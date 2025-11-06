Легенды автоспорта: почему Москвичи побеждали за границей

Представьте, вы стоите в очереди на получение Lada Iskra, а вам говорят, что придётся подождать: эти машины востребованы за границей и поэтому в первую очередь идут на экспорт. Сегодня такое немыслимо, а вот в СССР в 1970-е годы такое вполне могло произойти. Тогда примерно половина "Москвичей", выпускаемых на АЗЛК и в Ижевске, отправлялась за рубеж.

Фото: flickr.com by Эндрю Боун, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Москвич 427 (реплика раллийной баржи Кубка мира) из бывшего СССР. Замечен на празднике «Красный Октябрь» в трамвайной деревне Крич, октябрь 2012 года

Но западный покупатель весьма избирателен в серьёзных приобретениях и просто так свои деньги отдавать не будет. Чем же его тогда привлёк советский автомобиль?

Зачем нужны ралли

Принцип очень простой. Любые соревнования, в которых участвуют машины разных производителей, являются своеобразной выставочной витриной: побеждает только самая надёжная и быстрая техника. Разумеется, такая и привлекает покупателей. Особенно если учесть, что тогда в моде были состязания, к которым допускались только серийные автомобили со строго ограниченным минимумом переделок.

Страны, представлявшие свои машины, на ралли, включая Советский Союз, следовали банальному принципу: "Сегодня побеждаем, завтра продаём". А СССР в то время остро нуждался в валюте.

Как всё начиналось для советского автопрома

Первое ралли прошло внутри страны в 1957 году, когда экономика только-только немного оправилась после войны. В состязании участвовали самые разношёрстные машины — от "Москвичей 400" до ГАЗ-69 и даже ЗиМов.

А вот за границей первой гонкой, где участвовал СССР, стало соревнование в Финляндии под названием "1000 озёр". В Суоми приехало четыре 407-х серийных "Москвича" с 45-сильными моторчиками под капотами. Тем не менее на третье место команда всё же вышла.

Это не могло не вдохновить советских раллистов: на тяжелейшей гонке в Монте-Карло достижением стало и то, что им удалось хотя бы добраться до финиша. Заветную ленточку пересекли только 174 авто из 342-х.

Кто соревновался в ралли от СССР

Профессиональных гонщиков в СССР тогда просто не существовало, зато в ходу была шутка: "Наши раллисты вышли из таксистов". И доля правды тут присутствовала. Во многих таксопарках страны тогда было принято организовывать секции, где занимались автоспортом.

Существовала и ещё одна категория людей, принимавших участие в соревнованиях: это инженеры автозаводов, испытатели, конструкторы. Они хорошо знали свой "болид": его повадки, слабые и сильные стороны.

"Москвич-412" и новые гонки

Эта машина, вставшая на конвейер в 1967 году, стала знаковой для советских раллистов. Забегая вперёд, скажем, что эту модель приобретали западные гонщики из разных стран и занимали на ней призовые места в самых престижных соревнованиях тех лет. Примером может служить Тони Ланфранки, сумевший из 29 сезонных гонок в Англии (их главное условие — все машины должны находиться в одной ценовой нише) выиграть 28 на "Москвиче".

В 1968-м по инициативе британской "Дейли Миррор" состоялось "ралли века" протяжённостью 16 тысяч километров из столицы Англии в австралийский Сидней (к примеру, длина маршрута Париж — Дакар составляет не более девяти тысяч километров). Состязание шло по территориям 11 государств. Из принимавших участие 98 экипажей финишировали 56. Среди них четвёртое место в командном зачёте заняли четыре "Москвича-412".

Ралли Лондон — Мехико

Видимо, "Дейли Миррор" получила неплохие дивиденды от минувшего соревнования, поэтому — "куй железо, пока горячо". В апреле 1970 года стартовало новое "супердлинное ралли", протяжённость которого составляла немыслимые 26 тысяч километров. Из них более семи тысяч — по Европе, почти 14 тысяч — через Южную и 4,5 тысячи километров — Центральную Америку. На старте — 96 экипажей, выступавших на 40 моделях авто. Среди которых — Ford Escort, Mercedes, Alfa-Romeo, BMW, Porsche 911, Rover, Fiat, Volvo, Saab, BMLC 1800 и другие. Советские гонщики выступали на пяти автомобилях "Москвич-412".

Трасса изобиловала всевозможными сложностями: было всё — грязь, слякоть, горные перевалы с кислородным голоданием, туманы, ночные гонки в дождь. Понятно, что организаторы вполне логично предполагали: к техническому финишу в Колумбии доберётся не более 35 экипажей из 96. На столько мест и зафрахтовали пароход.

Отсев произошёл ещё в Европе: до Лиссабона добрались 72 экипажа, включая пять советских авто. Один из победителей марафона тогда заявил в прессе, что "до финиша дойдут только "Форды", "Ситроены", "Пежо" и русские "Москвичи". Однако прав он оказался только отчасти. В Южной Америке трасса проходила на участках как с твёрдым покрытием, где из машин выжимали максимум, так и по совершенно разбитым дорогам, где оставалось только молиться на подвеску и мотор. Как говорили очевидцы, самое гнетущее впечатление от этой гонки складывалось от брошенных на обочинах автомобилей, которые не выдержали испытаний. Победитель предыдущего ралли Лондон — Сидней Кован врезался в скалу, ехав в условиях плотной пылевой завесы. В тяжёлом состоянии его госпитализировали. Авто "Триумф" (английская марка, сегодня уже не существующая) утилизировали.

Не миновали проблемы и советскую команду. Один из "Москвичей" улетел под откос. Увидевший аварию экипаж другого советского авто пришёл на помощь товарищам. Об этом случае писала вся западная пресса, приводя гонщиков из СССР как пример "командной дружбы". Машину совместными усилиями отремонтировали, но, увы, время было потеряно и две наши машины сошли с дистанции.

До технического финиша в Колумбии добрались 26 авто (12 марок). Организаторы лишь немного не угадали: пароход ушёл недогруженным. В сегменте, где соревновались "Москвичи" (осталось три машины). Кроме них — Datsun 1600 (один), Austin Maxi (пара). В ралли принимали участие семь команд, из которых финишировали три. Кроме советской машины, это Ford и BLMC-1800.

Торжественное окончание гонки состоялось на стадионе в Мехико. Десятки тысяч людей восторженно встречали победителей, среди которых — три советских "Москвича-412". Если говорить о конкретных победителях, то в личном зачёте им стал Миккола на Ford Escort (авто до 2000 куб. см). Наши раллисты в классе до 1600 "кубиков" оказались на втором, третьем и четвёртом местах.

Если же считать по количеству дошедших до финиша марок, то "Москвич" занял лидирующие позиции. За ним идёт Austin, и на третьем месте — Ford. При этом газеты отмечали: надёжность советских авто, которые были в худшем положении по сравнению с соперниками, так как на станциях ТО в Южной Америке запчастей к "Москвичу-412" просто не было, вся надежда была только на машины сопровождения, набитые нужными деталями и узлами.

К сожалению, 1970-й год стал последним, когда советские гонщики и машины, выпущенные в СССР, добились столь впечатляющих успехов. В дальнейшем при организации гонок во главу угла начали ставить не надёжность и ремонтопригодность, а скорость и манёвренность. А такими качествами уже устаревающие модели из СССР, увы, не обладали. Да и новых машин не делали — клепали одни и те же модели, раз в несколько лет занимаясь лишь неглубоким рестайлингом…