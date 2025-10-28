С наступлением ноября на дорогах России начинается самый опасный период года — время первого гололёда. После осенних дождей и ночных заморозков асфальт превращается в стекло, а привычные маршруты становятся испытанием даже для опытных автомобилистов. Чтобы не попасть в беду, важно заранее подготовить машину и себя к зимним условиям.
Гололёд чаще всего появляется внезапно — ранним утром или поздним вечером, когда температура падает ниже нуля, а дорожное покрытие ещё влажное после дождя. Особенно опасны мосты, эстакады, спуски и участки дороги в тени деревьев — там лёд образуется быстрее, чем на открытых участках.
"Главная ошибка водителей — думать, что раз снег ещё не выпал, значит, дорога безопасна. Но именно в период первых заморозков происходит больше всего аварий", — отмечает автоэксперт и инструктор по контраварийному вождению Сергей Куликов.
По данным ГИБДД за последние годы, почти треть ДТП в октябре-ноябре связана с потерей сцепления колёс с дорогой.
Перед сезоном гололёда важно провести техническую проверку автомобиля.
"Машина должна быть подготовлена заранее — в гололёд нет времени на эксперименты. Лучше потратить день на сервис, чем потом неделями ремонтировать кузов", — советует автомеханик Антон Тихонов.
"При гололёде управление должно быть мягким и плавным. Машина должна чувствовать дорогу, а не бороться с ней", — подчёркивает инструктор по вождению Николай Савицкий.
Наиболее частые аварии происходят при подъезде к пешеходным переходам и светофорам. Водители не успевают остановиться из-за скользкой поверхности. Поэтому приближаясь к "зебре", тормозите заранее — за 20-30 метров до перехода.
Не менее опасны повороты, ведь именно на них чаще всего происходит занос. Входить в поворот нужно медленно, без резких движений рулём.
Также стоит помнить, что светофоры и остановки общественного транспорта часто располагаются на участках с утрамбованным льдом. Колёса легко теряют сцепление, особенно у заднеприводных машин.
Первый гололёд — это не просто природное явление, а проверка готовности водителей. Он выявляет все ошибки: некачественную резину, неправильную посадку за рулём, привычку "догонять жёлтый" на перекрёстке.
Эксперты напоминают: не стоит полагаться на электронику. Системы ABS и ESP помогают, но не спасут, если водитель не снижает скорость.
"Даже самые современные помощники не нарушают законы физики. На льду колёса могут просто скользить — и никакая электроника не удержит машину, если она едет слишком быстро", — предупреждает автоэксперт Сергей Куликов.
Первый гололёд — самый коварный. Он приходит неожиданно, когда дороги ещё кажутся безопасными. Чтобы не попасть в число тех, кто открывает зимнюю статистику ДТП, достаточно соблюдать простые правила, среди которых подготовка машины, снижение скорости и соблюдение дистанции.
Осенняя дорога подо льдом не прощает спешки. А внимательность, аккуратность и немного здравого смысла — лучшие зимние "шины безопасности" для любого водителя.
Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.