Куба как автомобильный заповедник: где найти уникальные ретроавтомобили

Многие любители ретротехники, побывавшие на Острове Свободы, называют его настоящим автомобильным заповедником. И действительно, если взглянуть на рекламные туристические фотки Кубы, то почти наверняка рядом с видами на шикарные виллы и океан где-нибудь рядом присутствует роскошный кабриолет или седан 1950-х годов родом из США. А тогда в моде были огромные длинные машины с мощным мотором под капотом.

Фото: www.flickr.com by Педро Секели из Лос-Анджелеса, США, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Куба

Яркие, блестящие автомобили уже давно стали своеобразной визитной карточкой страны. Кстати, туризм — целая статья дохода государства и населения, поэтому к этой отрасли относятся весьма серьёзно. Достаточно сказать, что, например, просто так возить туристов даже на своей машине не получится: она должна быть сертифицирована, то есть выглядеть максимально привлекательно внешне. На разбитых машинах (они тоже есть, и их много) иностранцев не катают: такие тачки используют исключительно в личных целях по принципу "лишь бы ехала". Даже автозаправки в стране, где топливо является дефицитом, для иностранцев, арендующих авто, — отдельные.

О машинах и ценах на Кубе

До революции Куба была курортом для богачей из США. Они в превеликом множестве ввозили сюда как шикарные лимузины, так и машинки попроще. Автопарк острова в 1953-м насчитывал 153 тысячи автомобилей, из которых 112 тысяч — легковушки. После революции 1959-го ситуация изменилась: Остров Свободы заблокировали, и поток машин из США, вместе с запчастями, иссяк. Вот поэтому часть автопарка страны как бы законсервировалась на уровне конца 50-х. Приходилось изворачиваться — использовать то, что было. Наверное, с той поры кубинские механики набрались большого опыта в плане не только ремонта, но и замены деталей от одной машины на комплектующие от другой. А иногда изготавливали недостающие компоненты самостоятельно и с нуля.

Кубинцам только недавно разрешили покупать автомобили в частную собственность. Однако это не значит, что каждый житель может себе позволить подобную роскошь. Да-да, именно роскошь, а не средство для передвижения. Посудите сами: средняя зарплата у местного населения составляет 30-50 долларов максимум, где-нибудь на стройке, если повезёт — 100 долларов. При этом ржавые советские "Жигули", которые в РФ годились бы разве что в утиль, стоят на острове 4000-5000 "зелёных". Ну а те, что выглядят получше, — 20-30 тысяч в той же валюте. Дороже всех — ухоженные "американцы": цена таких машин начинается от 60 тысяч долларов и более. А вот где кубинцы берут деньги для их покупки — большая загадка…

Как развивался автотранспорт на острове

Постепенно железный занавес благодаря дружбе с СССР начал приоткрываться. В страну пошли советские "Москвичи", "Жигули", "Волги", УАЗы, а также грузовики — в основном, ЗиЛы, ГАЗы. Но нельзя сказать, что кубинцы, видя аховое положение своего автопрома, сидели сложа руки. Они активно закупали машины не только в СССР, но и в странах соцлагеря: Польше (автобусы "Сан"), Чехословакии ("Шкода"), Венгрии ("Икарус"). В Гаване построили авторемонтное предприятие и завод по сборке КамАЗов.

После прихода к власти Обамы американцы немного ослабили блокаду, и на Кубу стали попадать даже новые американские авто. А в 2006-м вездесущие китайцы начали поставлять на остров свою продукцию: автобусы "Юйлун", а потом и автомобили. Россия тоже не осталась в стороне: на Кубу поставлялись "Лада Гранта", "Веста", "Ларгус" (в 2018-м — 344 единицы техники). В 2025-м стартовало производство по сборке УАЗов — "Патриота" и "Пикапа".

Бензин на Кубе

Это отдельная песня... На Кубе есть свои месторождения, но получаемая из них нефть отличается низким качеством, поэтому приходится её экспортировать.

Все АЗС делятся на три типа:

для госучреждений, туристов и частников.

Получаемое топливо в первую очередь раздают военным, потом — организациям, автобусам, возящим туристов, а что останется — жителям. В одни руки за сутки иногда дают только 10-20 литров. Самый дешёвый бензин с октановым числом "83" стоит доллар, 90-й — 1,1, 94-й — 1,2, а литр "сотого" можно купить за 1,6 доллара.

Что скрывается под оболочкой красивых кубинских машин

От заводской комплектации в шикарных кабриолетах и лимузинах мало что осталось, разве что экстерьер, частично салон, и то не всегда на 100%. Кстати, хорошей сохранности автомобилей способствует идеальный, несмотря на близость океана, тёплый климат в виде вечного лета. Нет ни снега, ни реагентов, ни морозов, ни грязного месива — ничего, что являлось бы причиной коррозии. Главное — держаться подальше от солёной воды Карибского моря.

Ладно кузов, но двигатели-то не вечные! И это правда: увидеть родной мотор под капотом "Кадиллака" или "Бьюика" 50-х годов можно довольно редко. Зато впихнуть туда какого-нибудь "китайца" или даже "жигулевский" движок — обыденное дело. То же самое можно сказать и о коробке, деталях подвески.

Однако если при "модернизации" легковушки стараются не портить её внешний вид, салон, то по отношению к грузовикам это правило вообще никак не соблюдается. На дорогах можно увидеть бортовые машины, марку которых определить просто невозможно: кабина от ЗиЛа или ГАЗа, бампер от американского "Форда", движок — вообще непонятно чей, не говоря уже о кузове. Остаётся загадкой, как эти франкенштейны регистрируют.

О ПДД на Кубе

Да, если вы подумаете, что здесь все ездят, как, например, в Индии (в одном из последующих материалов мы к этому ещё вернёмся), то есть каждый движется, как и куда хочет, то сильно ошибаетесь. Права здесь нужно получать официально, и их берегут, ибо без них ездить на машине не получится. А она зачастую — единственный или основной источник дохода семьи.

Есть система штрафных баллов за нарушение ПДД, чем-то напоминающая советскую, с дырками в талонах. Максимальное число баллов, которые можно набрать, — 36. Через год они сгорают. Но правила строгие: за превышение скорости на один (!) километр в час начисляют 12 баллов. Это вам не Россия: 20 км/ч — туда-сюда…

Зато камер слежения на острове нет. Тем не менее водители ездят не быстро, аккуратно, и не только из-за штрафов. Дороги здесь разбитые, в провинции полно гужевых повозок, разумеется, без габаритов и вообще каких-либо фонарей. Так что ремонт может обойтись довольно дорого. Автомастера здесь — пожалуй, одни из наиболее состоятельных граждан.

"Лада" или "американец" — что выбирают кубинцы?

Слов нет, в лимузине, даже 50-х годов выпуска, чувствуешь себя шикарно, ни о каком сравнении с ВАЗ-2105, например, не идёт и речи. Однако достать запчасти к американской машине, выпущенной свыше 70 лет назад, — большая проблема. Причём не только на Кубе, но и в самих США. Не говоря уже о расходе дефицитного и дорогого топлива. А Lada можно отремонтировать в любом уголке страны, найдутся и мастер, и запчасти.

Если хотите прокатиться с ветерком по океанскому побережью в кабриолете, как в кино, с вас запросят не менее 15 долларов (максимум — 25). На обычных ретромашинах поездка обойдётся в 10 долларов. Но везде торг уместен! Если хотите управлять самостоятельно, аренда стоит 100 "зелёных" в сутки.

Так что бизнес на туристах — самый прибыльный на Кубе. А страна очень интересная и наверняка не обманет ваши ожидания, если вы там окажетесь. Жаль, перелёт больно долгий — 13-14 часов. А вот цена не особо кусается, если вспомнить цену билета на наш Дальний Восток или в Сибирь (из столицы только в Комсомольск-на-Амуре — от 31 401 рубль). Из Москвы до Гаваны и обратно вас отправят на самолёте за 45-50 тысяч рублей.