-452

В течение 1970-х годов эволюция практически не коснулась "буханки": она "клепалась" так, как есть. Казалось, так будет продолжаться вечно. Но начавшаяся в 1985-89 годах перестройка добралась и до УАЗ-452. Внедорожник обновили: увеличили до 90 "лошадей" мощность силового агрегата, поставили двухконтурные тормоза, добавив вакуумный усилитель, а также модернизировали мосты, изменив передаточные числа. Заодно поменяли заводские индексы: микроавтобус теперь стал называться УАЗ-2206, фургон, грузовик и "санитарка" — 3741, 3303 и 3962 соответственно.

1997 год для "буханки" ознаменовался очередными изменениями. Машина получила двигатель УМЗ-4218 уже в 98 л. с. объемом 2,9 л. Но и этого показалось мало: в 2008-м мотор снова заменили на УМЗ-4213 в 99 л. с., который отвечал стандартам Euro 3. Сказал "А", скажи и "Б"! В 2011 движок довели до норм Euro 4, авто снабдили ABS, поставили рулевой гидроусилитель. Стремление к совершенству — налицо, но есть "небольшая" оговорка: для автомобиля, спроектированного в 1960-е все эти новшества, как "мертвому припарка". В конечном счете, особенно в плане безопасности, машина не отвечала современным требованиям. В сегодняшнем виде автомобиль никогда не пройдет ни один краш-тест.

Минусы УАЗ-452

Их немало: достаточно просто проехать по грунтовой дороге в этой машине, чтобы понять, что пассажирам в ней будет, мягко говоря, не совсем комфортно. Никакие "супер-кресла" не спасут от беспощадной тряски. Да и технические данные, несмотря на модернизации, оставляют желать лучшего: например, расход горючего на 100 км указан в паспорте 13 л. Но в действительности он равен 14-16л/100 км. И это только по "ровному сухому шоссе". Водительское место эргономичностью не отличается: руль не регулируется, у кресла тоже настроек почти нет, приборы расположены неудобно. А мотор внутри салона? Можно только представить, каково водителю в жару… И все равно машина выпускается и продается! Что же это за феномен такой?

УАЗ в России

Как это ни странно, но в нашей стране адекватной альтернативы "буханке" просто нет. Особенно машина востребована у военных и МЧС. Да и не только у них: в РФ до сих пор полно мест, куда по суше можно добраться только на вездеходе или УАЗе. И это не пустые слова: машина с клиренсом в 23 см спокойно преодолевает снежную целину глубиной до 40 см, может ехать по грязевым колеям, раскатанными "Уралами", преодолевать броды. Простая конструкция позволяет провести небольшой ремонт прямо в поле, буквально "на коленке". И никакие "ГАЗели", "Соболи", Ford Transporter не в состоянии конкурировать с УАЗом, который и сейчас преспокойно сходит с конвейера.