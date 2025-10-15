Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Смешивание моторных масел: чем опасно и как минимизировать риски

Авто

Доливка моторного масла, отличающегося от "родного", может поставить под угрозу работоспособность двигателя и ускорить его износ. Стоит ли рисковать капитальным ремонтом или заменой двигателя, чтобы сэкономить? Разбираемся в химических и механических процессах, которые происходят в двигателе при смешивании несовместимых масел, с экспертами Teboil.

Фото: Wikipedia by Milchstraßenräuber, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Почему масла не дружат

Современное моторное масло — это сложный химический продукт, состоящий из базового масла (минерального, синтетического или их "микса") и пакета присадок, доля которого может достигать 5-30%. Именно этот пакет определяет ключевые свойства продукта:

  • моющие,
  • антиокислительные,
  • противоизносные

и т. д.

Рассмотрим основные риски:

1. Конфликт присадок

Главная проблема при смешивании — антагонизм химических компонентов. Наиболее яркий пример — моюще-нейтрализующие присадки (детергенты), отвечающие за поддержание чистоты в двигателе и нейтрализацию кислот, образующихся при сгорании топлива. Их эффективность измеряется щелочным числом (TBN). Производители используют для этого разные химические соединения:

  • сульфонаты кальция,
  • салицилаты магния,
  • фенаты натрия.

При смешивании масел эти компоненты могут вступить в реакцию друг с другом, нейтрализуя друг друга или, что хуже, образуя нерастворимые соли.

2. Разная растворимость базовых масел

Базовые масла также имеют разную химическую природу. Минеральные масла состоят из углеводородов различной структуры, в то время как синтетические имеют однородную и стабильную молекулярную структуру. Пакет присадок разрабатывается с учётом его растворимости в конкретной базе. При смешивании минерального масла с синтетическим возникает риск, что присадки из "синтетики" просто не смогут раствориться в минеральной основе и выпадут в осадок. Этот осадок — липкая, смолистая субстанция — становится основой для образования шлама и лаковых отложений на деталях двигателя.

3. Разрушение пакета присадок

Эффективность всего пакета снижается не пропорционально доле "чужого" масла, а лавинообразно. Например, деактивированные детергенты перестают удерживать продукты износа и нагар во взвешенном состоянии, что приводит к их осаждению в самых узких местах масляной системы. Противоизносные присадки (такие как ZDDP) могут быть заблокированы продуктами реакции других компонентов, оставляя трущиеся пары без защиты.

Что случится с двигателем

"Один из ключевых рисков заключается в том, что продукты реакции присадок и выпавший осадок образуют отложения — шлам. Он забивает сетку маслоприёмника, тонкие масляные каналы в коленчатом валу и головке блока цилиндров, каналы системы изменения фаз газораспределения и гидрокомпенсаторы. В результате получаем масляное голодание отдельных узлов и механизмов, а значит, и их ускоренный износ", — рассказали эксперты Teboil.

Деактивация противоизносных и противозадирных присадок ослабляет масляную плёнку на поверхностях трения:

  • поршневых кольцах,
  • вкладышах коленвала,
  • кулачках распредвала.

Это приводит к прямому контакту металла с металлом, образованию задиров и резкому повышению интенсивности износа. При взаимной нейтрализации присадок масло начинает вспениваться под воздействием движущихся деталей. Масляный насос захватывает эмульсию вместо однородного масла. Такая эмульсия плохо смазывает, ухудшает отвод тепла и может вызвать падение давления в системе.

Под воздействием высоких температур масло начинает стремительно деградировать, теряя вязкость и защитные качества. Срок службы такой смеси сокращается: её свойства могут быть утеряны на 30-50% быстрее, чем у однородного продукта.

О проблемах в такой ситуации наиболее ярко будет сигнализировать стук в двигателе, падение давления масла на холостом ходу, перегрев двигателя и снижение мощности, а также увеличение расхода топлива.

Как долить масло в экстренной ситуации

Смешивать масло лучше, чем ездить вовсе без него, поэтому в безвыходной ситуации доливка другого масла возможна, однако важно понимать, что это лишь способ добраться до сервиса.

  1. Смешивайте масла только одного типа. Синтетику с синтетикой, полусинтетику — только с полусинтетикой. Не забудьте проверить соответствие спецификаций по API и ACEA — они должны совпадать.
  2. Избегайте смешения продуктов разных производителей. Даже если спецификации одинаковые, пакет присадок у разных брендов уникален, поэтому риск конфликта всё равно остаётся.
  3. Объём доливаемого масла не должен превышать 20% от общего размера системы смазки.
  4. После экстренной доливки необходимо как можно скорее произвести полную замену масла и масляного фильтра. Это следует сделать не более чем после 1000 километров пробега.

Следует также отметить, что для современных дизельных двигателей с сажевыми фильтрами (DPF) и высокофорсированных турбомоторов любая доливка "чужого" масла категорически запрещена. Их системы смазки и экологии работают в режимах повышенных нагрузок, и любая дестабилизация свойств масла может привести к крайне быстрому выходу из строя турбокомпрессора или дорогостоящего сажевого фильтра.

Безопасное решение

"Единственным технически грамотным решением при низком уровне масла будет доливка идентичного продукта того же производителя. Любые эксперименты со смешиванием — это риск, поэтому экономия на канистре масла совершенно несопоставима со стоимостью ремонта или полной замены двигателя. В экстренной ситуации, если вы используете, например, масло Teboil, логичнее всего будет добраться до одноименной АЗС — скорее всего, нужное масло там найдётся", — советуют эксперты.

Правильный алгоритм действий при низком уровне масла...

  1. Остановите автомобиль на ровной поверхности.
  2. Заглушите двигатель и подождите пять-десять минут.
  3. Проверьте уровень масла по щупу.
  4. Если уровень ниже отметки MIN, необходимо долить масло. Используйте только то масло, которое залито в двигатель. Всегда возите с собой один литр на долив.
  5. Если идентичного масла нет, лучшим решением будет вызвать эвакуатор или найти способ доставить нужный продукт к автомобилю.
  6. Если пришлось прибегнуть к экстренной доливке несовместимого масла — двигайтесь до сервиса в щадящем режиме, избегая высоких оборотов и нагрузок, и немедленно произведите полную замену масла с фильтром.
