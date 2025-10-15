Гигант из Японии: для чего нужен бульдозер весом в 152 тонны

Огромный бульдозер, выпущенный японской компанией, удивляет не только своими габаритами, массой в 152,6 тонны, но и мощностью двигателя в 1150 "лошадей" (в последней модификации).

Фото: commons.wikimedia.org by Майкл Томсон, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Супердозер Komatsu D575

Его объём — 46,3 л при 12 цилиндрах. Высота бульдозера (модель D575A-3SD) составляет 4,88 м, длина — 11,71 м. Размеры отвала — 3,63 на 7,39 м по ширине. Его объём — 69 "кубов". При этом копать машина при помощи рыхлителя умеет на глубину более двух метров.

Первый вопрос, который возникает у неискушенного в тракторостроении и добыче полезных ископаемых читателя — для чего нужен такой монстр?

Сфера применения Komatsu D575A

В основном это добыча угля открытым способом. Чтобы достичь максимальных результатов, требуется бульдозер, способный быстро передвигать огромные массы породы, освобождая новое месторождение от грунта. Использование тяжёлого бульдозера увеличивает производительность предприятия, разрабатывающего угольный разрез.

Кроме этого, Komatsu D575A и его модификации нашли своё применение на крупных стройплощадках и при добыче некоторых видов других полезных ископаемых.

Бульдозер активно использовался, помимо самой Японии, в США, Австралии и Новой Зеландии. В СССР и Россию машина не попала: у нас был свой Т-800, выпускаемый Челябинским заводом. Правда весом поменьше — 106 т.

Производство Komatsu D575A

Komatsu D575A впервые засветился на американской выставке оборудования в 1981 году. Однако полномасштабное производство стартовало через десять лет, столько времени понадобилось для испытаний и исправлений недостатков. Последнюю обновленную версию "супербульдозера" (его так и называли — SuperDozer) показали в 2001-м.

До 2007-го года было выпущено всего 11 единиц техники. И до 2011-го никто не изъявил желания приобрести гиганта. В 2012-м Австралия разместила единственный и последний, как оказалось, заказ на модификацию 575-А3. Руководство японской компании-производителя было вынуждено остановить сборку 575-й модели, а все необходимые пресс-формы, штампы и иное оснащение переоборудовать под производство других бульдозеров или сдать в утиль.

Так что же случилось, почему гигант стал вдруг невостребованным?

Причины невостребованности Komatsu D575A

Первая из них была банальной: цена на уголь с началом 2000-х стала падать, в Европе набирал обороты "зелёный бум", отказ от источников энергии, загрязняющих природу. А это означало, что появились новые требования к содержанию углерода в выбросах отработанных газов. Значит, бульдозеры, и так недешёвые, пришлось бы дорабатывать, подгоняя под экологические стандарты, что привело бы к увеличению стоимости техники.

Спросом стали пользоваться менее дорогие, небольшие (относительно) по габаритам и массе модели, которые были проще в эксплуатации. Угля теперь много не требовалось, и гиганты оказались не нужны. Не стоит забывать, что их обслуживание было специфическим и стоило дорого. При серьёзных неисправностях приходилось вызывать узкопрофильных специалистов с завода-изготовителя, а это недешёвое удовольствие.

Далее… Перевозка этого бульдозера — целая головная боль. Его нужно было разбирать по частям и задействовать для транспортировки целых восемь грузовых платформ. А это тоже стоит денег, и немалых.

И ещё одна причина падения спроса — финансовый и экономический кризис, начавшийся в 2008 году. Хотя предпосылки к его появлению многие видели ещё раньше.

Komatsu D575A — самый-самый?

У кого-то может возникнуть вопрос: а действительно ли Komatsu D575A — наибольший по весу и габаритам, мощности бульдозер на планете? Если серийный, то да.

Но если говорить в абсолютном значении, то ради справедливости стоит упомянуть итальянский бульдозер АССО Dozer — машину, которая превосходит японского монстра по техническим показателям. Мощность двигателя — 1350 л. с., масса — 183 т. Правда отвал поменьше — 2,7 м в высоту и 7 м в ширину. Но тоже впечатляет!

Однако судьба единственного выпущенного экземпляра сложилась неудачно. АССО Dozer сделали по заказу Ливии, но после введённых против неё санкций бульдозер остался в Италии. На родине покупателей не нашлось, и в 2012-м машину, не проработавшую ни дня, купила частная компания. Теперь она на постаменте как памятник итальянскому, а может, и мировому тракторостроению.