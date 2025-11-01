Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта

Первые заморозки — главный стресс-тест для автомобиля. Уже при температуре +3…+5°C привычные системы начинают работать не так, как обычно. Падает ёмкость аккумулятора, становится гуще масло, а летняя "омывайка" превращается в лёд. Автоэксперты напоминают, что если проверить машину заранее, можно избежать дорогого ремонта и неприятных утренних сюрпризов.
До 40% всех обращений в сервис в ноябре связаны именно с аккумуляторами. При температуре -5°C ёмкость батареи снижается почти наполовину, и стартеру уже не хватает тока для уверенного запуска двигателя.
"Если при запуске слышите вялый оборот стартера — это сигнал. Даже исправный аккумулятор зимой быстро садится, если генератор не дозаряжает его в пути", — объяснил автомеханик Илья Князев.
Неправильный состав охлаждающей жидкости — частая причина зимних поломок. Эксперты отмечают, что при кристаллизации антифриза возможно повреждение радиатора и блока двигателя.
"Лучше один раз заменить антифриз, чем потом менять головку блока. Это типичная ошибка осеннего сезона", — предупреждает эксперт Алексей Петров.
Летняя жидкость при минусе замерзает уже через несколько минут. Как отмечают специалисты, даже небольшой лёд может повредить насос омывателя.
Совет от автоэкспертов: на ночь поднимайте дворники — так они не примерзнут к стеклу.
При снижении температуры давление в шинах падает на 0,1-0,2 атмосферы. Недокачанные колёса теряют сцепление и увеличивают расход топлива.
По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), до 25% зимних ДТП связано именно с неправильным давлением и несвоевременной заменой резины.
"Летняя резина дубеет, теряет эластичность и превращает машину в санки", — предупреждает инструктор по контраварийному вождению Сергей Куликов.
Одна из самых неприятных "мелочей" зимы — примёрзшие двери. Из-за влаги резинки дубеют, а замки блокируются.
Держите в бардачке спрей-размораживатель. Он поможет быстро открыть замёрзшие двери без повреждений.
Зимой важно не ездить "на лампочке". В пустом баке образуется конденсат, который может замёрзнуть и перекрыть подачу топлива.
Проверьте также фильтр салона — если он забит, печка и обогрев стёкол будут работать вполсилы.
По данным аналитиков, большинство зимних поломок случается именно в ноябре — когда температура впервые опускается ниже нуля, а водители ещё не провели сезонную проверку.
"Проверка пяти ключевых элементов занимает не больше часа, а сэкономит десятки тысяч рублей и массу нервов", — подчёркивают специалисты автосервисов.
Первые морозы — сигнал к действию. Пока ртутный столбик не опустился ниже нуля, проверьте аккумулятор, антифриз, "омывайку”, шины и двери. Эти простые шаги помогут вашему автомобилю уверенно пережить зиму и не подвести в самый нужный момент.
