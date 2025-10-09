Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Игорь Буккер

Электрический флагман вернулся к классике: Tesla Model 3 снова с подрулевым переключателем и камерой

6:13
Авто

Компания Tesla представила обновлённые версии своих самых популярных электромобилей, добавив в них изменения, которые напрямую повлияют на дальность хода и комфорт водителей. Эти новшества касаются не только батарей, но и деталей интерьера, которые вернули автомобилистам привычные элементы управления.

Tesla Model 3
Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Tesla Model 3

Обновлённые показатели хода

Все версии Model 3 теперь оснащены модернизированной батареей. Базовая комплектация с задним приводом и 19-дюймовыми дисками может проехать 515 км по циклу WLTP — это немного больше, чем раньше. Наибольшие изменения затронули модификацию Long Range: с 18-дюймовыми колёсами она проходит до 750 км без подзарядки, а с 19-дюймовыми — 660 км. Для полноприводной версии запас хода увеличен до 715 км, а спортивная Performance остаётся на уровне 570 км.

Model Y также получила обновления: на 19-дюймовых колёсах её автономность составляет 628 км, а на 20-дюймовых — 579 км.

Возвращение привычных решений

Tesla решила вернуть часть элементов, которые ранее убрали в пользу минимализма. Например, в Model 3 вновь появился подрулевой переключатель, а также фронтальная камера. Это изменение особенно оценят те, кто скептически относился к полному отказу от привычных органов управления.

Сравнение моделей

Модель Колёса Запас хода WLTP
Model 3 RWD 19" 515 км
Model 3 Long Range 18" 750 км
Model 3 Long Range 19" 660 км
Model 3 AWD - 715 км
Model 3 Performance - 570 км
Model Y 19" 628 км
Model Y 20" 579 км

Стоимость и продажи

Несмотря на обновления, цены остались прежними: Model 3 предлагается от 39 990 фунтов, Model Y — от 44 990 фунтов. В текущем году Tesla зарегистрировала 36 424 новых электромобиля, оставаясь лидером рынка с долей 10,48 %. Однако по сравнению с прошлым годом продажи снизились на 3,8 %, а доля сократилась на 3,17 %.

Советы шаг за шагом: как выбрать подходящую Tesla

  1. Определитесь с типом привода: задний — для города, полный — для дальних поездок.

  2. Обратите внимание на размер колёс: большие диски выглядят эффектнее, но сокращают запас хода.

  3. Если важна максимальная автономность, выбирайте Long Range.

  4. Для динамики и скорости подойдёт Performance.

  5. Учитывайте инфраструктуру зарядных станций в своём регионе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбор Performance ради динамики, но при этом ожидание большого пробега.
    Последствие: меньшее расстояние на одной зарядке.
    Альтернатива: выбрать Long Range, если важна автономность.

  • Ошибка: покупка больших дисков ради дизайна.
    Последствие: сокращение запаса хода.
    Альтернатива: остаться на 18-19 дюймах для оптимального баланса.

  • Ошибка: игнорирование инфраструктуры зарядки.
    Последствие: трудности в дальних поездках.
    Альтернатива: использование фирменных Supercharger Tesla или установка домашней станции.

А что если…

А что если к 2030 году бензиновые и дизельные авто действительно исчезнут с продажи? Водители, заранее выбравшие электромобили, окажутся в выигрыше: у них уже будет опыт эксплуатации, доступ к льготам и выгодным кредитам ZEV.

Плюсы и минусы Tesla

Плюсы Минусы
Большой запас хода Высокая стоимость
Развитая сеть зарядок Снижение продаж в 2025 году
Современные технологии Сложности с сервисом в некоторых странах
Возврат привычных кнопок Долгие сроки поставок
Привлекательный дизайн Зависимость от обновлений ПО

FAQ

Как выбрать между Model 3 и Model Y?
Model 3 компактнее и дешевле, а Model Y просторнее и подходит семьям.

Сколько стоит базовая Model 3?
Стоимость начинается от 39 990 фунтов.

Что лучше — Long Range или Performance?
Long Range подойдёт для дальних поездок, Performance — для тех, кто ценит скорость и динамику.

Мифы и правда

  • Миф: электромобиль не подходит для дальних путешествий.
    Правда: Model 3 Long Range может проехать до 750 км.

  • Миф: большие колёса всегда лучше.
    Правда: они уменьшают запас хода.

  • Миф: электрокары быстро теряют цену.
    Правда: Tesla удерживает высокую остаточную стоимость благодаря спросу.

3 факта о Tesla

  1. Tesla имеет наибольший запас ZEV-кредитов в Великобритании — 26 225.

  2. Конкурент BYD отстаёт почти вдвое по этим показателям.

  3. Илон Маск стал первым человеком с состоянием более 500 млрд долларов.

Исторический контекст

Переход к электромобилям совпадает с планами британского правительства: запрет продаж бензиновых и дизельных машин с 2030 года и полный переход на экологически чистый транспорт к 2035 году. Tesla стала символом этого движения, задавая темп всему рынку.

Автор Игорь Буккер
Игорь Буккер — журналист, очеркист
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
Темы tesla электрокар
Новости Все >
Мышцы растут не в зале, а после — но только если вы не нарушаете эти простые правила
От примерочной к бирже: Wildberries начинает новую игру на рынке финтеха
Перестроился в тоннеле и жду штраф: тревога оказалась пустой — вот почему
Бесплатный розарий своими руками: осенняя обрезка превращается в золото — без лишних затрат
Миниатюрные, но громкие: эти винтажные сумки возвращают моду на изящество
Кулинарный Голливуд: почему звезда вечера — вовсе не основное блюдо
Тараканы возвращаются, даже если дома стерильно? Как избавиться от них без химии и паники
Не выдумка из мультфильма: как выглядит настоящая чучундра, и где она живёт
Не звёздная черта: как знаменитое сходство с Брюсом Уиллисом стало причиной страданий его дочери
Машина не двигается с места: стояночный тормоз мстит за забытое внимание владельца
Сейчас читают
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Плинтусы ушли в прошлое: новый способ визуально поднять потолок покоряет интерьеры
Недвижимость
Плинтусы ушли в прошлое: новый способ визуально поднять потолок покоряет интерьеры
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Домашние животные
Морская маска, под которой нет истины: тайна ложных косаток, сбивших эволюцию с курса
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике Игорь Буккер Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Последние материалы
Не звёздная черта: как знаменитое сходство с Брюсом Уиллисом стало причиной страданий его дочери
Тысячи лет загадки: учёные раскрыли смысл таинственных знаков на фресках пирамид в Мексике
Забудьте Санторини: есть место в Греции, которое вы обязаны посетить ради его уникальных вкусов
Когда небо открывает глаза: 11 встреч с НЛО, после которых человечество уже не спит спокойно
Машина не двигается с места: стояночный тормоз мстит за забытое внимание владельца
Электрический флагман вернулся к классике: Tesla Model 3 снова с подрулевым переключателем и камерой
Друзья навсегда: зачем Клуни и Питт спустя 17 лет возвращаются в новом Оушене
Что ешь — так и болеешь: простуда держится дольше из-за коварных привычек за столом
Цена вопроса: Дмитрий Нагиев раскрыл, что заставляет его соглашаться на роли в кино
Оплатил покупку чужой картой — и стал преступником: вот почему это запрещено законом
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.