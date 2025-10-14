Семь ненужных опций в автомобилях: простите, но прежде чем покупать их, нужно подумать

Цель большинства производителей — реализовать свою продукцию по выгодной ему цене. При этом используются всё более совершенные способы. Один из них — оснащение машины почти бесполезными функциями, которые редко требуются покупателям. И то, в большинстве случаев, "наигравшись", они вообще забывают о том или ином "навороте".

Так какие же опции, за которые покупатель платит деньги (порой немалые), используются редко и в конце концов сам владелец авто начинает считать их бесполезными?

Кнопка "старт/стоп"

На заре своего появления опция была очень модной, и дело не только в удобстве пуска двигателя. Считалось, что владелец авто с такой функцией заботится об окружающей среде в общественном смысле и экономит деньги на топливо в личном плане.

Однако опыт показывает, что эффект от кнопки будет только при определённых условиях, и то — сомнительный. В медленно рассасывающихся пробках, которые характерны для мегаполисов, постоянные пуски двигателя быстро разряжают аккумулятор. В итоге "волшебная" кнопка автоматически отключается. А постоянное использование стартера в режиме вкл/выкл приводит к его преждевременному износу. Кстати, генератор в этом смысле тоже стареет интенсивнее.

Есть и ещё один минус, о котором большинство автовладельцев и не подозревает. При пуске ДВС в его картер обязательно проникает немного топлива, которое впоследствии быстро испаряется. Однако если старт двигателя будет слишком частым, бензин улетучиться не успевает и масло теряет вязкость, плотность, что и приводит к преждевременному износу мотора.

Так что польза от опции "старт/стоп" весьма сомнительна, а ведь она стоит денег, и немалых.

Автопарковка

Смотрится эффектно, особенно в рекламных роликах: машина сама ищет место под стоянку и закатывается туда, избавляя водителя от усиленного вращения головой из-за опасений задеть рядом стоящую машину. Но в реальности автоматическая система парковки достаточно привередлива и работает только там, где без затруднений поставит свою легковушку даже не особо опытный водитель. К тому же далеко не каждый из них доверит свою машину автоматике, которая в итоге становится ненужной, а деньги за неё заплачены.

Автоматический ремень безопасности

Это когда за ним не нужно тянуться: система сама вытягивает и подаёт этот обязательный атрибут современной машины. Такая функция чаще всего применяется в спортивных авто, кабриолетах, где стойка с ремнём безопасности находится далеко от водителя и пассажира. Однако на практике процесс подачи происходит медленно. Проще и быстрее самому протянуть руку и пристегнуться. А ведь конструкция довольно сложная, капризная в эксплуатации и ремонт будет стоит хороших денег.

Подсветка салона

Неискушенному покупателю изначально такая опция понравится. Еще бы — освещение салона постоянно меняется, придавая ему самые разные оттенки по желанию водителя. Однако на практике, наигравшись вволю, он просто забывает об этой функции, которая приедается. Ну, разве что поразить нового пассажира, который ни разу не сидел в такой машине. В итоге водитель выбирает какой-то один оттенок, а об остальных благополучно забывает.

Управление при помощи жестикуляции

Довольно сомнительное (и тоже недешёвое) дополнение, помогающее, по мысли производителя, более комфортно пользоваться мультимедиа. Суть опции в том, что при помощи определённых жестов можно отказаться от кнопок и переключателей для выбора режима работы магнитолы.

Но представьте себе, что рядом с вами пассажир, привыкший выражать свои эмоции при помощи жестов. Ваша магнитола буквально сойдёт с ума, не понимая, что от неё хотят. К тому же жестикуляция водителя во время вождения явно не способствует безопасности.

Колёса с низкопрофильными шинами

Спору нет, выглядит круто, стоит дорого, особенно для авто с большим размером колёс. И доля правды тут есть, почти не тратится энергия на "сплющивание" покрышки. При "игре в шашки" на дороге машина на резких поворотах не подламывается вбок. Но за всё нужно платить.

Перейдя на низкопрофильную резину, о комфортной мягкой езде можно забыть сразу, ощущения будут примерно такие же, как при передвижении на телеге по сельской дороге. Каждая выбоинка, камешек, соринка на дороге — ваши. При этом риск появления "грыжи" на недешёвой покрышке увеличивается в разы. Подвеска будет постоянно работать в экстремальном режиме, и можно быть уверенным, что срок её жизни значительно сократится. И это, не говоря ещё о шумности езды, а за пределы асфальта лучше вообще не соваться: на бездорожье ресурс низкопрофильного колеса будет недолгим.

Люк в крыше

Романтика! Звёздное небо, эффектный панорамный вид, ощущение простора в тесноватом салоне — всё это есть.

А теперь о минусах. Первая неприятность — дождь и снег. Да, люк закрывается, но со временем под углублением скапливается мусор, уплотнения изнашиваются и в салон начинает попадать влага. Хорошо, если только она... Когда всё открыто, птички могут "порадовать" вас своими продуктами жизнедеятельности. В солнечный день, даже если люк затемнён, кондиционер будет работать на полную мощность, что не прибавит ему срока службы.

И это ещё не всё...

Это далеко не все опции в автомобиле, о которых большинство их владельцев забывает через некоторое время после приобретения транспортного средства. Единственное назначение большинства дополнений — поразить воображение потенциального покупателя. Так что, приобретая машину, стоит задуматься: а пригодится ли вам то или иное новшество на практике? А может, и вовсе, будет мешать…