История двух гигантов: лимузины Mercedes-Maybach и Bugatti как символы богатства

Если говорят о самых больших машинах в мире, сразу на ум приходит, конечно же, БелАЗ, занесённый в Книгу рекордов Гиннесса. Но это грузовик-самосвал, которому и положено быть габаритными по размерам. А что можно сказать о легковых автомобилях?

Фото: commons.wikimedia.org by Дэмиан Б. О, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Черный Mercedes-Maybach S650 VV222 Pullmann

Речь пойдёт не об эксклюзивных моделях, которые делают под заказ, например, арабские шейхи, осыпая кузова золотом. Нас интересуют серийные машины, которые мог сразу купить любой человек, владеющий соответствующей суммой. В рейтинге — два автомобиля, являющиеся, по сути, лимузинами. Причём по длине они почти одинаковы, а вот произведены совсем в разные эпохи.

Сначала — о лидере "рейтинга".

Mercedes-Maybach S650 Pullman

Это не только самая длинная, современная, но и одна из самых дорогих легковушек в мире. Её стоимость в 2019 году начиналась от 74 млн рублей.

Длина только одной задней двери превышает метр, поэтому для её открывания конструкторам пришлось переместить ручку чуть ближе к центру. А при парковке нужно смотреть в оба, иначе при выходе из машины можно запросто задеть другое авто или ограждение. Сама же машина в длину имеет 6,499 меетра, ширину 1,899 метра и высоту 1,598 метра.

Другие особенности Mercedes-Maybach S650 Pullman

Раз такая большая машина, значит, багажник должен быть соответствующим. Но нет, внутри грузового отсека нет даже запаски — солидное место занимает задняя часть холодильника, своей дверью выходящего в салон.

Колёса тоже вызывают интерес: на диски устанавливаются "бронебойные" шины с высоким профилем, имеющие утолщение к центру и усиленные боковины. В случае прокола автомобиль спокойно доедет до ближайшего шиномонтажа. По лесу и чистому полю такие лимузины вряд ли будут ездить.

Что ещё снаружи необычно? Габаритные огни, не те, что сзади, а…боковые. Они установлены, чтобы кто-нибудь в темноте не въехал перпендикулярно в дорогущий лимузин.

Салон Mercedes-Maybach S650 Pullman

Всё выполнено в стиле Maybach: кругом одна кожа, качественная прострочка, на центральной консоли — дорогой мягкий пластик. Кресла — разумеется, с обогревом, обдувом и массажем, аж в шести вариантах. Мультимедиа, аудио — высшего качества, обязательно беспроводная зарядка, полный электропакет для сидений, всех стекол и зеркал. Закрытие задних дверей автоматическое, через кнопку. С помощью другой можно соорудить шторку между водителем и задними пассажирами (их должно быть не более четырёх), сидящими лицом друг к другу. Что касается безопасности, то подушки вделаны даже в ремни, которыми должны пристегиваться сидящие в лимузине люди. И ещё огромный прозрачный панорамный люк, по желанию водителя или пассажира становящийся синим.

А что под капотом?

Технические данные Mercedes-Maybach S650 Pullman

Мотор соответствует размерам кузова — 12-цилиндровый, с двумя турбинами двигатель M 279 E 60 AL объёмом 5,98 литра, мощностью 630 "лошадей", работающий совместно с семидиапазонным "автоматом". До сотни лимузин разгоняется за 4,7 секунды.

И нельзя сказать, что при таких характеристиках у авто большой расход топлива: на 100 километров в смешанном цикле уходит 14,5 литра, при езде по трассе — 12,7 литра. "Максималка" — 250 км/ч.

Машина выпускалась с 2017-го по 2020 год.

А кто же из "серийников" занимает второе место?

Bugatti Type 41 Royale

Последнее слово в конце названия модели появилось позже, когда выяснилось, что на тот момент (выпустили авто в 1926-м) соперников по длине у этой модели не было.

Серийной машину можно назвать с натяжкой — произведено шесть экземпляров. Однако все они эксплуатировались в обычном режиме и (о чудо!) дожили до наших дней. Вообще-то, Эттори Бугатти, создатель и владелец компании по изготовлению авто подобного класса, собирался выпустить 25 единиц техники. Но Великая депрессия 1930-х спутала планы, пришлось ограничиться шестью машинами.

На каждой из них устанавливался восьмицилиндровый мотор в 300 "лошадей" объёмом 12,7 литра с тремя клапанами на цилиндр. Агрегат в то время считался одним из самых больших, построенных для легковых авто. Да и сам лимузин имел длину 6,2 метра при колёсной базе в 4,3 метра.

Трансмиссия — механическая, причём коробка находилась в одном блоке с задним ведущим мостом. Вызывают интерес колёса диаметром 97 сантиметров: по той моде они были со спицами, которые сделали из…рояльных струн. Зачем — не понятно. Может, для большего шика?

Но это ещё не всё. Один из покупателей отказался от фар по "принципиальным соображениям", просто он никогда не ездил на машине в темноте. А поворотники, это так, "баловство"…

Дальнейшая судьба Bugatti Type 41 Royale

Из шести продали только четыре авто. Пару штук владелец фирмы оставил у себя в семье. Когда разразилась Вторая мировая, одну машину замуровали в родовом поместье. После окончания войны оба автомобиля продали миллионеру из США Билли Каннингему, который через 30 лет от одного из них избавился, реализовав его поклоннику автоистории М. Кольеру. Тот в 1987 году опять продал автомобиль через лондонский аукцион, на котором собралось 4000 человек, желающих купить раритет. Разумеется, итог торгов был впечатляющим — 5,5 млн фунтов.

На сегодня четыре машины находятся в руках частных коллекционеров (США), две — в Автомузее г. Мюлуза (Франция).

И опять история на этом не окончилась! Что же ещё? Бугатти был самоуверенным человеком, поэтому при изготовлении этой модели, как и планировал, моторы закупил заранее. Но после неудачных продаж шести авто, у него осталось 23 мощных восьмицилиндровых двигателя. Куда их девать? Другие автопроизводители как-то не горели желанием создавать машины под такие агрегаты. Поэтому в 1950-х для ДВС нашли неожиданное применение — их установили на ж/д автомотрисы. Причём одна из них поставила рекорд скорости, разогнавшись до 196 км/ч. Впечатлённая результатами компания SNCF, ведавшая железными дорогами Франции, сделала заказ на 186 таких автомотрис.

В результате всех перипетий Bugatti Type 41 Royale, хоть и оставил след в истории из-за своих габаритов, массовой легковушкой не стал. Но благодаря хорошим моторам коммерческий проект в конечном счёте принёс прибыль. Редко такое бывает…