Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров

2:07
Авто

Всё гениальное — просто! Именно это высказывание можно отнести к автомобильным моторам, которые смогли "намотать" по одному миллиону километров пробега и даже больше без капитального ремонта.

Volvo P1800S, который до сих пор удерживает мировой рекорд по пробегу среди некоммерческих автомобилей с одним владельцем. Фотография сделана на Автошоу (2007, Филадельфия)
Фото: commons.wikimedia.org by Шуваев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Volvo P1800S, который до сих пор удерживает мировой рекорд по пробегу среди некоммерческих автомобилей с одним владельцем. Фотография сделана на Автошоу (2007, Филадельфия)

Хотя понятие "миллионник" — весьма относительное: одинаковый движок под капотом одной машины может служить в разы больше, чем на другой. Всё дело в обслуживании и условиях эксплуатации. Правильно было бы считать моточасы, а не пройденные километры, как это делается, например, на тракторах.

Автомобиль, который постоянно торчит в городских пробках, намотает гораздо меньше пробега до капремонта, чем тот, что постоянно ездит по трассе. Одно дело — проехать километр в заторе за полчаса и другое — преодолеть один километр за полминуты на шоссе. Например, какая-нибудь междугородная маршрутка свой миллион километров пройдёт буквально за несколько лет.

Второй момент — обслуживание и следование рекомендациям производителя. Если ТО делать регулярно, вовремя менять указанное в инструкции масло и иные расходники, любая машина пройдёт далеко не одну сотню тысяч километров.

Однако мы отвлеклись: переходим к двигателям, считавшимся какие-нибудь 20-30 лет назад самыми надёжными в мире. Модификации некоторых из них производят и сегодня. Но сначала стоит представить себе усредненный портрет" двигателя-миллионника:

  • отсутствие технических "наворотов" (например, турбины);
  • объём от двух до трёх литров;
  • количество цилиндров — от четырёх до шести;
  • привод ГРМ — цепной, лучше с гидрокомпенсаторами;
  • блок из чугуна, поршни — с широкой юбкой и толстыми кольцами;
  • ёмкая, в 10-20 литров, система охлаждения с большим радиатором.

И ещё — двигатель с вышеуказанными параметрами проходит больше, если он установлен на компактном лёгком автомобиле. А не на каком-нибудь двухтонном кроссовере.

Переходим к моторам-миллионникам, "блиставшими" в конце минувшего века.

Toyota

Этот производитель справедливо стоит на первом месте. Одним из самых надёжных японских двигателей считается модель серии S — 3S-FE, выпускавшийся с 1986-го до 2000 года.

Для своего времени агрегат является типичным изделием: четыре цилиндра на пару литров объёма мощностью 128-140 "лошадей", 16 клапанов. Позже производились тоже удачные модификации: 3S-GE, 3S-FE. Последним комплектовались модели "Камри" (1987-1991), "Карина" (1987-1998), "Авенсис" (1997-2000), RAV4 (1994-2000), "Пикник" (1996-2002).

Не менее известны своей надёжностью моторы 1JZ-GE с шестью цилиндрами объёмом 2,5 литра. Их ставили на Mark II, Chaser, Cresta с 1990-го. Двигатель 2JZ-GE на три литра выпускался с 1991-го до 2007-го.

По словам механиков, которым пришлось обслуживать подобные "движки", они отличаются удивительной "терпеливостью" к большим нагрузкам, высокой ремонтопригодностью — конструкция хорошо продумана: до каждой гайки можно добраться. При соответствующем ТО эти двигатели как минимум проходят 500 тысяч километров без докучающих мелких проблем.

Mitsubishi

Речь пойдёт о двигателе 4G63, который впервые заявил о себе ещё в 1982 году. Кстати, его копии по лицензиям, модернизированные версии выпускаются и сегодня. Сначала мотор комплектовался одним распредвалом, с 1987-го — двумя. Последние варианты двигателя можно увидеть под капотом модели Lanser Evolution IX (выпуск до 2006-го). Моторы этого семейства устанавливались на Kia, Hyundai и Brilliance (КНР). До миллиона километров дотягивали версии ДВС без турбины.

Honda

Здесь самой надёжной считается группа моторов D-серии, производившаяся в 1984–2005 годах в десятках вариантов объёмом 1,2-1,7 литра. Наиболее удачными стали D15, D16, выдававшие до 131 л. с. Такими агрегатами комплектовались модели Civic, Accord, HR-V, некоторые другие.

Минимальный пробег двигателей данного семейства обычно не ограничивается 350 тысячами километров, всё зависит от тех же банальных условий — ухода и стиля вождения.

Opel

Особый интерес представляет двигатель х20se, входящий в группу моторов 20ne. Силовой агрегат отличается тем, что зачастую переживал автомобили, на которые устанавливался. Характеристики обычные, все те же стандартные: два литра объёма на 114-130 л. с., восемь клапанов, ременный привод ГРМ. Мотор производили в 1987–1999 годы. Им комплектовались модели "Астра", "Кадет", "Вектра", "Омега", "Фронтера". А в США эти двигатели ставили на "Олдсмобили" и "Бьюики".

BMW

Из баварских моторов стоит выделить два, считавшихся к концу 1990-х наиболее надёжными. Это М30 и М50, которые производили десятилетиями миллионными тиражами. Их устанавливали на авто от третьей до седьмой серий. М30 впервые засветился аж в 1968 году. А последней машиной, с которой он шёл в комплекте, стала "семёрка" в кузове Е32, производившаяся до 1994-го. Одометры многих из этих авто уже перевалили за один миллион километров пробега.

М50 с шестью цилиндрами повезло меньше, хотя он тоже считался удачным. Его выпускали с 1990-го по 1996 год. И дело тут вовсе не в моральном устаревании: пришедшие к власти "зелёные" стали туже затягивать экологические стандарты. В конце концов мотор остался только на спортивных авто М3, Z3M.

Mercedes-Benz

Эта компания прославилась серией своих дизельных моторов с пятью цилиндрами, которые так и называют — "неубиваемые". Это модели ОМ617 и ОМ602. Первая была презентована в 1974-м на легковом автомобиле семейства W123. Ещё их ставили на грузовики из группы Т1 и "Гелендвагены". "Шестьсот семнадцатый" агрегат закончил свою карьеру в 1991-м. Двигатель ОМ602 (по сути, это модернизация 617-го) устанавливали с 1985 года. Это авто Е-класса, машины из модельного ряда МВ100. Позже мотор появился под капотом SsangYang. Производство ОМ602 прекратили в 2002-м (здесь свою лепту тоже внесли "зелёные", ненавидевшие дизели), но его потомок под индексом ОМ662 в Корее ещё долго использовался для серийных автомобилей.

Легковушка с самым большим пробегом

В статье мы упомянули самые известные серийные моторы, установленные на миллионы автомобилей. Однако, как говорилось выше, правильное техобслуживание, уход и спокойное вождение — залог долгой службы любого ДВС. И совсем необязательно это должно быть изделие из числа тех, что описаны выше. Примером может служить скромный и ничем не выдающийся автомобиль Volvo P1800S, на котором установлен (не специально!) рекорд пробега в 4,8 млн километров (к 2013 году). Это пять вояжей до Луны и обратно! Машина выпуска 1966 года даже пережила своего владельца: к моменту его смерти в 2018-м пробег составил 5 млн 150 тысяч километров. А стоял в ней обычный серийный "вольвовский" двигатель В18 мощностью 100 л. с.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Темы двигатель автомобили
Новости Все >
Осень крадет силы: как вернуть бодрость, когда весь день хочется спать
Имидж обошёлся штрафом: в ГАИ объяснили, почему большие колёса — нарушение ПДД
Ужас под одной крышей: почему звезду Папиных дочек обвинили в домашнем насилии
Неожиданный поворот: почему Юлия Меньшова отказалась смотреть интервью Аллы Пугачёвой
Новые данные показали: динозавры жили в цветущих экосистемах до самого вымирания
Цветок, который превращает подоконник в Гавайи — но только если ему угодить
Заблудиться хочется специально: как китайские сёла превратили тишину в главный туристический тренд
Немецкое чудо рушится: что ждёт Германию после ответа по-русски
ВСУ ударили по дамбе в Белгородской области: подтопление грозит трём тысячам жителей
3 шага к здоровым ногам: врачи раскрыли, как отличить безобидные отеки от опасных
Сейчас читают
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Бизнес
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин Азербайджан и Турция: секрет повышения военных расходов — к чему готовятся соседи Андрей Николаев Гроза над Европой, или Элегантный развод для взрослых. Как Запад продаёт страх и делает сам себя заложником Юрий Бочаров
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Последние материалы
Азербайджан и Турция: секрет повышения военных расходов — к чему готовятся соседи
Подоконник превращается в грядку: вырастите витаминный сад без земли и ламп
Монеточка* в ловушке: почему певица-пацифистка оказалась под арестом в России
Резкая критика Бородина в адрес Собчак: почему её называют хамелеоном
Работа без границ: как распознать манипуляции под маской заботы о коллективе
Гроза над Европой, или Элегантный развод для взрослых. Как Запад продаёт страх и делает сам себя заложником
Бензиновый переворот: Монголия закупает топливо из России и Китая
Машина знает больше, чем водитель: скрытые функции, о которых не рассказывают в автосалоне
Метаболизм — не волшебство, а математика: как понять, сколько вы реально сжигаете
Туризм в обмен на традицию: в Малакке платят не деньгами, а уважением к культуре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.