Сергей Милешкин

Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю

8:21
Авто

Многие наверняка видели, а кто-то и катался на моноколесе — транспортном средстве, которое непостижимым образом удерживает вертикальное положение, да ещё и передвигается. А зачем вообще нужна двух-, тем более одноколёсная машина? Если представить мотоцикл, то у него по сравнению с автомобилем есть много преимуществ. На его создание уходит меньше материала, технически он менее сложен, скорость набирает быстрее: два колеса разогнать проще, чем четыре.

Гироскутер
Фото: commons.wikimedia.org by Njwaterfront, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Гироскутер

Но есть и минусы: управлять сложнее, грузоподъёмность меньше, на месте сам стоять не может.

Идея совместить достоинства авто и мотоцикла витала давно: с тех пор, как появились самодвижущиеся тележки, — ведь двухколёсные (например, арба) "прицепы", перемещающиеся с помощью животных, успешно ездили веками. Попытки сделать нечто подобное, точнее сказать, гирокар ("круг, "окружность" с греческого плюс car — по-английски "автомобиль") предпринимались более века назад, и у истоков изобретения стоит русский государственный деятель, а по совместительству любитель необычных технических устройств граф Пётр Петрович Шидловский.

Забросив госслужбу в Костроме, где он был губернатором, и выйдя в отставку, русский изобретатель обосновался в Англии. Здесь он и занялся созданием двухколёсной машины. Идея использовать гироскопический эффект, который даёт, например, крутящаяся детская игрушка юла, пришла графу давно. Он считал, что в Великобритании самодвижущийся двухколёсный автомобиль построит быстрее, чем в России. Англия тогда считалась передовой в техническом смысле державой.

Гирокар Шидловского

Сначала изобретатель разработал проект и построил модель, которая могла найти практическое применение, — паровоз на монорельсовой дороге. В вертикальном положении он смог бы находиться благодаря постоянно вращающемуся маховику, который раскручивался за счёт энергии электрогенератора. Аргумент серьёзный — пришлось бы укладывать вместо двух рельс один: экономия на недешёвом тогда металле — в два раза.

В 1911 году изобретение было запатентовано в нескольких странах. Любопытные могли увидеть его на выставке, посвящённой 75-летию появления первой железной дороги в России. Однако всё так и осталось на бумаге.

Кроме моноколёсного паровоза, Шидловский предложил использовать изобретение для стабилизации положения корабельных орудий, а также в самолётах (речь об ортоскопе, являющимся указателем курса).

Реализовать проект автомобиля на двух колёсах взялась английская фирма The Wolseley Tool and Motor Car Company Limited. Машина была готова в 1913-м.

Демонстрация гирокара на публике

Главный источник энергии — двигатель Wolseley-С5, развивающий 25 "лошадей". Он раскручивал динамо-машину, которая заставляла вращаться маховик, имевший метр в диаметре и весивший 600 килограммов. У авто была пара дополнительных колёсиков, поддерживающих авто, пока не раскрутится маховик до двух-трёх тысяч оборотов в минуту (потом они убирались).

Нечего и говорить, зрители были ошарашены такой новинкой. К тому же некоторым счастливчикам удалось прокатиться на чудо-машине. Потом ездоки рассказывали, что транспортное средство совершенно не кренится в поворотах и передвигается очень стабильно, в том числе на малых скоростях. Когда авто стоит, сдвинуть его с места, уронить не удаётся даже нескольким желающим это сделать.

Были и минусы:

  • сложная система управления, включающая в себя пару маятников весом по 50 килограммов,
  • большая масса машины — 2,75 тонны.

Но факт остается фактом: идея была реализована и продемонстрирована. Но дальнейшего развития она не получила: грянула Первая мировая. Англичане (может, с перепугу?) закопали детище Шидловского на территории завода-производителя. Достали гирокар только в 1938-м. Отреставрировали и поместили в музей. Но в 1948-м почему-то решили, что изобретение не представляет ценности и машину сдали в утиль.

Шидловский в 1921-1922 годах (он вернулся в Россию) добился разрешения и денег на строительство монорельсовой железной дороги для двухколёсного паровоза, который соединял бы Петроград с Гатчиной. По оценкам изобретателя, состав с парой вагонов смог бы развить немыслимые по тем временами 150 км/ч. Однако тогда Стране Советов было не до изобретений — нужно было восстанавливать страну, и финансирование прекратили. Правда, 12 километров железной дороги всё же построили.

История гирокара в других странах

О гирокарах не забыли, интерес к ним периодически возникал, в том числе и у автогигантов. В 1961-м "Форд" разработал Ford Gyron, рассчитанный на двух человек. Любопытно, что управлять машиной можно было с обоих мест (они располагались одно за другим). Но это был всего лишь концепт, о реальных испытаниях данных нет.

Больший интерес вызывает Gyro-X, появившийся в 1967 году благодаря усилиям поклонника этого вида транспорта Луису Сунни. Представленный гирокар весил всего 839 килограммов, имел мотор в 80 лошадиных сил. Зато разгонял узкую и длинную машину до 201 км/ч, что тогда было немыслимо для четырёхколесных авто с такой мощностью ДВС. Маховик диаметром 56 сантиметров вращался со скоростью шесть тысяч оборотов в минуту и весил 12 килограммов. После остановки он обеспечивал неподвижность и устойчивость авто в течение 30 минут. Но и здесь авто пришлось не ко двору и в массовое производство его почему-то не запустили.

Швейцария

А вот в этой стране подобному виду транспорта применение нашли. Правда гироскоп тут выполнял иную функцию. Речь идёт о гиробусах, которые делали из обычных пассажирских автобусов, закрепляя в них полутораметровый маховик, раскручивавшийся до трёх тысяч оборотов в минуту. Он нужен был не для придания устойчивости (машина ездила на четырёх колесах), а для накопления энергии. За счёт неё гиробус проезжал до шести километров. На конечных остановках машина подключалась к контактной сети, чтобы раскрутить маховик вновь.

Такой пассажирский транспорт эксплуатировался с 1953-й по 1960-й год. Отказались от них, как писали в газетах, "по экономическим причинам". Хотя звучит странно — электричество же дешевле бензина. Видимо, были иные аргументы, о которых мы не знаем. Технически же всё прошло успешно.

Гирокар сегодня

Из современных попыток можно отметить гирокар С-1, построенный американской компанией Lit Motors в 2014 году. В серию машину не запустили по неозвученным причинам.

Из более поздних моментов можно отметить некоторые мотоциклы от "Хонда". Они умеют стоять без подножки. Но маховиков в них нет — хитрая электроника улавливает малейшие перемещения техники в пространстве и придаёт ей устойчивость, подруливая передней вилкой через сервоприводы.

В завершение можно сказать, что пока о гирокарах ничего не слышно. Но кто знает, может, в недрах какой-то компании уже разрабатывают модели, которые скоро удивят нас. Ведь, как известно, новое — это хорошо забытое старое.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
