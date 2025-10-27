Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров

Всё гениальное — просто! Именно это высказывание можно отнести к автомобильным моторам, которые смогли "намотать" по одному миллиону километров пробега и даже больше без капитального ремонта.

Фото: commons.wikimedia.org by Шуваев, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Volvo P1800S, который до сих пор удерживает мировой рекорд по пробегу среди некоммерческих автомобилей с одним владельцем. Фотография сделана на Автошоу (2007, Филадельфия)

Хотя понятие "миллионник" — весьма относительное: одинаковый движок под капотом одной машины может служить в разы больше, чем на другой. Всё дело в обслуживании и условиях эксплуатации. Правильно было бы считать моточасы, а не пройденные километры, как это делается, например, на тракторах.

Автомобиль, который постоянно торчит в городских пробках, намотает гораздо меньше пробега до капремонта, чем тот, что постоянно ездит по трассе. Одно дело — проехать километр в заторе за полчаса и другое — преодолеть один километр за полминуты на шоссе. Например, какая-нибудь междугородная маршрутка свой миллион километров пройдёт буквально за несколько лет.

Второй момент — обслуживание и следование рекомендациям производителя. Если ТО делать регулярно, вовремя менять указанное в инструкции масло и иные расходники, любая машина пройдёт далеко не одну сотню тысяч километров.

Однако мы отвлеклись: переходим к двигателям, считавшимся какие-нибудь 20-30 лет назад самыми надёжными в мире. Модификации некоторых из них производят и сегодня. Но сначала стоит представить себе усредненный портрет" двигателя-миллионника:

отсутствие технических "наворотов" (например, турбины);

объём от двух до трёх литров;

количество цилиндров — от четырёх до шести;

привод ГРМ — цепной, лучше с гидрокомпенсаторами;

блок из чугуна, поршни — с широкой юбкой и толстыми кольцами;

ёмкая, в 10-20 литров, система охлаждения с большим радиатором.

И ещё — двигатель с вышеуказанными параметрами проходит больше, если он установлен на компактном лёгком автомобиле. А не на каком-нибудь двухтонном кроссовере.

Переходим к моторам-миллионникам, "блиставшими" в конце минувшего века.

Toyota

Этот производитель справедливо стоит на первом месте. Одним из самых надёжных японских двигателей считается модель серии S — 3S-FE, выпускавшийся с 1986-го до 2000 года.

Для своего времени агрегат является типичным изделием: четыре цилиндра на пару литров объёма мощностью 128-140 "лошадей", 16 клапанов. Позже производились тоже удачные модификации: 3S-GE, 3S-FE. Последним комплектовались модели "Камри" (1987-1991), "Карина" (1987-1998), "Авенсис" (1997-2000), RAV4 (1994-2000), "Пикник" (1996-2002).

Не менее известны своей надёжностью моторы 1JZ-GE с шестью цилиндрами объёмом 2,5 литра. Их ставили на Mark II, Chaser, Cresta с 1990-го. Двигатель 2JZ-GE на три литра выпускался с 1991-го до 2007-го.

По словам механиков, которым пришлось обслуживать подобные "движки", они отличаются удивительной "терпеливостью" к большим нагрузкам, высокой ремонтопригодностью — конструкция хорошо продумана: до каждой гайки можно добраться. При соответствующем ТО эти двигатели как минимум проходят 500 тысяч километров без докучающих мелких проблем.

Mitsubishi

Речь пойдёт о двигателе 4G63, который впервые заявил о себе ещё в 1982 году. Кстати, его копии по лицензиям, модернизированные версии выпускаются и сегодня. Сначала мотор комплектовался одним распредвалом, с 1987-го — двумя. Последние варианты двигателя можно увидеть под капотом модели Lanser Evolution IX (выпуск до 2006-го). Моторы этого семейства устанавливались на Kia, Hyundai и Brilliance (КНР). До миллиона километров дотягивали версии ДВС без турбины.

Honda

Здесь самой надёжной считается группа моторов D-серии, производившаяся в 1984–2005 годах в десятках вариантов объёмом 1,2-1,7 литра. Наиболее удачными стали D15, D16, выдававшие до 131 л. с. Такими агрегатами комплектовались модели Civic, Accord, HR-V, некоторые другие.

Минимальный пробег двигателей данного семейства обычно не ограничивается 350 тысячами километров, всё зависит от тех же банальных условий — ухода и стиля вождения.

Opel

Особый интерес представляет двигатель х20se, входящий в группу моторов 20ne. Силовой агрегат отличается тем, что зачастую переживал автомобили, на которые устанавливался. Характеристики обычные, все те же стандартные: два литра объёма на 114-130 л. с., восемь клапанов, ременный привод ГРМ. Мотор производили в 1987–1999 годы. Им комплектовались модели "Астра", "Кадет", "Вектра", "Омега", "Фронтера". А в США эти двигатели ставили на "Олдсмобили" и "Бьюики".

BMW

Из баварских моторов стоит выделить два, считавшихся к концу 1990-х наиболее надёжными. Это М30 и М50, которые производили десятилетиями миллионными тиражами. Их устанавливали на авто от третьей до седьмой серий. М30 впервые засветился аж в 1968 году. А последней машиной, с которой он шёл в комплекте, стала "семёрка" в кузове Е32, производившаяся до 1994-го. Одометры многих из этих авто уже перевалили за один миллион километров пробега.

М50 с шестью цилиндрами повезло меньше, хотя он тоже считался удачным. Его выпускали с 1990-го по 1996 год. И дело тут вовсе не в моральном устаревании: пришедшие к власти "зелёные" стали туже затягивать экологические стандарты. В конце концов мотор остался только на спортивных авто М3, Z3M.

Mercedes-Benz

Эта компания прославилась серией своих дизельных моторов с пятью цилиндрами, которые так и называют — "неубиваемые". Это модели ОМ617 и ОМ602. Первая была презентована в 1974-м на легковом автомобиле семейства W123. Ещё их ставили на грузовики из группы Т1 и "Гелендвагены". "Шестьсот семнадцатый" агрегат закончил свою карьеру в 1991-м. Двигатель ОМ602 (по сути, это модернизация 617-го) устанавливали с 1985 года. Это авто Е-класса, машины из модельного ряда МВ100. Позже мотор появился под капотом SsangYang. Производство ОМ602 прекратили в 2002-м (здесь свою лепту тоже внесли "зелёные", ненавидевшие дизели), но его потомок под индексом ОМ662 в Корее ещё долго использовался для серийных автомобилей.

Легковушка с самым большим пробегом

В статье мы упомянули самые известные серийные моторы, установленные на миллионы автомобилей. Однако, как говорилось выше, правильное техобслуживание, уход и спокойное вождение — залог долгой службы любого ДВС. И совсем необязательно это должно быть изделие из числа тех, что описаны выше. Примером может служить скромный и ничем не выдающийся автомобиль Volvo P1800S, на котором установлен (не специально!) рекорд пробега в 4,8 млн километров (к 2013 году). Это пять вояжей до Луны и обратно! Машина выпуска 1966 года даже пережила своего владельца: к моменту его смерти в 2018-м пробег составил 5 млн 150 тысяч километров. А стоял в ней обычный серийный "вольвовский" двигатель В18 мощностью 100 л. с.