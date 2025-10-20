Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

Электрокары под прицелом: почему запас хода по EPA может шокировать

7:42
Авто

Разглядывая характеристики электрокара, любой автолюбитель самое пристальное внимание обращает на запас хода — расстояние, которое преодолеет авто на одной зарядке. Такой параметр каждый производитель предоставляет для всеобщего обозрения в обязательном порядке.

Однако после указания километража следует дополнение — "по стандартам" и далее идёт аббревиатура из латиницы:

  • NEDC,
  • WLTP,
  • EPA (FTP-75),
  • JC08,
  • CLTC

или какая-нибудь ещё.

Этот набор букв показывает, в каких условиях осуществлялась проверка электрокара на максимально проходимое расстояние при старте с батареей, заряженной на 100%.

NEDC и WLTP

Оба стандарта — европейские. Первый (New European Driving Cycle) задумывался в 1970-м, а разработан — в 1997-м. Методика предназначалась для автомобилей с ДВС и выглядела довольно странно. Машину проверяли в помещении при комнатной температуре, на стенде в течение 20 минут. Авто преодолевает 11 километров, из которых больше половины пути имитируется как движение по городу, в 34% — вне его пределов. При этом средняя скорость составляет 34 км/ч. В таких условиях понять точный расход горючего крайне затруднительно. А для электрокаров трату энергии — вообще невозможно. Тем не менее стандарт NEDC "привязывали" к машинам на "батарейках" вплоть до 2017 года.

Но время берёт своё, была принята иная методика — Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure. В расшифровке WLTP есть амбициозное слово "всемирная". Однако разработали её в ЕС и нацелили опять-таки в основном на транспортные средства с ДВС. Что и понятно, европейские автоконцерны, в частности, Германия — тогда "локомотив Европы", отказываться от бензиновых движков не торопились.

Фактически, WLTP — немного "подрихтованная" всё та же NEDC. Машина проверяется на стенде в помещении, проезжаемое расстояние — 23,25 километра при температуре 23°. Время — полчаса, три стадии езды со скоростью до 130 км/ч, с остановками. Правда ещё замеряют расход энергии при включенном дополнительном оснащении, чтобы представить для каждой комплектации свои параметры. По сравнению с NEDC показатели стали менее привлекательными, но о точности полученных цифр говорить всё же не приходится.

А что придумали за океаном?

Federal Test Procedure 75 (EPA)

Сокращенно — FTP. Её разработало Агентство по защите окружающей среды — Environmental Protection Agency (EPA). Данная методика наиболее точно отражает реалии эксплуатации электрокаров. Посудите сами: сначала машину заряжают вечером и оставляют на ночь (как и будет делать обычный человек в повседневной жизни). В ходе проверок на дистанции включают кондиционер. Из пройденных километров больше половины приходится на имитацию езды по городу со средней скоростью 32-77 км/ч, в зависимости от вида езды.

Всего три этапа испытаний:

  1. в городе,
  2. на трассе
  3. и по смешанному циклу.

Температура может находиться в диапазоне от +7° до +35°, а время проверки составляет 31,2 минуты. Например, при имитации городской езды запланировано 23 остановки с замедлениями, разгонами. На трассе средняя скорость — 77,7 км/ч. Понятно, что после такой суровой проверки электрокар покажет гораздо меньший запас хода, чем по европейским методикам. Но и это ещё не всё!

После окончания испытаний по EPA пройденное расстояние умножается на коэффициент 0,7, чтобы учесть "непредвиденные обстоятельства". Так что американская методика является наиболее реалистичной.

А как определяют резерв японцы?

JC08

Их норматив можно смело назвать "домашним", так как способ проверки имитирует реальные условия передвижения именно в этой стране.

Официально метод представили ещё в 2010 году, ввели в действие в 2011-м. Испытания проводятся в закрытом помещении на протяжении 20 минут при средней скорости 24,4 км/ч. При этом почти треть времени авто простаивает. Старт с места в двух вариантах — с рывком или спокойный. "Максималка" — 81,6 км/ч.

В итоге получается очень "либеральный" запас хода — наибольший среди других методик. Но японцы как-то не жалуются, их JC08 неплохо отражает реальность. Япония — можно сказать, сплошной мегаполис, а езда в пробках с разгонами и остановками способствует рекуперации, то есть АКБ постоянно подзаряжается.

Напомним читателям: алгоритм езды на электрокаре в плане расхода энергии прямо противоположен перемещению на авто с ДВС. В городе машина с движком на бензине расходует больше топлива, чем на трассе. Электрокар благодаря системе рекуперации — наоборот.

В отношении выше (и ниже) перечисленных методик стоит отметить, что испытания проводятся в закрытых помещениях. А это значит, что не учитываются скачки температуры, влажности, ветер и осадки. А ведь всё это влияет на расход энергии. Впрочем небольшое лукавство, как считают автопроизводители, только стимулирует продажи.

CLTC

КНР, разумеется, не могла остаться в стороне от стандартов, напрямую влияющих на успех той или иной марки электромобиля. Поэтому у них свой метод, сильно напоминающий устаревший NEDC. Например, средняя скорость — 28,96 км/ч, 22% времени из затрачиваемых на проверку 30 минут машина стоит на месте. Всего семь дистанций, по которым авто проезжает с разной скоростью (максимум — 114 км/ч). Тестирование проводится в закрытом боксе при температуре 23°. Подобный способ позволяет китайским маркетологам рекламировать продукцию автопрома, указывая на большой "официальный" запас хода, который мало соответствует реалиям.

Стандарты запаса хода в России

В нашей стране нет своей собственной методики определения запаса хода для электрокаров или машин с ДВС. А зря, РФ со своими суровыми климатическими условиями никак не подходит ни под европейские, ни под другие регламенты. Одна только зима внесёт серьёзные корректировки в любые стандарты: обогрев салона, зеркал, стекол, кресел. Плюс езда по заснеженной трассе, которая по длине может в разы превышать европейскую, тем более, японскую.

Так что, выбирая электромобиль, в инструкции к которому указан запас хода по, например, WLTP, JC08 или китайскому CLTC, смело делите цифру на 1,25.

