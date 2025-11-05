На мопеде к мечте: как символ свободы стал доступен советским мальчишкам

1:47 Your browser does not support the audio element. Авто

Что такое мопед для советского мальчишки? Это не просто средство передвижения, как подумают многие. Мопед — символ свободы, прикосновения к такой долгожданной "взрослой" жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Иван Абатуров, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Советские велосипеды ЗИФ-16 ВМ ЗИФ-16В и другие. Музей военной и автомобильной техники УГМК

И если в городе с этим транспортным средством были связаны проблемы (езда по проезжей части, место хранения и т. п.), то в селе велосипедом с моторчиком можно было пользоваться запросто: в то время на него не нужны были ни права, ни техталон, ни иные бумаги.

Разумеется, чаще всего мопеды приобретали взрослые для себя. В деревне зачастую это был единственный мобильный вид транспорта, на котором можно было быстро добраться, например, до райцентра. И не надо просить тракториста Васю или шофёра Петю, сел и поехал.

Первые мопеды в СССР

В СССР их выпускали на Рижском (с 1958 года), Львовском (с 1967-го) заводах. Однако первый двигатель Д-4 специально для мопеда выпустили в Харькове после войны. Позже производство моторчиков передали в Ленинград. Они выпускались в виде набора-конструктора, который нужно было самостоятельно установить на серийный велосипед.

Тем временем в Харькове, где уже был накоплен опыт производства и эксплуатации обычных двухколёсных машин, решили сами оснащать их двигателями. Так появился первый советский серийный мотовелосипед ХВЗ ХВ-901. Правда производился он недолго — в 1958–1962 годах. Но за это время успел понравиться покупателям — простая надёжная конструкция и доступная цена. Изделие продавали за 117-120 рублей (после денежной реформы 1961-го).

Но нас интересуют мотовелосипеды совсем другого предприятия, тоже выпускавшего в советское время эти удивительные транспортные средства.

Пензенский завод

Основан ещё до революции, в 1915 году. Его предназначение — производство боеприпасов для армии, уже год воевавшей на фронтах Первой мировой. После прихода к власти большевиков предприятие решили перевести на мирные рельсы и с 1928 года стали выпускать на нём велосипеды. Они хоть и были не такими эффектными внешне, как из Харькова или Риги, но зато имели репутацию надёжной техники. Весной 1933-го завод стал "имени Фрунзе", то есть ЗиФ. На время Великой Отечественной войны предприятие вновь переквалифицировалось на производство снарядов. Но в 1946-м вернулось к выпуску велосипедов.

А когда же на них начали устанавливать моторчики? Это произошло в 1961-м, когда на завод передали конструкторскую документацию на выпуск мотовелосипедов с индексом "16В". На них устанавливался двигатель Д-4, развивавший всего одну лошадиную силу, который делали в Ленинграде.

Всё-таки основной продукцией ЗиФа являлись велосипеды. После реконструкции 1966 года их модельный ряд существенно расширился. Выпускались не только такие популярные марки, как "Сура", "Прима", "Темп", но и горные машины "Самсон" с 10 и 15 скоростями. А также — детские велосипеды на двух, трёх колёсах и даже грузовой байк "Велорикша".

В 1963 году появилась усовершенствованная модель "16В-М" с двигателем Д-5. Следующая ступень — "17В", выпускавшийся с 1965 года. Моторчики тоже модернизировали, чуть увеличивая их мощность и присваивая новые индексы: сначала Д-5М, потом — Д6.

В 1972-м выпускаемую моторизованную продукцию стали официально именовать мопедами. И первый из них — модель "МВ-18". Установленный на него двигатель Д-6 обеспечивал разгон до 40 км/ч. Машина получила более усиленную раму, генератор, вращающийся от переднего колеса, фару. Следующую версию "МВ-18М" выпустили через три года. От прежней она отличалась колодочным тормозом, установленным на заднем колесе.

ЗиФ-17

Эта модель, пожалуй, стала самым популярным продуктом Пензенского завода, если не считать обычных велосипедов. Новый мопед получил название "ЗиФ-17", которое гордо красовалось на боковине топливного бака. Машина имела привлекательный внешний вид, хромированные элементы и особо пользовалась спросом у молодёжи в 1970-1980 годы. Конечно, это не "Рига", ставшая в Советском Союзе чуть ли не статусным транспортным средством, но тоже кое-что! К тому же не стоит забывать, что "ЗиФ" было купить ("достать") гораздо проще, чем вожделенный прибалтийский мопед. Да и стоил пензенский мотовелосипед гораздо дешевле.

Технические характеристики ЗиФ-17

Они были описаны в журнале "За рулём" за апрель 1978 года. В издании сообщалось, что новый мопед:

весил 35,2 кг;

расходовал бензина 1,8 л/100 км;

развивал скорость 40 км/ч;

способен возить груз массой до 100 кг.

Техника рассчитана на одного человека и 15 кг груза на багажнике сзади. Объёма топливного бака в пять литров хватало надолго, да и бензин был недорогим. Но даже за небольшие деньги его мало кто покупал. Проще и ещё дешевле было обменять горючее на "жидкую валюту" у знакомого шофёра.

Передняя подвеска на ЗиФ-77 была телескопической, оба тормоза — колодочными, с управлением через рукоятки на руле. Стоимость — приемлемая, 135 рублей.

Упадок ЗиФ

После "перестройки" и "гласности" сначала всё шло неплохо: завод выпустил последнюю собственную модель ЗиФ-20 (1992 год) с мотором Д-8М и почему-то перешёл на сборку мокиков из комплектов Рижского завода. Впрочем продукция пользовалась спросом и даже экспортировалась.

Велосипеды тоже стали "чужими": комплектующие (кроме рам и вилок) закупались в КНР. Интересно, что предприятие производило ещё и некоторые узлы и пресс-формы для ВАЗа. Но дела шли все хуже.

В 2000-м акции предприятия (80%) купила ЗАО ГК "Полад" из Тольятти. Главой компании являлся депутат от ЛДПР Виктор Попов. Но это не спасло Пензенский завод. В 2009-м кредиторы подали иски в суд. В 2014-м производство остановили, рабочим (300 человек) предоставили вынужденный отпуск. В 2016-м они попытались восстановить предприятие — организовывали у его ворот пикеты, требовали выплаты зарплат. Но в этом же году завод опечатали, отключили всю "коммуналку", сотрудников задним числом уволили. Новый директор Владимир Генералов пытался защитить завод от мародёров, наняв частную охрану, но попытки не увенчались успехом. Постепенно предприятие пришло в запустение и его потихоньку начали разворовывать.

В 2017-м правительство Пензенской области выкупило то, что осталось от предприятия, в частности, станки, чтобы восстановить производство. Но — увы! В 2020-м на территории ЗиФа произошёл пожар. В 2024-м стартовала борьба теперь уже за земли завода, на его месте хотят возвести жилой массив. Однако появляется информация, что бывший завод в конце концов передадут в руки государства и юридические основания на это есть. А пока идёт рассмотрение дела в суде.