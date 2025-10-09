Электрический флагман вернулся к классике: Tesla Model 3 снова с подрулевым переключателем и камерой

Компания Tesla представила обновлённые версии своих самых популярных электромобилей, добавив в них изменения, которые напрямую повлияют на дальность хода и комфорт водителей. Эти новшества касаются не только батарей, но и деталей интерьера, которые вернули автомобилистам привычные элементы управления.

Фото: Own work by Alexander-93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Model 3

Обновлённые показатели хода

Все версии Model 3 теперь оснащены модернизированной батареей. Базовая комплектация с задним приводом и 19-дюймовыми дисками может проехать 515 км по циклу WLTP — это немного больше, чем раньше. Наибольшие изменения затронули модификацию Long Range: с 18-дюймовыми колёсами она проходит до 750 км без подзарядки, а с 19-дюймовыми — 660 км. Для полноприводной версии запас хода увеличен до 715 км, а спортивная Performance остаётся на уровне 570 км.

Model Y также получила обновления: на 19-дюймовых колёсах её автономность составляет 628 км, а на 20-дюймовых — 579 км.

Возвращение привычных решений

Tesla решила вернуть часть элементов, которые ранее убрали в пользу минимализма. Например, в Model 3 вновь появился подрулевой переключатель, а также фронтальная камера. Это изменение особенно оценят те, кто скептически относился к полному отказу от привычных органов управления.

Сравнение моделей

Модель Колёса Запас хода WLTP Model 3 RWD 19" 515 км Model 3 Long Range 18" 750 км Model 3 Long Range 19" 660 км Model 3 AWD - 715 км Model 3 Performance - 570 км Model Y 19" 628 км Model Y 20" 579 км

Стоимость и продажи

Несмотря на обновления, цены остались прежними: Model 3 предлагается от 39 990 фунтов, Model Y — от 44 990 фунтов. В текущем году Tesla зарегистрировала 36 424 новых электромобиля, оставаясь лидером рынка с долей 10,48 %. Однако по сравнению с прошлым годом продажи снизились на 3,8 %, а доля сократилась на 3,17 %.

Советы шаг за шагом: как выбрать подходящую Tesla

Определитесь с типом привода: задний — для города, полный — для дальних поездок. Обратите внимание на размер колёс: большие диски выглядят эффектнее, но сокращают запас хода. Если важна максимальная автономность, выбирайте Long Range. Для динамики и скорости подойдёт Performance. Учитывайте инфраструктуру зарядных станций в своём регионе.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбор Performance ради динамики, но при этом ожидание большого пробега.

Последствие: меньшее расстояние на одной зарядке.

Альтернатива: выбрать Long Range, если важна автономность.

Ошибка: покупка больших дисков ради дизайна.

Последствие: сокращение запаса хода.

Альтернатива: остаться на 18-19 дюймах для оптимального баланса.

Ошибка: игнорирование инфраструктуры зарядки.

Последствие: трудности в дальних поездках.

Альтернатива: использование фирменных Supercharger Tesla или установка домашней станции.

А что если…

А что если к 2030 году бензиновые и дизельные авто действительно исчезнут с продажи? Водители, заранее выбравшие электромобили, окажутся в выигрыше: у них уже будет опыт эксплуатации, доступ к льготам и выгодным кредитам ZEV.

Плюсы и минусы Tesla

Плюсы Минусы Большой запас хода Высокая стоимость Развитая сеть зарядок Снижение продаж в 2025 году Современные технологии Сложности с сервисом в некоторых странах Возврат привычных кнопок Долгие сроки поставок Привлекательный дизайн Зависимость от обновлений ПО

FAQ

Как выбрать между Model 3 и Model Y?

Model 3 компактнее и дешевле, а Model Y просторнее и подходит семьям.

Сколько стоит базовая Model 3?

Стоимость начинается от 39 990 фунтов.

Что лучше — Long Range или Performance?

Long Range подойдёт для дальних поездок, Performance — для тех, кто ценит скорость и динамику.

Мифы и правда

Миф: электромобиль не подходит для дальних путешествий.

Правда: Model 3 Long Range может проехать до 750 км.

Миф: большие колёса всегда лучше.

Правда: они уменьшают запас хода.

Миф: электрокары быстро теряют цену.

Правда: Tesla удерживает высокую остаточную стоимость благодаря спросу.

3 факта о Tesla

Tesla имеет наибольший запас ZEV-кредитов в Великобритании — 26 225. Конкурент BYD отстаёт почти вдвое по этим показателям. Илон Маск стал первым человеком с состоянием более 500 млрд долларов.

Исторический контекст

Переход к электромобилям совпадает с планами британского правительства: запрет продаж бензиновых и дизельных машин с 2030 года и полный переход на экологически чистый транспорт к 2035 году. Tesla стала символом этого движения, задавая темп всему рынку.