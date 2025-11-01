Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Валерия Жемчугова

Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта

Авто

Первые заморозки — главный стресс-тест для автомобиля. Уже при температуре +3…+5°C привычные системы начинают работать не так, как обычно. Падает ёмкость аккумулятора, становится гуще масло, а летняя "омывайка" превращается в лёд. Автоэксперты напоминают, что если проверить машину заранее, можно избежать дорогого ремонта и неприятных утренних сюрпризов.

автомобиль зимой
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
автомобиль зимой

Аккумулятор: "слабое звено" при первых заморозках

До 40% всех обращений в сервис в ноябре связаны именно с аккумуляторами. При температуре -5°C ёмкость батареи снижается почти наполовину, и стартеру уже не хватает тока для уверенного запуска двигателя.

"Если при запуске слышите вялый оборот стартера — это сигнал. Даже исправный аккумулятор зимой быстро садится, если генератор не дозаряжает его в пути", — объяснил автомеханик Илья Князев.

Советы

  • Проверьте заряд (норма — 12,5-12,8 В).
  • Очистите клеммы и обработайте их токопроводящей смазкой.
  • Если батарее больше трёх лет — лучше заменить до морозов.

Антифриз и система охлаждения

Неправильный состав охлаждающей жидкости — частая причина зимних поломок. Эксперты отмечают, что при кристаллизации антифриза возможно повреждение радиатора и блока двигателя.

Как проверить

  • Жидкость должна быть прозрачной и без осадка.
  • Температура замерзания — не выше -35 °C.
  • Не доливайте воду: она снижает концентрацию присадок.

"Лучше один раз заменить антифриз, чем потом менять головку блока. Это типичная ошибка осеннего сезона", — предупреждает эксперт Алексей Петров.

Омывающая жидкость и дворники

Летняя жидкость при минусе замерзает уже через несколько минут. Как отмечают специалисты, даже небольшой лёд может повредить насос омывателя.

Что делать

  • Полностью слейте остатки летней жидкости.
  • Залейте "незамерзайку" (до -30 °C).
  • Проверьте, не забиты ли форсунки.
  • Замените старые щётки — зимой они должны быть эластичными.

Совет от автоэкспертов: на ночь поднимайте дворники — так они не примерзнут к стеклу.

Давление в шинах и резина

При снижении температуры давление в шинах падает на 0,1-0,2 атмосферы. Недокачанные колёса теряют сцепление и увеличивают расход топлива.

По данным Российского союза автостраховщиков (РСА), до 25% зимних ДТП связано именно с неправильным давлением и несвоевременной заменой резины.

Рекомендации

  • Проверяйте давление раз в две недели.
  • Глубина протектора зимней резины — не менее 4 мм.
  • Менять шины лучше при среднесуточной температуре +5°C.

"Летняя резина дубеет, теряет эластичность и превращает машину в санки", — предупреждает инструктор по контраварийному вождению Сергей Куликов.

Замки, двери и уплотнители

Одна из самых неприятных "мелочей" зимы — примёрзшие двери. Из-за влаги резинки дубеют, а замки блокируются.

Профилактика

  • Смажьте замки WD-40 или силиконовой смазкой.
  • Обработайте уплотнители глицерином.
  • Не используйте горячую воду — резина потрескается.

Совет

Держите в бардачке спрей-размораживатель. Он поможет быстро открыть замёрзшие двери без повреждений.

Бонус: топливо и фильтры

Зимой важно не ездить "на лампочке". В пустом баке образуется конденсат, который может замёрзнуть и перекрыть подачу топлива.

Проверьте также фильтр салона — если он забит, печка и обогрев стёкол будут работать вполсилы.

Почему важно не откладывать подготовку авто к зиме

По данным аналитиков, большинство зимних поломок случается именно в ноябре — когда температура впервые опускается ниже нуля, а водители ещё не провели сезонную проверку.

"Проверка пяти ключевых элементов занимает не больше часа, а сэкономит десятки тысяч рублей и массу нервов", — подчёркивают специалисты автосервисов.

Первые морозы — сигнал к действию. Пока ртутный столбик не опустился ниже нуля, проверьте аккумулятор, антифриз, "омывайку”, шины и двери. Эти простые шаги помогут вашему автомобилю уверенно пережить зиму и не подвести в самый нужный момент.

