Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком

5:32 Your browser does not support the audio element. Авто

И по сей день не ясно, почему после войны Горьковскому автозаводу была "уготована участь" выпускать только среднетоннажные грузовики типа ГАЗ-51 (не считая, конечно, "Волг" и представительских лимузинов). А ведь у предприятия был опыт создания авто с высокой проходимостью. Например, трёхосный ГАЗ-ААА, сделанный на базе "полуторки" и вставший на конвейер в 1934 году.

Фото: denisovets.ru by Неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ГАЗ-34

Это авто грузоподъёмностью две тонны имело десять (!) передач — восемь вперёд и две назад. Следующая попытка была неудачной — ГАЗ-33 с колёсной формулой 6х6, выпущенный в 1939 году, но так и не пошедший в серию.

В 1964 году ГАЗ получил задание разработать трёхосный автомобиль для армейских нужд. Да и в народном хозяйстве такая машина очень бы пригодилась. Надо сказать, что тогда на столичном ЗиЛе никак не могли поставить на конвейер ЗиЛ-131. Видимо, это стало одной из причин, повлиявших на появление ГАЗ-34. Хотя было мнение, что таким образом "наверху" пытались создать конкурентную среду между предприятиями.

ГАЗ-34 и ГАЗ-66

Для оперативного выпуска новой модели была произведена максимальная унификация "тридцать четвертого" с легендарной "шишигой" и другими советскими машинами. Если посмотреть на ГАЗ-34, с первого взгляда может показаться, что от ГАЗ-66 грузовик отличается разве что тремя осями да удлинённым кузовом. На деле это не совсем так. Пришлось дорабатывать и (или) подыскивать главные агрегаты. Например, как это ни странно, но двигатель в 140 "лощадей" взяли от представительского лимузина "Чайка", переработав его для дешёвого низкооктанового бензина.

Позже этот же силовой агрегат, подвергшийся модернизации, устанавливали на ГАЗ-53 и БРДМ-2.

По другим данным, использовался мотор от серийного ГАЗ-66 в 115 лошадиных сел Впрочем всего было выпущено пять (по другой информации, 20) экземпляров ГАЗ-34, так что не исключено, что ставили оба двигателя. Машина получалась тяжелее "шишиги", поэтому трансмиссию пришлось делать другую. Сцепление позаимствовали у ЗиЛ-130, пятискоростную и раздаточную коробку — у ЗиЛ-131. Правда привод на задние колёса сделали оригинальным, по образцу ЗиЛ-157. От него же взяли вал отбора мощности для лебёдки. То есть от всех зарекомендовавших себя с хорошей стороны грузовиков брали лучшее.

От ГАЗ-66 новый грузовик получил, кроме кабины, ведущие мосты, два бензобака на 210 литров, тормозную систему, односкатные колёса и лебёдку. Платформу сделали оригинальной (также удлинили и усилили лонжероны), рассчитанной на 27 человек. Авто комплектовалось тентом с окошками. Если сравнить с ЗиЛ-131, получился более лёгкий (на 1,3 тонны но менее мощный автомобиль.

Испытания ГАЗ-34

В те времена были, конечно, полигоны. Но какая же проверка будет настоящей без реальных условий? Благо, огромная страна предоставляла для этого уникальные возможности: жару, мороз, грязь, степи, леса, реки с бродами, болота, пески — пожалуйста!

Сначала испытания проходили на маршруте Москва — Ашхабад. Доехав до пункта назначения, машины мучали при температуре +43° в песках Каракумов. Дальше — "из огня да в полымя": машины проверялись в Коми, в районе Ухты. Автомобили возили грузы, личный состав, таскали пушки. В общей сложности испытания продлились пять лет, до конца 1966 года.

Почему ГАЗ-34 не пустили в серию

Машина устраивала всех: и военных, и приёмную комиссию, и даже некоторых чиновников, ознакомившихся с официальными результатами испытаний. Но на конвейер ГАЗ-34 так и не встал.

Не исключено, что тогда каждый завод должен был строго следовать "своей" специализации. Если у ГАЗ получилось хорошо освоить производство ГАЗ-51, 52, 53 — вот пусть он ими и занимается (так оно и было). А тяжёлые грузовики должен выпускать другой завод. В данном случае победителями "дуэли" стали более мощные ЗиЛ-131 и Урал-375.

Кстати, горьковчане позже опять предприняли попытку создания своего "трёхосника" с двойными шинами грузоподъёмностью 7 тонн, на этот раз на базе ГАЗ-53. Однако и здесь завод постигла неудача из-за появившегося на столичном предприятии ЗиЛ-133. После этого горьковчане окончательно забросили идею разработки тяжёлого грузовика собственной конструкции.