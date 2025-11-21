Нержавейка в автомобилях: что остановило её триумфальное возвращение — ответ удивит

Обработка нержавейки усложнила штамповку кузовных деталей

Вот уже более ста лет прошло с того момента, когда Гарри Бирли догадался добавить в сталь хром, благодаря чему весь мир узнал, что такое "нержавейка". Новый сплав стали трудно пробивал себе дорогу: поначалу к нему отнеслись скептически. Но в 1914 году один из товарищей Бирли рискнул и изготовил наборы ножей из "нержавейки". Эксперимент удался и на новый сплав стали обращать пристальное внимание производители в других отраслях, в т. ч. автомобильной.

Фото: mos.ru by Без автора, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ автопром

В 1936 году "Форд" выпустил 6 машина, кузова которых были изготовлены из нержавеющей стали. Кстати: 4 автомобиля сохранились до наших дней и выглядят, как новые! Речь идет о модели Ford V8 Tudor Deluxe. Хотя на конвейер машины не встали, но эксперимент с "нержавейкой" "Форд" повторил в 1960-м (Thunderbird). В 1966 другой производитель — Lincoln, тоже выпустил машину, кузов которой выполнен из антикоррозийного сплава. Это модель Continental. Однако, самым известным автомобилем из нержавеющей стали является DeLorean DMC 12, снявшийся в фильме "Назад в будущее" в роли машины времени. И, тем не менее, сегодня ни один из производителей массово не выпускает кузова из антикоррозийного сплава. Так в чем же дело?

Стоимость и количество

Одна из важных, но не главных причин. В состав нержавеющей стали входит дефицитный хром. Этот элемент востребован в медицине, приборостроении, электронике и множестве иных отраслей промышленности. Добавить сюда еще и автомобилестроение не получится по очень простой причине: хрома на всех элементарно не хватит. В мире выплавляется в год 1,8-2 млн тонн. Для выпуска одного авто в среднем потребуется 200 кг хрома, т. е. мирового производства дефицитного металла хватит на 10 млн кузовов. В то же время, например, только "Тойота" в 2023 году поставила на конвейер 80 млн автомобилей! А ведь есть еще и другие производители… Добавьте сюда непредсказуемость стоимости дефицитных металлов, т. е. в данном случае, хрома. Сегодня он стоит столько-то, а завтра за тонну попросят в 2 раза больше. В итоге цена автомобиля перестанет быть более-менее стабильной. А производители любят предсказуемость рынка, а следовательно, и прибыли.

Трудности в обработке

По сравнению с обычной сталью, нержавеющая гораздо тверже и прочнее. Ей довольно трудно придать нужную конфигурацию: при попытке изгиба заготовка стремится принять первоначальную форму (после снятия нагрузки). Конечно, в технологическом плане проблема решаема: понадобятся более мощные прессы, специальное оснащение. Есть и другая проблема, которая называется "галлинг". Это значит, что "нержавейка" как бы прилипает к штампу при изготовлении деталей кузова. Чтобы этого избежать, придется применять специальные смазки. Все это усложняет производство, делает его более дорогим.

Еще один момент — трудности при сваривании: нержавеющая сталь требует специальных навыков для осуществления этого процесса, особых электродов. Сила прижима соединяемых деталей должна быть больше, при этом диапазон допусков (погрешностей) при сваривании "нержавейки" гораздо уже, чем для обычной стали. Все это опять-таки ведет к удорожанию технологии изготовления кузова.

Покраска

И здесь — тоже проблема! Речь идет о защитной пленке, которая образуется на поверхности деталей из "нержавейки" и мешает адгезии. Чтобы покрасить кузов, необходимо применять специальные праймеры, удаляющие пленку и способствующие лучшему сцеплению состава и металла. То есть, получается более длинная и сложная технологическая цепочка.

Кто-то скажет: зачем красить, и так хорошо! Да, примером может служить "Кибертрак" Илона Маска. Изначально машина в своем естественном цвете выглядит привлекательно: все сияет, блестит. Кажется, так будет вечно. Но потом начинают появляться пятна и разводы. Особенно это сильно заметно в местах контакта кузова с зимними дорожными реагентами. "Нержавейку" это не разрушит, а вот кузов придется регулярно полировать, если хотите сохранить привлекательный внешний вид. Кстати, первые владельцы Cybertruck жаловались, что пленка стала появляться на новой машине уже спустя несколько недель после покупки.

Выводы

Все вышесказанное совсем не означает, что автопроизводители игнорируют нержавеющую сталь при изготовлении кузовов. Она применятся, например, в некоторых силовых элементах. Но все же, оцинковка — лучший вариант, что доказано десятилетиями. А в будущем, возможно, нас ждут кузова из более совершенных материалов: например, карбона. Остается только подождать, пока он подешевеет…