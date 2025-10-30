Уникальный внедорожник, который остался в тени: почему УАЗ-3172 не стал серийным

На конвейере Ульяновского автозавода ещё не появилась 469-я модель, а в головах конструкторов уже витала мысль о разработке машины, которая в будущем заменит уже спроектированный "четыреста шестьдесят девятый". К середине1970-х были готовы проекты и даже макеты будущего внедорожника под индексами 3170 и 3171.

УАЗ-3172-01 Симбир. Опытный образец выпущен ЦОП УГК в 1991 году. Выставочный павильон-музей УАЗа

Однако руководство, занятое налаживанием производства УАЗ-469 и его модификаций, в том числе для военных, решило пока не отвлекаться на новую модель. Об автомобиле вспомнили ближе к 90-м. С одной стороны, МО требовалась проходимая и вместительная машина, с другой — комфортный внедорожник для гражданского сектора. В техническом задании было чётко указано:

вместительность — до 10 человек (военный вариант),

масса до двух тонн,

длина — 4,5 метра,

мощность двигателя — 100-120 л. с. при скорости до 115-130 км/ч.

Первые экземпляры новых внедорожников от УАЗ

От своих предшественников они отличались всем. Один только экстерьер чего стоил! Правда о том, что он сильно напоминал британский культовый "Рейнджер", не говорилось. Была представлена пара вариантов:

3171 с короткой и 3172 с длинной базой.

Последняя машина предназначалась военным.

В сравнении с УАЗ-469 новое транспортное средство получило увеличенный до 33 сантиметров клиренс и большее (на 32 сантиметра) расстояние между осями. В итоге авто стало устойчивее и проходимее. Подвески решили сделать зависимыми, рессоры заменили пружинами — модель получила мягкий ход, недоступный 469-му.

Также комфорт улучшили применением ГУРа и демпфера, что смягчало тряску при въезде колеса на ухаб. Привод, разумеется, полный, с блокировками между осями и колёсами (последняя — как "опция", только на первых моделях). КПП — механическая, вариант с "автоматом" не рассматривался. С водительским местом мудрить не стали и позаимствовали приборную панель от УАЗ-469.

Эксплуатационные данные военной версии 3172

Автомобиль, укомплектованный двигателем УМЗ-421 в 105 "лошадей", спокойно брал на борт до тонны груза. Если в салоне находился с десяток бойцов, машина могла тащить за собой ещё и прицеп весом до 1,2 тонны. УАЗ-3172 мог влезать на подъёмы крутизной в 30° (максимум 50°), проходить водные преграды глубиной до 130 сантиметров, преодолевать дороги из мокрого песка. Пара топливных баков обеспечивали дальность в 950 километров при скорости 60 км/ч.

В общем, по всем характеристикам новый УАЗ запросто переплюнул 469-й. И не только его. Во время испытаний следующей модели — "Патриота" — вместе с ним по бездорожью для сравнения ехали Toyota Land Cruiser, Ford Bronco, а также Chevrolet Blazer. На долю УАЗ-3172 выпала роль скромного сопровождающего. Однако именно он стал тягачом, когда все три зарубежных модели вместе с UAZ Patriot банально застряли в грязи.

В 1993-м году новый автомобиль для военных рекомендовали к производству. Дальше многие читатели наверняка догадываются, что произошло: денег для организации нового производства не было ни у завода, ни у МО РФ, а спонсоров не нашлось. В итоге предпочтение отдали УАЗ-3160, имевшему максимальную унификацию с 469-м.

"Симбир" (УАЗ-3172-01)

Его отличия от военной версии были направлены в сторону увеличения комфорта. Это цельнометаллический кузов (у 3172 верх — брезентовый), меньший, в 22 сантиметра, клиренс. Салон сделали более удобным, даже "роскошным": приборную панель позаимствовали у вазовской "семёрки".

Машина получила ещё и собственное имя "Симбир", или УАЗ-3172-01. О короткобазовой версии 3171 (тоже с цельнометаллическим кузовом) к тому времени как-то и не вспоминали. Предполагалось, что гражданский "Симбир" будет востребован на селе.

Однако этот автомобиль постигла та же участь, что и его военного "собрата" — в серию он не пошёл и сегодня экспонируется в музеях различного толка. Последний раз "Симбир" синего цвета был замечен на выставке "ПроДвижение" в 2025 году. Военный образец 3172, выпущенный аж в 1988-м, можно увидеть в павильоне-музее Ульяновского автозавода.