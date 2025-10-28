Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года

С наступлением ноября на дорогах России начинается самый опасный период года — время первого гололёда. После осенних дождей и ночных заморозков асфальт превращается в стекло, а привычные маршруты становятся испытанием даже для опытных автомобилистов. Чтобы не попасть в беду, важно заранее подготовить машину и себя к зимним условиям.

водитель на заснеженной дороге зимой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Первые заморозки — главная ловушка осени

Гололёд чаще всего появляется внезапно — ранним утром или поздним вечером, когда температура падает ниже нуля, а дорожное покрытие ещё влажное после дождя. Особенно опасны мосты, эстакады, спуски и участки дороги в тени деревьев — там лёд образуется быстрее, чем на открытых участках.

"Главная ошибка водителей — думать, что раз снег ещё не выпал, значит, дорога безопасна. Но именно в период первых заморозков происходит больше всего аварий", — отмечает автоэксперт и инструктор по контраварийному вождению Сергей Куликов.

По данным ГИБДД за последние годы, почти треть ДТП в октябре-ноябре связана с потерей сцепления колёс с дорогой.

Подготовьте машину заранее

Перед сезоном гололёда важно провести техническую проверку автомобиля.

  • Переобуйте машину в зимнюю резину. Не ждите снегопада — шины с мягким протектором эффективнее при +5°C и ниже.
  • Проверьте давление в шинах — при холоде оно падает, что снижает устойчивость.
  • Замените стеклоомывающую жидкость на "незамерзайку", проверьте щётки дворников.
  • Проверьте тормоза и уровень антифриза. Даже небольшой износ колодок может стать причиной заноса на скользком покрытии.

"Машина должна быть подготовлена заранее — в гололёд нет времени на эксперименты. Лучше потратить день на сервис, чем потом неделями ремонтировать кузов", — советует автомеханик Антон Тихонов.

Как вести себя на скользкой дороге

  1. Не спешите. Самое главное правило — снижение скорости. Даже при 40 км/ч тормозной путь на льду может увеличиться в пять-шесть раз.
  2. Избегайте резких движений. Резкое торможение, поворот руля или ускорение могут привести к заносу.
  3. Держите дистанцию. Увеличьте её минимум в два раза по сравнению с обычной.
  4. Тормозите плавно. Если машина без ABS — используйте прерывистое торможение ("накачивание").
  5. Следите за дорогой. Если видите блестящие участки, это не влажный асфальт, а лёд.
  6. Используйте пониженную передачу при спуске и подъёме — она помогает контролировать скорость.

"При гололёде управление должно быть мягким и плавным. Машина должна чувствовать дорогу, а не бороться с ней", — подчёркивает инструктор по вождению Николай Савицкий.

Особое внимание — пешеходам и перекрёсткам

Наиболее частые аварии происходят при подъезде к пешеходным переходам и светофорам. Водители не успевают остановиться из-за скользкой поверхности. Поэтому приближаясь к "зебре", тормозите заранее — за 20-30 метров до перехода.

Не менее опасны повороты, ведь именно на них чаще всего происходит занос. Входить в поворот нужно медленно, без резких движений рулём.

Также стоит помнить, что светофоры и остановки общественного транспорта часто располагаются на участках с утрамбованным льдом. Колёса легко теряют сцепление, особенно у заднеприводных машин.

Лёд — не только враг, но и предупреждение

Первый гололёд — это не просто природное явление, а проверка готовности водителей. Он выявляет все ошибки: некачественную резину, неправильную посадку за рулём, привычку "догонять жёлтый" на перекрёстке.

Эксперты напоминают: не стоит полагаться на электронику. Системы ABS и ESP помогают, но не спасут, если водитель не снижает скорость.

"Даже самые современные помощники не нарушают законы физики. На льду колёса могут просто скользить — и никакая электроника не удержит машину, если она едет слишком быстро", — предупреждает автоэксперт Сергей Куликов.

Дополнительные советы

  • Держите щётку и скребок в салоне — наледь может образоваться прямо на стёклах.
  • При движении по мостам не перестраивайтесь и не тормозите резко — на таких участках лёд особенно тонкий.
  • Если машину начало заносить — не жмите тормоз. Плавно выровняйте траекторию рулём и отпустите газ.
  • В тумане или при снегопаде включайте ближний свет и "противотуманки" — дальний только ухудшит видимость.

Первый гололёд — самый коварный. Он приходит неожиданно, когда дороги ещё кажутся безопасными. Чтобы не попасть в число тех, кто открывает зимнюю статистику ДТП, достаточно соблюдать простые правила, среди которых подготовка машины, снижение скорости и соблюдение дистанции.

Осенняя дорога подо льдом не прощает спешки. А внимательность, аккуратность и немного здравого смысла — лучшие зимние "шины безопасности" для любого водителя.

