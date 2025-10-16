Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня

7:39
Авто

С первого взгляда не очень понятно, зачем понадобилось устанавливать обычные автомобили на рельсы. Однако всему есть свои причины.

MAN 26.414 - автомобиль на комбинированном ходу с подъемной платформой и краном, а также двумя тележками (для эксплуатации на железных дорогах) и четырьмя осями (для эксплуатации на дорогах)
Фото: commons.wikimedia.org by Асурнипал, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
MAN 26.414 - автомобиль на комбинированном ходу с подъемной платформой и краном, а также двумя тележками (для эксплуатации на железных дорогах) и четырьмя осями (для эксплуатации на дорогах)

Начать стоит с минувшего века. Примерно 120 лет назад, на заре ХХ столетия, в Швейцарии, её гористых районах, изумлённые местные жители впервые увидели автомобиль, который, натужно ревя мотором, таскал вагоны на подъёмах. Оказалось, что причина такого технического решения довольно банальна. Сцепление резиновых шин с рельсами гораздо сильнее (в четыре-пять раз), чем с металлическими катками паровоза. Вот и заменили его автомобилем. В то время мощных локомотивов ещё не строили, а машины, появившиеся позже, как это ни странно, иногда оказывались сильнее паровозов.

Как называются странные транспортные средства на рельсах

Увы, в русском языке удобопроизносимого слова не нашлось. Конечно, имеется официальное название, что-то вроде "транспортного средства с комбинированным ходом". Но это длинно, нудно и долго.

Иное дело — немецкий язык. В Германии этим машинам дали понятное и короткое имя — "цвайвег" (zweiweg), что в переводе означает "двойной путь, дорога". Ну а в России для подобных транспортных средств приспособили уже известное слово "локомобиль" (его и будем использовать далее), хотя это не совсем верно. Данным термином обозначают обычную машину с паровым двигателем.

Зачем машины ставить на рельсы

Первая причина — развитость железнодорожной сети в XX веке. Особенно в Америке. Впрочем и Россия не является исключением. В нашей стране рельсы порой протягивали в такую тьмутаракань, куда обычные дороги построили лишь спустя десятилетия.

Локомобили были популярны в случаях, когда нужно часто перевозить небольшие грузы на короткие расстояния. Например, бригаду лесорубов или инспекторскую комиссию. В последнем случае была и ещё одна причина — подчеркнуть важность приезда начальства, которое должно ездить с комфортом и пафосом. Сразу видно, кто едет! Уже в 1920-е годы в США на рельсы ставили лимузины.

Кстати, в обоих случаях (и с лесорубами, и с комиссиями) задействовать целый локомотив с одним-двумя вагонами экономически нецелесообразно. Поэтому для поездок по рельсам приспосабливали не только автомобили, но и целые автобусы. Примером такого общественного транспорта может служить весьма популярный в 1930-е годы Michelin.

Ещё одна причина — военная. При необходимости броневик ставили на ж/д путь, и он быстро добирался куда надо. А если рельсы взорвали враги, машина преспокойно переходила на обычные колеса.

Но возникает вопрос — как? Есть несколько способов перевода авто на железную дорогу и обратно. Рассмотрим это подробнее.

Превращение в локомобиль и противоположная трансформация

Изначально долго не думали: вместо машинных колес ставили железные катки. Зачастую делали это надолго, потому что перевод с одного способа движения на другой занимал много времени. Тем не менее такие локомобили были популярны во всём мире, в том числе в СССР. На ж/д пути ставили ЗиЛы, МАЗы, ГАЗ-51, 52 и 53, УАЗ-452 ("буханка"), даже правительственные ЗиМы и "Чайки". Однако скоро выяснилось: автомобильная подвеска совсем не приспособлена к жёсткой езде и быстро выходит из строя. Да и само перемещение назвать комфортным из-за грохота на стыках (хотя кому-то он нравится) сложно. К тому же перевод с одного способа езды на другой занимал много времени — и это было главным минусом.

Требовалось сделать так, чтобы машина могла ездить и по рельсам, и по обычной дороге. Причём без долгих переделок: подъехал к ж/д пути по асфальту, и через несколько минут ты уже на "чугунке", как локомотив. Такой способ нашли, даже несколько.

Первый заключается в том, что к автомобилю просто привешивают отдельную раму с колёсами, которые являются направляющими и не дают съехать с рельсов. Сама машина едет на родных шинах. Красота! Комфортно, мягко, коэффициент сцепления лучше, чем у поезда, на стыках не трясёт. При необходимости тележку с катками просто поднимали вверх механическим способом или через гидравлику. В последнем случае перевод на рельсы и обратно вообще занимал считанные минуты. Данный способ используется и сегодня.

Но пытливый человеческий ум на этом не остановился и пошёл дальше по тропе модернизации. Как бы сделать процедуру проще и ещё быстрее, чтобы не загромождать конструкцию авто дополнительным навесным оборудованием? Идея нашлась быстро: под шины грузовика или легковушки стали подкладывать по две-три (в зависимости от количества осей) катка, соприкасающихся со всей площадью контактного пятна покрышки. Быстро, удобно: таким способом иногда пользуются военные, чтобы оперативно добраться в какую-нибудь бездорожную глухомань. Но есть маленький минус: поскольку катки вращаются в противоположную сторону, вперёд можно ехать только на задней скорости.

Ну и, наконец, ещё один интересный способ. Его суть — в использовании тележек-платформ, подставляемых под переднюю и заднюю оси автомобиля. Внутри приспособлений есть приводы, которые передают вращение ведущих колёс машины на маленькие катки. В итоге шины грузовика даже не касаются рельс, но он по ним едет. Такие транспортные средства называют иногда "локотракторами". Пример — итальянский Zephir LOK 16.300, выполняющий функции маневрового тепловоза.

Применение локомобилей сегодня

Чаще всего машины на универсальном ходу можно увидеть не только на ж/д перегонах, но и в городе. На них ездят ремонтные бригады, обслуживающие контактную трамвайную или железнодорожную сеть. Ещё одна сфера использования — вынужденная. Это когда на какой-нибудь небольшой станции не хватает маневровой техники. Тогда её роль играет локомобиль, который в разы дешевле любого тепловоза.

Один из минусов локомобилей — невозможность эксплуатации в очень жаркие дни, когда рельсы нагреваются до температуры плавления резины. По этой же причине универсальный транспорт не может ездить на большие расстояния. Некоторые локомобили оборудуют специальными шинами, устойчивыми к нагреву. Такие транспортные средства могут таскать вагоны и на средние расстояния.

Ещё одно интересное применение для "цвайвега" — обрезка кустов вдоль ж/д полотна. Также подобные машины чистят снег на станциях. Но, по большому счёту, локомобили не смогут стать заменой локомотивам. Здесь уместнее другое слово — "подмена". Так что можно с уверенностью сказать: эра "двухпутевого" транспорта продолжается — он успешно нашёл свою нишу в дорожной отрасли.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Темы автомобили
Новости Все >
Россия зовёт Кубу на штурм туристического рынка: миллиарды на кону
Саатсеский сапог запечатан: Россия теряет последний коридор в Европу
Точка в сирийском деле: химическое досье ОЗХО закрывается
США против мира: Америка рушит основы глобального сотрудничества
Нефтяной мост между Россией и Узбекистаном: вот что скрывается за соглашениями
Переговоры или шантаж: США и Китай играют в покер на миллиарды
Травля по-молдавски: Гуцул раскрыла правду о войне в СМИ
Тревога на юге России: 3 украинских дрона сбиты за 3 часа
Конопля под ударом: лайки для Жириновского обернулись кошмаром для украинца
Украина на грани энергетического коллапса: власти раскрыли, что будет зимой
Сейчас читают
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Домашние животные
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Домашние животные
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Авто
Железо не прощает спешки: как привычка сразу глушить мотор оборачивается капремонтом
Популярное
Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда

Осенью клематис требует особого внимания. Как правильно обрезать, пересаживать и укрывать лиану, чтобы весной она снова зацвела?

Клематис готовится ко сну: что нужно сделать в октябре, чтобы весной он зацвёл как никогда
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Монстр из древнего океана пойман у берегов Британии: рыба, что пожирает акул, снова показалась людям
Он скрывал не золото, а ложь: что на самом деле прячет затерянный город инков
Тот, кто говорит голосом шторма: на равнинах Африки живёт существо, перед которым замирает всё живое
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня Сергей Милешкин Санкции для телевизора, исключения для бизнеса: как Лондон воюет с Россией — на бумаге Юрий Бочаров Разруха вместо мира: Трамп снова хочет решать украинский вопрос Любовь Степушова
Когда наука вторглась в бодибилдинг: формула FST-7 стала новой анатомией силы
Это упражнение забыли зря: оно возвращает осанку и силу быстрее, чем классическая тяга
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк, помидор, который поражает вкусом
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк, помидор, который поражает вкусом
Последние материалы
Рим возвращается в Крым: археологи нашли древнюю крепость с видом на Керченский пролив
Грядка без сорняков и полива: способ, который навсегда меняет отношение к огурцам
Стрелка на нуле — кошелёк в минусе: как привычка дотянуть до заправки убивает двигатель
Нестандартный багаж: как пройти регистрацию без скандалов и переплат и как пронести громоздкий багаж
Когда охота — как самоубийство: кто бросает вызов ядовитым змеям и всегда побеждает
Тело вибрирует, как перегруженная система: невидимый сбой, который чувствуется кожей
Анастасия Решетова раскрыла семейные тайны: трудности с сыном и ссоры с Тимати
Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня
Венгрия установила рекорд по закупкам российского газа — Европа негодует
Россия раскрыла правду о Кеннеди: 300 страниц секретных архивом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.