Езда на машине в Индонезии превращается в испытание — секрет кроется в одном нюансе

Индонезия занимает 6-е место в мире по годовому числу аварий

Индонезия "разбросана" по многочисленным островам (их 17000), количество жителей, живущих на них, по сравнению с Россией, довольно большое — около 250 млн человек. На всех приходится менее 15 млн автомобилей. К примеру, в РФ на 145 млн — 44 млн машин. А вот количество техники на двух колесах в Индонезии значительно — 70 млн единиц. В России на начало ткущего года зарегистрировано каких-то 2 млн 157 тыс. мотоциклов. Это, правда, без скутеров, но и их немного.

Фото: /commons.wikimedia.org by Клавдий Эрвин Мулиалим, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ В районах, недоступных для общественного транспорта, можно увидеть переделанные в легковые автомобили грузовики

Езда на автомобиле в Индонезии: способы и нюансы

Несмотря на то, что Индонезия — страна, расположенная в жарком климате, а большинство населения назвать богатым никак нельзя: для абсолютного большинства авто — несбыточная мечта. Вот и ездят на мотоциклах, скутерах: быстро и недорого. Впрочем, кроме них и машин, попадаются и конные упряжки — но это больше экзотика для туристов. Как можно использовать автомобили для поездок в Индонезии и сколько это стоит — рассмотрим подробнее.

Немного истории и сегодняшний день

Первым транспортным средством с ДВС, появившемся в стране, "пророчески" стал мотоцикл немецкого производства, ввезенный в конце ХХ века, следом за ним в 1894 году прибыл и автомобиль Benz Viktoria. С тех пор минуло более века, но массово своей техники Индонезия так и не производит, хотя по количеству выпускаемых машин занимает 17 место в мире и 5 в Азии.

Рынок автотранспорта традиционно ориентирован на Японию: свыше 90% легковушек и грузовиков, реализуемых в стране, ведут свою "родословную" оттуда. Но это совсем не похоже на "чистый" импорт. Правительство Индонезии в отношении развития своей автомобильной промышленности осуществляло разумную политику: с 1974 года ввоз готовых заграничных автомобилей был полностью запрещен. К этому времени в стране существовало множество сборочных предприятий, выпускавших машины из экспортируемых машинокомплектов. В 1978-м к закону вышло дополнение: кузова грузовиков, способных перевозить более тонны, должны производиться в Индонезии. Так что все BMW, Honda, Hyundai, Toyota, Mitsubishi, Suzuki и даже VW с Mercedes выпущены на одном из островов государства. Производимые на предприятиях легковушки Индонезия экспортирует, в т. ч. и в Россию.

А вот с собственными машинами — проблема: в стране до сих пор проводится конкурс на разработку недорогого национального автомобиля. Обещана господдержка! Но увы: кроме нескольких мелкосерийных прототипов Индонезия ничем похвастать не может. Например, в "нулевых" свет увидела пара десятков Esemka Rajawali R2. Но дальше дело почему-то не двигается: то стихийное бедствие, кризис, подковерные игры западных производителей, что-то еще… В общем, собственного массового автомобиля пока нет. Но ездить надо всем, и туристам в том числе.

Аренда

Этот вид услуги интересен туристам. Но сразу стоит предупредить: потребуются "права" международного образца. Оформить их лучше дома, но можно и в Индонезии: правда, это будет стоить денег и впустую потраченного времени. Полицейские даже устраивают специальные рейды для вылавливания туристов без водительских удостоверений. Еще пара нюансов — правый руль с односторонним движением. Стоимость проката авто на день (12 часов) зависит от его марки и начинается от 20$ США. Например, что-то типа Suzuki 4 WD Jimmy обойдется в 25 долларов, а Toyota Kijang обойдется в 30 "зеленых" (данные на 2025 год на острове Бали). При этом топливо в стоимость не входит, а если взять авто на недельку, цену скинут. Согласитесь, 1600 за 12 ч аренды за, пусть и бюджетный, седан, не так дорого.

В населенных пунктах скорость ограничена 30-40, а по трассе — 70 км/ч. Кое-где на магистралях — до 100 км/ч. Впрочем, в городах движение настолько плотное, что двигаться быстрее указанного максимума и не получится. Камер на дорогах мало, полицейские предпочитают мобильные приборы. Штрафы не такие и большие. Например, за езду без прав — около 5 тыс. руб. на наши деньги (или тюрьма до 4 месяцев). А за разговор по мобильнику при управлении машиной — 3600 руб. Впрочем, все можно "решить на месте" — взятки в Индонезии дело обычное: там даже одному президенту дали прозвище "мистер 10%". Поэтому, если вы постоянно торопитесь, лучше иметь наличку в виде набора купюр. Официально с вас не имеют права брать деньги на дороге — только через банк. А еще лучше — соблюдать все правила и проблем с полицейскими не будет. Зато они могут возникнуть при вождении.

Как ездят индонезийцы

С первого взгляда можно подумать, что ПДД в этой стране не существует: настолько хаотичным видится движение иностранцам. Правил проезда перекрестков, можно сказать, не существует: если местному жителю надо повернуть куда-то, он поворачивает, включив световой сигнал, если нет помех. Особую опасность представляют скутеры и мотоциклы, которые могут обгонять вас и слева и справа, по встречной полосе, тротуарам — везде, где колеса сцепляются с дорожной поверхностью. При этом 70% всех ДТП в стране совершается водителями двухколесных машин. Кстати, звуковой сигнал не означает, как во многих других странах, в т. ч. РФ, раздражение. Скорее всего, это вежливое предупреждение о том, что владелец транспортного средства будет совершать какой-то маневр. Так что, подъезжая к перекрестку, внимание следует удваивать. Тоже самое нужно делать на трассе перед крутым поворотом. За ним может быть что угодно: например, кучка байкеров, мирно беседующих посередине дороги, либо пересекающая ее поперек сельская повозка и т. п.!

Есть недорогие платные дороги. С бензином проблем нет (примерно 90 руб. на наши рубли), разве что в отдаленных районах. И то, вам его с удовольствием продадут местные жители, но втридорога. Качество дорог — разное, лучшие магистрали на о. Ява.

Такси и автомобиль с водителем

По стоимости оно может быть ненамного дороже, чем в России. Например, расстояние в 40 км обойдется на рубли в 2000. Но это лучший вариант, чем самому сидеть за правым рулем и ежесекундно вертеть головой, чтобы не попасть в ДТП при плотном потоке. Стоит помнить, что Индонезия занимает 6-е место в мире по количеству аварий за год. Кстати, Россия находится прямо перед ней (5 место) и после Бразилии.

Еще один вариант передвижения на автомобиле — его найм вместе с водителем. Если брать на один день, можно договориться за 35-40$, т. е. почти столько же, сколько стоит аренда без шофера. Точную сумму вам озвучат, когда вы подробно опишете весь желаемый маршрут. В цену входит и бензин. Парковка, платные дороги — отдельно. Вообще, это лучший вариант для передвижения на автомобиле: не надо ни о чем думать — как быстрее проехать, где припарковаться и т. п. И главное, о чем не стоит забывать: уважительное отношение ко всем участникам движения.