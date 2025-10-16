Локомобили: как автомобили меняют правила игры на рельсах сегодня

С первого взгляда не очень понятно, зачем понадобилось устанавливать обычные автомобили на рельсы. Однако всему есть свои причины.

Фото: commons.wikimedia.org by Асурнипал, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ MAN 26.414 - автомобиль на комбинированном ходу с подъемной платформой и краном, а также двумя тележками (для эксплуатации на железных дорогах) и четырьмя осями (для эксплуатации на дорогах)

Начать стоит с минувшего века. Примерно 120 лет назад, на заре ХХ столетия, в Швейцарии, её гористых районах, изумлённые местные жители впервые увидели автомобиль, который, натужно ревя мотором, таскал вагоны на подъёмах. Оказалось, что причина такого технического решения довольно банальна. Сцепление резиновых шин с рельсами гораздо сильнее (в четыре-пять раз), чем с металлическими катками паровоза. Вот и заменили его автомобилем. В то время мощных локомотивов ещё не строили, а машины, появившиеся позже, как это ни странно, иногда оказывались сильнее паровозов.

Как называются странные транспортные средства на рельсах

Увы, в русском языке удобопроизносимого слова не нашлось. Конечно, имеется официальное название, что-то вроде "транспортного средства с комбинированным ходом". Но это длинно, нудно и долго.

Иное дело — немецкий язык. В Германии этим машинам дали понятное и короткое имя — "цвайвег" (zweiweg), что в переводе означает "двойной путь, дорога". Ну а в России для подобных транспортных средств приспособили уже известное слово "локомобиль" (его и будем использовать далее), хотя это не совсем верно. Данным термином обозначают обычную машину с паровым двигателем.

Зачем машины ставить на рельсы

Первая причина — развитость железнодорожной сети в XX веке. Особенно в Америке. Впрочем и Россия не является исключением. В нашей стране рельсы порой протягивали в такую тьмутаракань, куда обычные дороги построили лишь спустя десятилетия.

Локомобили были популярны в случаях, когда нужно часто перевозить небольшие грузы на короткие расстояния. Например, бригаду лесорубов или инспекторскую комиссию. В последнем случае была и ещё одна причина — подчеркнуть важность приезда начальства, которое должно ездить с комфортом и пафосом. Сразу видно, кто едет! Уже в 1920-е годы в США на рельсы ставили лимузины.

Кстати, в обоих случаях (и с лесорубами, и с комиссиями) задействовать целый локомотив с одним-двумя вагонами экономически нецелесообразно. Поэтому для поездок по рельсам приспосабливали не только автомобили, но и целые автобусы. Примером такого общественного транспорта может служить весьма популярный в 1930-е годы Michelin.

Ещё одна причина — военная. При необходимости броневик ставили на ж/д путь, и он быстро добирался куда надо. А если рельсы взорвали враги, машина преспокойно переходила на обычные колеса.

Но возникает вопрос — как? Есть несколько способов перевода авто на железную дорогу и обратно. Рассмотрим это подробнее.

Превращение в локомобиль и противоположная трансформация

Изначально долго не думали: вместо машинных колес ставили железные катки. Зачастую делали это надолго, потому что перевод с одного способа движения на другой занимал много времени. Тем не менее такие локомобили были популярны во всём мире, в том числе в СССР. На ж/д пути ставили ЗиЛы, МАЗы, ГАЗ-51, 52 и 53, УАЗ-452 ("буханка"), даже правительственные ЗиМы и "Чайки". Однако скоро выяснилось: автомобильная подвеска совсем не приспособлена к жёсткой езде и быстро выходит из строя. Да и само перемещение назвать комфортным из-за грохота на стыках (хотя кому-то он нравится) сложно. К тому же перевод с одного способа езды на другой занимал много времени — и это было главным минусом.

Требовалось сделать так, чтобы машина могла ездить и по рельсам, и по обычной дороге. Причём без долгих переделок: подъехал к ж/д пути по асфальту, и через несколько минут ты уже на "чугунке", как локомотив. Такой способ нашли, даже несколько.

Первый заключается в том, что к автомобилю просто привешивают отдельную раму с колёсами, которые являются направляющими и не дают съехать с рельсов. Сама машина едет на родных шинах. Красота! Комфортно, мягко, коэффициент сцепления лучше, чем у поезда, на стыках не трясёт. При необходимости тележку с катками просто поднимали вверх механическим способом или через гидравлику. В последнем случае перевод на рельсы и обратно вообще занимал считанные минуты. Данный способ используется и сегодня.

Но пытливый человеческий ум на этом не остановился и пошёл дальше по тропе модернизации. Как бы сделать процедуру проще и ещё быстрее, чтобы не загромождать конструкцию авто дополнительным навесным оборудованием? Идея нашлась быстро: под шины грузовика или легковушки стали подкладывать по две-три (в зависимости от количества осей) катка, соприкасающихся со всей площадью контактного пятна покрышки. Быстро, удобно: таким способом иногда пользуются военные, чтобы оперативно добраться в какую-нибудь бездорожную глухомань. Но есть маленький минус: поскольку катки вращаются в противоположную сторону, вперёд можно ехать только на задней скорости.

Ну и, наконец, ещё один интересный способ. Его суть — в использовании тележек-платформ, подставляемых под переднюю и заднюю оси автомобиля. Внутри приспособлений есть приводы, которые передают вращение ведущих колёс машины на маленькие катки. В итоге шины грузовика даже не касаются рельс, но он по ним едет. Такие транспортные средства называют иногда "локотракторами". Пример — итальянский Zephir LOK 16.300, выполняющий функции маневрового тепловоза.

Применение локомобилей сегодня

Чаще всего машины на универсальном ходу можно увидеть не только на ж/д перегонах, но и в городе. На них ездят ремонтные бригады, обслуживающие контактную трамвайную или железнодорожную сеть. Ещё одна сфера использования — вынужденная. Это когда на какой-нибудь небольшой станции не хватает маневровой техники. Тогда её роль играет локомобиль, который в разы дешевле любого тепловоза.

Один из минусов локомобилей — невозможность эксплуатации в очень жаркие дни, когда рельсы нагреваются до температуры плавления резины. По этой же причине универсальный транспорт не может ездить на большие расстояния. Некоторые локомобили оборудуют специальными шинами, устойчивыми к нагреву. Такие транспортные средства могут таскать вагоны и на средние расстояния.

Ещё одно интересное применение для "цвайвега" — обрезка кустов вдоль ж/д полотна. Также подобные машины чистят снег на станциях. Но, по большому счёту, локомобили не смогут стать заменой локомотивам. Здесь уместнее другое слово — "подмена". Так что можно с уверенностью сказать: эра "двухпутевого" транспорта продолжается — он успешно нашёл свою нишу в дорожной отрасли.