Легендарные автомобили Брежнева: сколько машин скрывал секретный гараж генсека

Генри Киссинджер называл Леонида Брежнева "водителем-асом"

7:18 Your browser does not support the audio element. Авто

"Посредственный политик и водитель-ас": именно так охарактеризовал Генри Киссинджер Леонида Ильича Брежнева после того, как он прокатил его на своем автомобиле по Подмосковью. Удивительно, но факт: Генсек стал вторым в России после Николая II коллекционером автомобилей. Правда, у царя их было 50 штук, а вот у Леонида Ильича (по разным данным) — до 324-х.

Фото: By Sidik iz PTU - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8691140 Автомобили Брежнева

Откуда у Генерального секретаря такая страсть к автомобилям? Впервые за баранку он, тогда еще бригадный комиссар, сел во время Великой Отечественной войны. Научившись ездить, будущий полковник любил погонять на ГАЗ-67 по бездорожью, заставляя бледнеть пересаженного на соседнее сиденье водителя.

Впрочем, ранее ему, как I секретарю Днепропетровского обкома, был положен куда более комфортный Buick 90 Limited. Но на нем он разъезжал как пассажир. Возможность снова сесть за руль у Брежнева появилась после войны, когда ему предоставили, как первому секретарю уже Запорожского обкома, ЗиС-110. Однако, все вышеперечисленные автомобили являлись служебными, а когда же появились личные машины?

Chevrolet

Если говорить точнее, то речь идет о модели Bel Air Sport Coupe Hardtop. Эту машину зелено-белого цвета в 1955 году Леониду Ильичу преподнес в виде подарка Никита Хрущев, занимавший тогда должность I секретаря ЦК КПСС. В то время Брежнев находился во главе компартии Казахстана и поднимал целинные земли. А на них у Никиты Сергеевича были определенные планы. Поэтому, вернувшись из Австрии, он и привез Леониду Ильичу презент. У этой машины в дальнейшем сложилась интересная судьба.

Зеленый Chevrolet Брежнев подарил дочери Галине. Позднее машину у нее приобрел знаменитый летчик-ас Александр Покрышкин. Авто он передал Валентину Игнатенко, занимавшему пост главного инженера Авторемонтного завода г. Днепропетровска, и по "совместительству" являвшимся дальним родственником пилота. Между тем, Игнатенко был хорошо знаком с Леонидом Ильичом, так почему бы ему не отдать авто из рук в руки?

Все просто: по существовавшим тогда правилам приличия дарить (продавать) дефицитную машину напрямую высокопоставленный чиновник, коммунист, своему родственнику не мог. Иначе — обвинения в кумовстве, косые взгляды и, возможно, торможение продвижения по карьерной лестнице. Вот и пришлось задумать такую "хитрую" комбинацию.

Opel и Buick

Дочь Брежнева Галина, отправившись со своим мужем Евгением Милаевым (артистом цирка) в ФРГ, привезла оттуда отцу в 1960 году Opel Kapitan L. Он понравился Генсеку гораздо больше, нежели "Шевроле". Следующий автомобиль Брежнева — "Бьюик" — можно с полным правом назвать "трофейным". Эту машину (Buick Electra 225 Riviera Hardtop) ранее Никита Хрущев подарил иранскому шаху Мухамеду Пехлеви, считавшемуся тогда другом СССР. "Попутно" персидский глава получил роскошный особняк в Алуште. Однако к середине 1960-х советская контрразведка выяснила, что шпионы из США проникают на территорию СССР как раз через резиденцию Пехлеви. В итоге у него отобрали и особняк, и автомобиль, который занял свое место в правительственном гараже, расположенном в Мисхоре (Крым). Позже "Бьюик" передали киностудии им. Довженко, потом автомобиль попал в руки к частному коллекционеру, где находится и по сей день.

"Чайка"

ГАЗ-13 Леонид Ильич получил в том же 1965-м, будучи уже Генеральным секретарем КПСС. Эта машина прослужил ему вплоть до 1976-го, после чего ее отдали в Куйбышевскую область — главе одного колхоза, передовику. Но на учет он ее поставить так и не сумел — в итоге машина с пробегом 60 тыс. км долгое время простояла в гараже, пока ее не выкупил один из предпринимателей.

"Мерседесы"

Их было несколько, но интерес, пожалуй, вызывает один из них — Mercedes 280 SL W108. Машина представительского класса, скоростная: "сотку" набирала за 12 сек., что и по сегодняшним временам неплохо. Максимальная скорость — 185 км/ч. Находился автомобиль в Мисхоре, куда приезжал отдыхать Леонид Ильич. И, конечно же, садился за руль скоростной легковушки, чтобы как следует погонять по горным дорогам. Однажды, в 1976 году, это чуть не привело к беде. Несмотря на эскорт из 4-х авто, Брежнев на скорости пропустил поворот и чуть не свалился в пропасть, зависнув над ней. Леонид Ильич не пострадал, но за руль этой машины больше не садился. Позже ее передали местной ГАИ.

Можно еще очень долго перечислять импортные модели автомобилей из коллекции Леонида Ильича. Но все они были стандартными машинами, подаренными Генсеку за те или иные заслуги. А как насчет оригинальных легковушек, которые просто так на дороге не встретишь? Были и такие!

"Волга" и "полседьмого"

Леонид Ильич, приезжая в Завидово, предпочитал охотиться на "Волге". Ну не на "Мерседесе" же! Только это была совсем не стандартная модель: ее полное название — ГАЗ-24-95 4х4, т. е. машина была полноприводной и серийно не производилась. Всего на заводе было выпущено 4 экземпляра, один из которых и "ушел" к Брежневу. Вторая попала к главе Минобороны СССР Д. Устинову, третья — директору ГАЗа И. Киселеву, и еще одну отдали Горьковскому обкому КПСС. Полноприводную "Волгу" и сегодня можно увидеть в столичном ретро-музее.

Нельзя не упомянуть еще один уникальный автомобиль из коллекции Л. И. Брежнева. Это ВАЗ-2106/2107. Легенда гласит: когда Генсеку показывали пару новых моделей — "шестерку" и "семерку", он похвалил их и заметил, что хотел бы такую же. Однако, какую именно, не сказал, а переспросить никто, видимо, не осмелился. Поэтому, на всякий случай, сделали гибрид из двух разных моделей: благо, легковушки были максимально унифицированы. Остряки тут же дали ему прозвище "полседьмого". Статью уместно закончить последней моделью Брежнева — ГАЗ-3102, которую ему подарили в 1982 году. После смерти Генсека все автомобили из коллекции в Мисхоре были описаны, изъяты и постепенно распроданы.