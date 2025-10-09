Электрический флагман вернулся к классике: Tesla Model 3 снова с подрулевым переключателем и камерой

Компания Tesla представила обновлённые версии своих самых популярных электромобилей, добавив в них изменения, которые напрямую повлияют на дальность хода и комфорт водителей. Эти новшества касаются не только батарей, но и деталей интерьера, которые вернули автомобилистам привычные элементы управления.
Все версии Model 3 теперь оснащены модернизированной батареей. Базовая комплектация с задним приводом и 19-дюймовыми дисками может проехать 515 км по циклу WLTP — это немного больше, чем раньше. Наибольшие изменения затронули модификацию Long Range: с 18-дюймовыми колёсами она проходит до 750 км без подзарядки, а с 19-дюймовыми — 660 км. Для полноприводной версии запас хода увеличен до 715 км, а спортивная Performance остаётся на уровне 570 км.
Model Y также получила обновления: на 19-дюймовых колёсах её автономность составляет 628 км, а на 20-дюймовых — 579 км.
Tesla решила вернуть часть элементов, которые ранее убрали в пользу минимализма. Например, в Model 3 вновь появился подрулевой переключатель, а также фронтальная камера. Это изменение особенно оценят те, кто скептически относился к полному отказу от привычных органов управления.
|Модель
|Колёса
|Запас хода WLTP
|Model 3 RWD
|19"
|515 км
|Model 3 Long Range
|18"
|750 км
|Model 3 Long Range
|19"
|660 км
|Model 3 AWD
|-
|715 км
|Model 3 Performance
|-
|570 км
|Model Y
|19"
|628 км
|Model Y
|20"
|579 км
Несмотря на обновления, цены остались прежними: Model 3 предлагается от 39 990 фунтов, Model Y — от 44 990 фунтов. В текущем году Tesla зарегистрировала 36 424 новых электромобиля, оставаясь лидером рынка с долей 10,48 %. Однако по сравнению с прошлым годом продажи снизились на 3,8 %, а доля сократилась на 3,17 %.
Определитесь с типом привода: задний — для города, полный — для дальних поездок.
Обратите внимание на размер колёс: большие диски выглядят эффектнее, но сокращают запас хода.
Если важна максимальная автономность, выбирайте Long Range.
Для динамики и скорости подойдёт Performance.
Учитывайте инфраструктуру зарядных станций в своём регионе.
Ошибка: выбор Performance ради динамики, но при этом ожидание большого пробега.
Последствие: меньшее расстояние на одной зарядке.
Альтернатива: выбрать Long Range, если важна автономность.
Ошибка: покупка больших дисков ради дизайна.
Последствие: сокращение запаса хода.
Альтернатива: остаться на 18-19 дюймах для оптимального баланса.
Ошибка: игнорирование инфраструктуры зарядки.
Последствие: трудности в дальних поездках.
Альтернатива: использование фирменных Supercharger Tesla или установка домашней станции.
А что если к 2030 году бензиновые и дизельные авто действительно исчезнут с продажи? Водители, заранее выбравшие электромобили, окажутся в выигрыше: у них уже будет опыт эксплуатации, доступ к льготам и выгодным кредитам ZEV.
|Плюсы
|Минусы
|Большой запас хода
|Высокая стоимость
|Развитая сеть зарядок
|Снижение продаж в 2025 году
|Современные технологии
|Сложности с сервисом в некоторых странах
|Возврат привычных кнопок
|Долгие сроки поставок
|Привлекательный дизайн
|Зависимость от обновлений ПО
Как выбрать между Model 3 и Model Y?
Model 3 компактнее и дешевле, а Model Y просторнее и подходит семьям.
Сколько стоит базовая Model 3?
Стоимость начинается от 39 990 фунтов.
Что лучше — Long Range или Performance?
Long Range подойдёт для дальних поездок, Performance — для тех, кто ценит скорость и динамику.
Миф: электромобиль не подходит для дальних путешествий.
Правда: Model 3 Long Range может проехать до 750 км.
Миф: большие колёса всегда лучше.
Правда: они уменьшают запас хода.
Миф: электрокары быстро теряют цену.
Правда: Tesla удерживает высокую остаточную стоимость благодаря спросу.
Tesla имеет наибольший запас ZEV-кредитов в Великобритании — 26 225.
Конкурент BYD отстаёт почти вдвое по этим показателям.
Илон Маск стал первым человеком с состоянием более 500 млрд долларов.
Переход к электромобилям совпадает с планами британского правительства: запрет продаж бензиновых и дизельных машин с 2030 года и полный переход на экологически чистый транспорт к 2035 году. Tesla стала символом этого движения, задавая темп всему рынку.
