Воздушная прогулка без прав и гаишников: начинается новая эпоха

Летающие скутеры долго оставались предметом фантазий и роликов с выставок. Теперь один из них официально вышел на сцену. AirScooter, компактный одноместный летательный аппарат от команды Фрэнки Сапаты, прошёл сертификацию в своей категории и готов принимать первых пилотов.
На видео, сопровождающем анонс, видно, как устройство уверенно отрывается от земли, мягко висит в воздухе и послушно реагирует на команды — без сложной кабины и без километров проводов. Главное достоинство проекта — стремление упростить "личные полёты" до уровня прогулки на электросамокате, но в небе.
AirScooter — это гибрид между лёгким вертолётом и крупным дроном. Он рассчитан на одного человека, не требует классической лётной лицензии в рамках начальных ознакомительных полётов и обещает интуитивное управление. В основе — гибридная силовая установка (топливо + электричество), а надёжность полёта поддерживает электронная система управления: она непрерывно корректирует курс, скорость и высоту с частотой до сотни раз в секунду. Такой подход не только снижает порог входа, но и делает аппарат менее требовательным к навыкам. Из коробки это не "игрушка для яхт-клуба", а рабочая машина для коротких воздушных прогулок и демонстрационных маршрутов.
В январе в Лас-Вегасе откроется лётный центр, где желающие получат базовую подготовку и смогут испытать AirScooter. Программа состоит из часового занятия в симуляторе и короткого вылета на самом аппарате. Выглядит как развлечение, но по сути это аккуратный ввод в мир индивидуальной авиации: тренеры следят за соблюдением ограничений, а каждый полёт проводится в подходящих погодных условиях. Уже запланирован и "второй этап": ранней весной — более длинные 1,5-часовые маршруты над долинами и предгорьями вокруг города. Аудитория понятна: любители адреналина, фанаты технологии и те, кто устал от казино и хочет новой эмоции.
AirScooter рассчитан на небольшую высоту полёта — до 45 метров над землёй в стандартном режиме эксплуатации. Технически машина способна подняться гораздо выше (производитель говорит о запасе более трёх тысяч метров), но учебные вылеты ограничены регламентом. Безопасность тоже диктует свои правила: пилот должен вписываться в допустимую массу (включая экипировку), а ветер — не превышать примерно 50 км/ч. Если репетировать простыми словами, это "вертикальный скутер" для тихой погоды и открытых площадок, а не транспорт "на работу каждое утро".
Цена — около $250 000. Это сопоставимо с новым "суперкаром", лёгким самолётом-ультралайтом или верхней конфигурацией бизнес-электромобиля. Практической "замены автомобилю" за эти деньги вы не получите, и создатели этого не скрывают: AirScooter — история про эмоции, обучение и первые шаги к "демократизации полётов".
|Параметр
|AirScooter
|Гирокоптер (ультралёгкий)
|Электродрон-eVTOL (демо)
|Места
|1
|1-2
|1-2
|Силовая установка
|Гибрид топливо+электро
|ДВС
|Электро
|Управление
|Электронный "стаб" с коррекцией 100 Гц
|Ручное, требует навыков
|Полуавтомат, автопилот
|Высота/режим
|До 45 м (учебные)
|До 3000 м
|До 150-300 м (испытания)
|Подготовка
|Симулятор + короткий вылет
|Учёба и лицензирование
|Тренинг в тестовом центре
|Стоимость
|~$250k
|~$60-150k+
|Цены по запросу, обычно дороже
|Регуляторика
|Локальные разрешения, учебные зоны
|Полноценные правила для УЛА
|Пилотные проекты, ограниченно
Запишитесь в лётный центр. Выберите дату, проверьте прогноз: скорость ветра — ключевой параметр.
Пройдите инструктаж по безопасности. Здесь объяснят посадку, фиксацию ремней, работу органов управления, аварийные процедуры.
Отработайте базу в симуляторе. 60 минут — достаточно, чтобы понять инерцию, висение и мягкую посадку.
Подберите экипировку. Закрытый шлем с визором, перчатки, куртка с защитными вставками, обувь на жёсткой подошве. Экшн-камера — по желанию.
Предполётная проверка. Инструктор вместе с вами осмотрит винтовой блок, силовую установку, крепления, интерфейсы управления.
Выполните "короткий круг". Взлёт, висение, разворот, снижение. Цель — прочувствовать "руки на аппарате".
Разбор полёта. Инструктор укажет на ошибки и подскажет, как плавнее работать тягой и курсом.
Запишитесь на расширенный маршрут. Когда будете готовы — полёт по долине на 60-90 минут.
Пока — нет. Вопросы инфраструктуры (площадки, коридоры, страховка, техобслуживание) и ограниченные погодные окна делают ежедневные перелёты нереалистичными. Городская мобильноcть — это про электровелосипед, электроскутер или электромобиль, а AirScooter — про эмоцию и обучение.
Да. Центр в Лас-Вегасе — пример "аттракциона нового уровня". Отели, СПА-курорты и приключенческие туры уже предлагают вертолётные вылеты; AirScooter может занять нишу "первая личная посадка за штурвалом", а видео из кабины станет частью впечатления.
Создатели говорят о "демократизации полётов", но реальность такова: пока большинство авиационных ведомств ограничивают использование подобных аппаратов. Прорыв возможен при появлении стандартов, коридоров и городских правил, как это когда-то произошло с дронами.
|Что радует
|Что стоит учитывать
|Интуитивное управление и активная электроника
|Зависимость от погоды и ветра
|Низкий порог входа: симулятор + короткий вылет
|Невысокая практичность в городе
|Яркая эмоция и "эффект первого полёта"
|Высокая цена владения
|Гибридная силовая установка с запасом по тяге
|Регуляторные ограничения по высоте/зонам
|Обучающий потенциал и понятные сценарии
|Требования к массе пилота и экипировки
Минимум: закрытый шлем мото-класса с визором, перчатки, непродуваемая куртка, плотные брюки, ботинки. Полезны налокотники/наколенники и экшн-камера на креплении "грудь/шлем".
Цена аппарата — около $250 000. Стоимость ознакомительного вылета формирует лётный центр: обычно это пакет "симулятор + полёт" с почасовой ставкой инструктора и аренды. Точная сумма зависит от локации и сезона.
Если хотите быстро "почувствовать воздух" без долгого курса — AirScooter проще. Если цель — дальность и практичность, гирокоптер с полноценным обучением даст больше свободы, но потребует времени и лицензии.
Для учебных/ознакомительных вылетов — нет, достаточно инструктажа и тренировки в центре. Для самостоятельных полётов вне учебных зон действуют местные авиационные правила, которые пока жёстко ограничивают сценарии использования.
Рекомендации — не стартовать при скорости ветра выше ~50 км/ч. Инструктора ориентируются на прогноз и состояние площадки, поэтому вылет могут перенести.
Страх высоты — нормален. Инструктора предлагают простую технику: короткие сессии на симуляторе, затем — висение на малой высоте и мягкая "лестница" подъёма. Помогает дыхание по счёту 4-4-4 и фокус на одну задачу: "держу высоту, затем курс". Так мозг постепенно "привыкает" к новым ощущениям и снижает уровень стресса.
Дроны-хобби. Массовые квадрокоптеры научили инженеров стабилизации и автопилоту.
Джетборды и "летающие доски". Экспериментальные шоу-проекты показали, что индивидуальный полёт — реальность, пусть и на минуту.
Пилотные eVTOL-капсулы. Появились одноместные и двухместные "летающие такси" с демонстрациями в городах.
AirScooter и аналоги. Ставка на простоту, учебные сценарии и понятные регламенты — чтобы любой желающий сделал первый шаг.
В проморолике AirScooter показывает три ключевых момента: вертикальный взлёт с плавным отрывом, стабильное висение с минимальными коррекциями стиком и посадку "на точку" с короткой пробежкой по газу. Отдельный фрагмент — тренировка в симуляторе: инструктор комментирует, как мягче работать тягой при снижении, и объясняет, почему "поспешные движения" создают качку.
Официальная цель — "демократизация полётов": сделать личный вылет таким же доступным, как прыжок с парашютом в тандеме или пробный заезд на спорткаре. Массовые индивидуальные авиаперелёты потребуют ясных правил для городов, страховых продуктов, сервисных регламентов и площадок для взлёта/посадки. Пока же это яркое приключение — и аккуратный мостик между землёй и небом.
