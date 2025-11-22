Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

Трактор с перевернутой компоновкой удивил страну — вот что скрывает легендарный Т-16

Долгожитель среди тракторов: история Т-16 насчитывает 30 лет
Удивительный трактор, у которого все наоборот: мотор сзади, кузов спереди, а между ними — водитель. Несуразная конструкция! Однако факт — упрямая вещь: машина производилась с 1961-го по 1995 год, и всего было выпущено около полумиллиона единиц техники.

Трактор Т-16МГ
Фото: https://commons.wikimedia.org by George Chernilevsky
Трактор Т-16МГ

Несмотря на то, что последний трактор сошел с конвейера 30 лет назад, Т-16 и сегодня можно встретить; если не на дорогах, то в фермерских хозяйствах точно. Чем же так интересен "долгожитель"?

Откуда появился трактор Т-16

Машина была разработана на Харьковском тракторном заводе (в СКБ) и являлась модернизацией выпускавшегося ранее самоходного шасси ДСШ-14. Этот "предок" Т-16 производился с 1956 по 1961 годы и имел такую же компоновку: кузов спереди, мотор сзади. Техника считалась универсальной, предназначалась для использования в овощеводстве (теплицы, фермы) для обработки растений, транспортировки небольших грузов. Было произведено 23100 тракторов ДСШ-14. В СКБ решили, что машина получилась удачной, но требует доработки. Ее результатом и стало новое самоходное шасси (это полное и правильное наименование Т-16).

Разновидности трактора Т-16

Как-то так получилось, что любой трактор с расположенным впереди кузовом и мотором сзади называют Т-16. А еще — "шастиком", "официантом", "попрошайкой", "дашечкой". Но это не совсем правильно. На деле Т-16 — базовая модель, кроме нее позже выпускался Т-16М и Т-16 МГ. Основная версия трактора, выпускавшаяся с 1961 года, имела открытое водительское место, установленное на жесткой раме. На ней, в свою очередь, можно было закрепить грузовую самосвальную платформу или иное оборудование. Например: погрузчик, щетку для подметания дорог, грейдерную лопату, сенокосилку и даже мотопилу. При этом Т-16 имел большой дорожный просвет, и привод с нагруженной (водитель + мотор) задней осью, что гарантировало высокую проходимость.

Все подсоединяемое оборудование приводилось в движение, благодаря двум (в более поздних моделях трем) валам отбора мощности. Особой популярностью Т-16 пользовался у небольших строительных бригад, обычно существовавших при колхозах, совхозах. Тут тебе все "33 удовольствия": для выравнивания площадки используют грейдерную лопату, для распила досок подсоединяют "циркулярку", готовый материал развозят на грузовой платформе.

Двигатель и трансмиссия трактора Т-16

Источником энергии на тракторе являлся скромный дизельный двухцилиндровый моторчик воздушного охлаждения Д-21, разработанный в 1967 году. Кстати: двигатель используется и сегодня, правда, под индексом Д-120. Мощность Д-21 изначально составляла 21 л. с. при солидном, в 2,08 л, объеме цилиндров. Этот агрегат массой 264 кг, расходовал мало топлива: всего 176 г/л.с. в час. Пуск двигателя осуществлялся с помощью аккумулятора и стартера. На первых Т-16 устанавливалась коробка передач, обеспечивающая 4 передачи вперед и столько же назад. Скоростной диапазон Т-16: от 1,5 до 17,5 км/ч. Снаряженная машина весила 1,685 т.

Т-16М

Первая модернизация базовой версии Т-16 произошла в 1967 году. Из новшеств стоит выделить новый, более мощный (25 "лошадей") двигатель и более функциональную коробку передач. Самоходное шасси получило 7 передач вперед и одну назад. Скоростной диапазон сузился: от 5,5 до 23,2 км/ч, но этот минус компенсировался установкой ходоуменьшителя. С его помощью минимальная скорость машина стала равняться 1,6 км/ч. Это улучшило функциональность трактора при использовании в сельском или коммунальном хозяйстве, а также, например, при выполнении дорожной разметки. Также техника получила каркас, на который можно было натянуть тент, а при желании установить и двери.

Интересное применение для Т16М нашли в Казахстане. Там трактор приспособили для освобождения взлетно-посадочных полос от снега и льда. Для этого на машину установили списанный, но рабочий реактивный двигатель. Тот выдавал горячую струю газов, которая растапливала лед и сдувала мусор.

Т16МГ

Наиболее распространенный вариант самоходного шасси, получившего, наконец, полноценную кабину. Правда, комфортной ее назвать язык не повернется: нет ни отопления, ни, тем более, кондиционера. Сиденье не регулируется, руль тоже: крути как есть! Из всех удобств — пружина под сиденьем, которая хоть как-то смягчала удары при езде по неровной дороге. Ведь ни амортизаторов, ни рессор на подвеске не предусматривалось. Можно себе представить, каково находиться в тракторе в течение целого рабочего дня — прямо-таки подвиг какой-то…

Зато по технической части новшеств было множество. Большинство узлов и агрегатов заменили на современные, в т. ч. двигатель. Теперь это Д-21А1, развивающий 25 "лошадей". Также поставили третий вал отбора мощности: машина стала еще функциональнее. Коробка осталась прежней, но диапазон скоростей расширился: от 1,55 до 40,17 км/ч. Грузоподъемность самосвального кузова — 1 тонна. Масса Т-16МГ тоже выросла и составила 1,73 т. Как раз эту модель мы чаще всего и видим у фермеров: машина надежная, проблем пока с запчастями нет и, очевидно, служить она еще будет долго.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
Темы харьков сельское хозяйство
