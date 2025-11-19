ЗиЛ-133 создавался как обычный тягач, но одна особенность сделала его легендой

Серийный ЗиЛ-630980 выпустили в одном экземпляре в 2008 году

В Советском Союзе было не так уж много марок серийных грузовиков: и, хотя дизайн большинства из них назвать выделяющимся сложно, ЗиЛ-133 являлся явным исключением. Бросающаяся в глаза деталь кабины грузовика — его выдающийся вперед нос, придававший автомобилю не совсем стандартную форму.

Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ ЗиЛ-133. Кашка-Суу, Чуйская область, Киргизия

Из-за такой особенности машина получила в народе сразу несколько прозвищ: одни называли ее "крокодилом", другие — "Бабой-Ягой", третьи — "Щукой". Неуклюжий, приземистый автомобиль, если посмотреть сбоку, еще и не пользовался популярностью у советских водителей. Вроде бы, обычная машина на базе ЗиЛ-130, ан нет! Были у нее свои особенности.

История "появления на свет"

В начале 1960-х создавали грузовики 130-го семейства: первые из них встали на конвейер в 1962-м. Тогда же выпустили первый опытный тягач ЗиЛ-133В — требовалась более мощная машина, нежели "сто тридцатый". Предполагалось, что на новинке будет установлен бензиновый ДВС, развивающий 220 "лошадей": но его так и не сумели довести до ума и поставить на конвейер. Пришлось на первых порах комплектовать тягач мотором от ЗиЛ-130.

Разработчики отлично понимали, что такой двигатель слабоват и одним из итогов станет повышенный расход бензина. Поэтому позже на "сто тридцать третий" поставили дизель ЯМЗ-641. Однако, тестирование показало: движок ненадежный. В 1972-м авто укомплектовали ЯМЗ-740, позже — КамАЗ-740. Вроде бы получилось неплохо: в серию авто пошло и с бензиновым, и с дизельным двигателем, но возникли проблемы.

На что жаловались водители

Как мы уже говорили выше, мощности мотора на легком топливе явно не хватало. Второй момент заключался в ненадежности редуктора среднего моста, который оказался слабоватым. Ремонтировать этот агрегат было почти бесполезно: нужно сразу ставить новый. И еще: не очень понятно предназначение автомобиля. Для постоянного движения по городу он был слишком длинным, а в дальних рейсах в тесной кабине ночевать становилось весьма проблематичным делом. И еще: несмотря на три оси, проходимостью автомобиль похвастать не мог.

Но был у машины и плюс, если использовать ее, как шасси для подъемного крана или иной надстройки. Вот этот вариант нравился автобазам (из-за низкой стоимости), в парке которых числилось много спецмашин. Конструкторы периодически модернизировали ЗиЛ-133:

ставили на авто турбированные движки;

оснащали дополнительными топливными баками;

даже сделали спальное место.

Модификаций выпустили много: без учета основной модели, их было примерно 25. Это длиннобазная и укороченная машина, самосвалы разных типов, автокраны, тягачи и даже была сельскохозяйственная версия для разбрасывания удобрений с арочными покрышками, а еще — …инкассаторская машина!

Однако, как мы писали выше, серийное производство остановилось в 1999-м. Последний вариант "сто тридцать третьего" назывался ЗиЛ-630980 с движком ММЗ Д-260 и коробкой на 14 скоростей: в 2008 году произвели только один экземпляр — на конвейер его уже не поставили.

Особенности

Как и полагается тяжелой технике, тормоза у машины были серьезными, пневматическими, оснащавшимися т. н. "стоп-краном". Это особая система ручного тормоза, работающая от сжатого воздуха и позволяющая в случае надобности резко остановить машину.

Что в результате?

Итог вышел противоречивым: первые модели ЗиЛ-133 были дешевле и надежнее КАМАЗов с их "сырыми" моторами. С другой стороны, "сто тридцать третий" был нестандартной (это первый тяжелый грузовик) моделью для Московского автозавода, который специализировался на выпуске более легких машин.

Если говорить о сегодняшнем дне, встретить ЗиЛ-133 на дорогах можно редко: все дело в сложности обслуживания машины из-за отсутствия запчастей, которые когда-то выпускал обанкротившийся завод. Многие приобретают сразу пару б/у машин, одна из которых служит "донором". Тем не менее, автомобиль грузоподъемностью до 10 т, относительно долго продержался на конвейере, с которого не сходил 24 года.