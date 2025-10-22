Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов

В смутные 90-е на Горьковском автозаводе не сидели сложа руки, подтверждением этому может служить ярчайший российский автобестселлер "ГАЗель". Но не только над её созданием работали на предприятии: было спроектировано немало других очень интересных и не свойственных для завода моделей.

Мелкосерийный пикап ГАЗ-2308 Атаман в заводском музее
Фото: commons.wikimedia.org by Милхаус35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мелкосерийный пикап ГАЗ-2308 Атаман в заводском музее

Речь пойдёт о пикапе — легковушке с кузовом. Такие в стране практически не строили, если не считать небольшие опытные партии. Именно это нишу и рассчитывали заполнить горьковчане.

Идеи ГАЗ по коммерческим грузовикам

Задумали создать целую линейку коммерческих грузовиков, в которую, кроме пикапа, войдут фургончики разного типа. Для удешевления конструкции в качестве платформы решили использовать "Волгу". Опыт показывал, что машины, созданные на базе этой легковушки, довольно успешно проходили испытания. Например, пикапы делали (в небольших количествах) на основе ГАЗ-21 и ГАЗ-24, была выпущена "Волга" ГАЗ-2304. По замыслу конструкторов новая машина должна была "закрыть" промежуток между ижевским "каблуком" и "ГАЗелью".

Предполагалось оснащать машины разными двигателями, от ЗМЗ объёмом от 2,3 до 5,5 л (V6 и V8). А также импортными четырёх- и пятицилиндровыми дизелями от компании (по лицензии) "Штайр". У всех автомобилей предполагались лонжеронная рама и полный привод с понижающей передачей (был вариант и с одним ведущим задним мостом).

Новый ГАЗ, которому дали собственное имя "Атаман", получил высокую проходимость. Крупномасштабный выпуск в кузове "пикап" наметили на конец 2000-го.

Прототип "Атамана": "Я тебя слепила, из того, что было…"

Первый из них выглядел странно, если не комично. Получилась причудливая смесь "волговского" двигателя, подвески, заднего моста, собственно, всей ходовой части от ГАЗ-31029 с кабиной от… грузовика ГАЗ-3307. Его широкие двери и большие стекла как-то совсем не сочетались с маленьким передком и колесиками.

Внутри трёхместный автомобиль выглядел сурово аскетично: ничего лишнего. На панели приборов — "кругляши" из 1970-х годов, несколько контрольных лампочек. Зато обзор благодаря грузовой кабине — отличный.

На испытаниях "Атамана"

В полевых условиях авто показало себя с лучшей стороны. Немного забежим вперёд, в будущем владельцы полноприводного "Атамана" утверждали, что по проходимости этот автомобиль лучше серийного УАЗ-469 и его последующих модификаций.

К тому же конструкторам удалось найти некий компромисс между созданием комфорта и необходимостью обеспечения приемлемой грузоподъёмности (800 килограммов). Машину весом в полторы тонны почти не трясло из-за длинного хода передней подвески на пружинах и амортизаторах. Сзади стояли рессоры.

На грунте машина уверенно преодолевала подъемы в 25°. Правда модель только с задним приводом по песку ехать отказывалась. Для авто с "передком" преград вообще не было.

Модификация "Атамана"

Пока испытывали ГАЗ-2308, в заводском цеху уже достраивали новый вариант "Атамана", в котором постарались учесть недостатки базовой модели. Получился, однако, уже внедорожник с большей, в 2,5 тонны, массой и удлинённым кузовом, рассчитанным аж на десять человек.

Однако агрегатная база осталась прежней. Автомобиль получил индекс "230810" и собственное имя "Атаман-Ермак". Внешне машина уже не выглядела так нелепо, как её предшественница, благодаря длинному кузову и увеличенному клиренсу.

Внедорожник предполагалось выпускать в двух версиях: с одним и двумя ведущими мостами. Последний вариант даже получил одобрение руководства к серийному производству. Всего за ворота предприятия выехала примерно сотня "Атаманов".

"Отбой" производства "Атамана"

Широкомасштабное производство пикапов, фургонов и внедорожников так и не началось. Как раз в 2000-м сменилось руководство, во главе предприятия встал Олег Дерипаска. Перед ним стояла задача: как можно быстрее вывести завод из кризиса. Всё внимание сосредоточили на выпуске "ГАЗелей" и её модификаций, например, "Соболе".

Были и иные причины: "Атаман" мало интересовал рядовых покупателей, отдававших предпочтение более вместительной "ГАЗели". А внедорожник ГАЗ-230810 не пользовался спросом как престижное авто. Те, у кого есть деньги, покупали заграничные джипы, выглядевшие куда более "круто".

Куда делись уже выпущенные "Атаманы"

О судьбе большей части машин ничего не известно. Скорее всего, их просто разобрали на узлы и детали. Благо, все они — серийные и подходят к другим автомобилям. Единичные экземпляры почистили, отмыли и распределили по музеям РФ. Один экспонат находится в Нижнем Новгороде. Однако (точное количество неизвестно) часть "Атаманов" и по сей день находится в частных руках. И владельцы этой модели совсем не жаждут расставаться со своим приобретением, объявления о продаже какой-либо версии "Атамана" встречаются крайне редко.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
