Разбил не одну, а больше десяти: автомобильные приключения Высоцкого

В 2026 году Владимиру Высоцкому исполнилось бы 88 лет. В день его рождения поклонники творчества барда наверняка будут вспоминать его песни. Однако не только ими был известен Высоцкий: в среде автолюбителей он снискал славу, пожалуй, самого бесшабашного водителя собственных иномарок.

Фото: commons.wikimedia.org by Анастасия Львова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автомобиль из фойе кинотеатра Октябрь (Москва); копия автомобиля Владимира Высоцкого

Оно и неудивительно: из множества машин, которыми владел артист, большинство были разбиты. Хорошо, что без серьёзных последствий для обожавшего езду за рулем Владимира Семёновича.

Первые авто Высоцкого были советскими

Вообще-то, ГАЗ-21 "Волга", на которой ещё юный Володя учился рулить в 1967 году, изначально принадлежала его товарищу Борису Диодорову — художнику. Набравшись опыта вождения, Высоцкий выкупил автомобиль у друга. Однако ходили упорные слухи, что он сделал это после аварии, которую сам и совершил.

В 1971-м отец подарил (по другим данным, Высоцкий купил авто сам) будущему барду мечту тогдашних советских автолюбителей — новенькие "Жигули" ВАЗ-2101, производство которых только-только наладили на недавно построенном заводе в Тольятти. Однако кататься поэту пришлось недолго: довольно скоро он врезался в "однопородника" — такую же "копейку".

Дело было так. После просмотра футбольного матча 31 июля 1971 года Высоцкий с товарищем, имевшим такой же автомобиль, поспорили, кто первым отвернёт, если ехать навстречу друг другу "в лоб". Оба ВАЗа — вдребезги: никто не сошёл с дистанции. Машину Владимира Семёновича отремонтировали, но он решил её продать через комиссионный магазин, что и сделал, сняв с учёта 11 октября1971 года.

Иномарки Высоцкого

Renault

Они стали появляться в жизни Высоцкого после его знакомства с француженкой Мариной Влади. Поэтому первой машиной западного производства стал светло-серый Renault 16, купленный в Париже за 3300 франков на деньги пассии поэта, которые она получила за участие в рекламной кампании одной из парфюмерных фирм. Но тут опять неудача: певец врезается в автобус.

Фотограф Валерий Плотников, сделавший множество снимков о поэте, в том числе с авто, говорил, что Высоцкий обладал крайне агрессивным стилем вождения. Однако его товарищи-автолюбители утверждали, что артист был опытным водителем и "бился аккуратно".

Повреждения оказались несильными, и "Рено" отремонтировали. Через какое-то время Владимир и Марина отправились на автомобиле в турне по Европе. По неизвестным причинам машину решили продать. В издании Paris Match было размещено соответствующее объявление с указанием имени владелицы. Авто тогда уже известной актрисы Влади тут же купил один из её поклонников.

BMW

Одна из наиболее угоняемых машин — как в Европе, так и в России после 90-х. В этом пришлось убедиться Владимиру Семёновичу, когда он приобрёл сразу два БМВ 2500. Одну он пригнал из Германии после окончания гастролей. Поговаривали, что вторую купил в комиссионном магазине для разборки на запчасти, которые в СССР найти было невозможно. Так или иначе, но одну из машин поэта позже конфисковали, так как она, по данным Интерпола, оказалась числящейся в угоне. Поговаривали, что поэт, пока иномарку не отобрали власти, катался на обоих авто по очереди, просто переставляя номера. Вторая БМВ была продана в 1976-м во Франции.

"Мерседесы"

Первый, купленный в Германии в 1976-м, был подержанным, сошедшим с конвейера два года назад. Таких машин в Советском Союзе в буквальном смысле было раз-два и обчёлся. Один автомобиль принадлежал Высоцкому, другой — Леониду Брежневу. Поэтому появление Mercedes 450SE в кузове W116 синего цвета на московских дорогах тогда можно было приравнять к спуску с небес инопланетян. Никакое ГАИ и не подумывало останавливать этот автомобиль. Автоинспекторы если и останавливали Высоцкого, то только для того, чтобы поглазеть на иномарку. Номера легковушки поэта знала вся Москва — 71-76 ММУ. Ещё один "мерс" такой же модели был у Сергея Михалкова.

В 1980-м Высоцкий на своём Mercedes снова въезжает в общественный транспорт — на этот раз им оказался трамвай (по другой информации, троллейбус). Машину успели отремонтировать до того, как поэт умер. Он даже успел ещё какое-то время на нём поездить. По сути, этот "Мерседес" оказался последним в жизни поэта.

Но был и ещё один, купленный ранее, в 1979-м. Это сравнительно редкое (а в СССР тем более) спортивное купе Mercedes-Benz 350 SLC. Его Высоцкому продал знакомый бизнесмен из Ирана. Однако на машине поэт до дома так и не добрался: на скорости почти 200 км/ч улетел в кювет строящейся к Олимпиаде автомагистрали от Минска (трасса Москва — Брест). Автомобиль отремонтировали уже после смерти поэта. Позже купе забрала с собой во Францию Марина Влади, где его следы теряются.

Из всех автомобилей Высоцкого удалось разыскать только один "Мерседес", который оказался в Грузии. Машину выкупил Андрей Гавриловский — предприниматель, а по "совместительству" и коллекционер автомобилей. Техника отремонтирована, находится в хорошем состоянии, на ходу.