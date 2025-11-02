Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР

4:56
Авто

Те, кому в советские времена доводилось жить в деревнях или приезжать туда на лето, наверняка видели этого трудягу. Он была практически в каждом колхозе, совхозе, которые могли заказать его себе в хозяйство без проблем, прямо с завода.

Трактор Т-25 Владимирец и поле в Костаровцах, Польша
Фото: commons.wikimedia.org by Ярл / Павел Мариновский, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Трактор Т-25 Владимирец и поле в Костаровцах, Польша

О распространённости Т-25 на просторах СССР можно судить по сухим цифрам.

Во-первых, всего было произведено примерно 830 700 единиц техники.

Во-вторых, выпускалась она на протяжении более, чем полувека — с 1966-го по 2019 год. Из них с 1972-го — на Владимирском тракторном заводе. А разработана машина была в Харькове, где и получила свой индекс Т-25 по числу лошадиных сил двигателя Д21А1.

Изначально трактор не имел кабины, её поставили на Владимирском заводе. Там же технику модернизировали и присвоили ей индекс Т-25А, а заодно и название, которое можно видеть на кожухе двигателя сбоку — "Владимирец".

Что представляет из себя этот трактор?

Технические особенности Т-25

Пожалуй, одно из главных достоинств машины — её компактные габариты. Кругом — мощные дизели, большие "Беларусы", Т-150 и К-700: именно такие монстры были необходимы огромной стране. И в этом потоке как-то забыли о небольших хозяйствах, теплицах, где тоже нужна была техника, но гораздо более скромных габаритов.

А ещё Т-25 понравился рядовым колхозникам: с его помощью можно было быстро и недорого (как правило, роль универсальной валюты играла бутылка спиртного) вспахать личный приусадебный участок, на котором какому-нибудь Т-150, ДТ-54, да и МТЗ-80 развернуться очень сложно. О мотоблоках тогда не то, что не думали, — об их существовании и не подозревали. Ну, разве что какие-нибудь любители делали по схемам из журналов типа "Сделай сам".

Характеристики Т-25

Машина передвигается благодаря скромному двухцилиндровому двигателю с воздушным охлаждением. Система смазки, с простым одноплунжерным насосом, оснащена гидромуфтой, автоматически регулирующей температуру масла. А вот к системе очистки воздуха подошли более тщательно: при уборке урожая в двигатель летит не только пыль с грядок, но и от растений. Поэтому на тракторе — пара обычных фильтров, один — сухой и один — мокрый. Это позволяет освобождать воздух от примесей на 99,7%. Топливо тоже очищается двумя фильтрами.

Трансмиссия — механическая, на шесть ступеней, с понижающей передачей и удвоителем. Добавьте реверс, и получится техника, способная ехать в широком скоростном диапазоне от 1,66 до 21,6 км/ч. Для более удобной обработки сельхозкультур предусмотрена возможность изменения клиренса в пределах 30,8-51,5 сантиметра. расстояние между колесами тоже регулируется с шагом в пять сантиметров.

Сзади имеется навеска с валом отбора мощности для подключения сельхозоборудования. Т-25 агрегатировался практически с любыми орудиями:

  • плугом,
  • сеялками,
  • боронами,
  • культиваторами,
  • косилками,
  • сажалками,
  • копалками,
  • опрыскивателями,
  • буром

и т. д.

Привод — задний, но последняя модификация трактора с индексом Т-30 уже имела колесную формулу 4х4.

В кабине есть все необходимые (по минимуму) приборы, предусмотрена вентиляция и отопление. Правда последнее пришлось несколько раз переделывать. Изначально обогрев подключался к гидросистеме, но такое решение оказалось неэффективным, так как её бак находился вне пределов кабины. Поэтому с 1996 года отопление подсоединили к смазочной магистрали.

Если говорить в общем, Т-25 отличался простотой конструкции и высокой ремонтопригодностью: запчастей для него было в избытке. Трактор ремонтировали буквально на коленке: главное — инструменты, детали и… голова.

Интересно

Т-25 с полувековой историей удалось даже побывать в роли киногероя. Техника засветилась в кадре фильма "Кин-дза-дза", где она использовалась как коммунальная машина КО-718. Под мигание её оранжевого маячка герои ворошили своё прошлое.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
