Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla

11:05 Your browser does not support the audio element. Авто

История владельцев Tesla Model Y в США вызвала волну обсуждений о безопасности электромобилей. Жительница Вирджинии подала иск против автопроизводителя после того, как оказалась заблокирована в загоревшейся машине из-за, как утверждается, неисправных дверных ручек. Компания Tesla отрицает ответственность, ссылаясь на юридические тонкости и соответствие всем нормам.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Migl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tesla Model Y 1X7A6211

Как развивались события

9 декабря 2023 года Сусмита Мадди ехала пассажиркой в Tesla Model Y 2023 года выпуска. Машиной управлял её муж Венкатешвара Пасумарти, которому внезапно потребовалась медицинская помощь. Автомобиль врезался в столб и загорелся.

По словам истицы, выбраться из салона оказалось невозможно: дверная ручка со стороны пассажира не сработала. Женщина получила ожоги и другие травмы.

В иске утверждается, что проблема с дверью была заводским дефектом, о котором производитель не предупредил клиентов. Tesla, в свою очередь, оспаривает это утверждение.

Аргументы сторон в суде

Иск был подан в окружной суд округа Трэвис (Остин, Техас). Tesla настаивает на том, что дело должно быть прекращено:

. покупатели подписывают обязательное арбитражное соглашение при покупке автомобиля;

. авария произошла не в Техасе, а в Вирджинии;

. по законам Техаса у компании нет обязанности предупреждать о дефектах после продажи.

"Суды Техаса постановили, что после продажи не возникает обязанности предупреждать о предполагаемых дефектах продукции или отзывать её", — говорится в судебных документах Tesla.

Кроме того, компания утверждает, что все нормы при производстве Model Y были соблюдены, а федеральные требования выполняются через механизм отзывов.

Почему Tesla апеллирует к праву Техаса

В ряде процессуальных ходов Tesla ссылается на практику судов Техаса, где, по общему правилу, производитель не несёт «послепродажной» обязанности предупреждать о дефектах. В юридической доктрине при этом признаются исключения — например, если у производителя сохраняется «существенный контроль» над продуктом или он добровольно берёт на себя такую обязанность. Именно вокруг применения этих норм (и юрисдикции спора) часто строятся аргументы защиты.

Статистика судебных исков и отзывов к Tesla

По открытым источникам, например, Википедии, к августу 2023 года Tesla значилась стороной более чем в 1750 судебных разбирательствах по всему миру; только в Китае к сентябрю 2021 года было порядка 200 дел. Эти числа не отражают исход каждого процесса, но показывают масштаб юридической нагрузки на бренд и её международный характер.

2024 год стал для компании одним из самых напряжённых в части сервисных кампаний: только в США Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) зафиксировало 15 отдельных отзывов Tesla, суммарно затронувших более 2,7 млн автомобилей (главным образом по программным и электронным системам), сообщал Форбс.

Отдельная линия споров — дела, связанные с функциями помощи водителю (Autopilot/FSD). В августе 2025 года жюри по одному из исков о гибели человека вынесло решение о выплате $329 млн — это первый громкий вердикт такого масштаба против компании по теме Autopilot. В другом деле того же месяца Tesla добивается отмены вердикта на $243 млн либо назначения нового процесса. Эти эпизоды показывают, что по спорам о системах ассистирования возможны и противоположные исходы, а финальные суммы могут меняться на стадии апелляций, информировала в своё время Ars Technica.

Что с жалобами на дверные ручки Model Y

Параллельно развивается техническая повестка: в сентябре 2025 года NHTSA открыла предварительное расследование (Preliminary Evaluation) в отношении примерно 174 тыс. Tesla Model Y из-за сообщений о неработающих электронных дверных ручках, препятствующих выходу. Документ резюме PE25-010 опубликован на сайте ведомства; сейчас это ранняя стадия — при наличии достаточных оснований она может привести к инженерному анализу, а затем и к отзыву.

Важно, что масштаб предварительной проверки (174 тыс. авто) не тождественен подтверждённому дефекту у всех машин: NHTSA на этом этапе собирает данные, сопоставляет жалобы владельцев и телеметрию, и лишь затем принимает решение о дальнейших шагах.

Рост коллективных исков

Юристы в США отмечают, что на фоне частых сервисных кампаний и претензий по гарантийным случаям формируются и новые коллективные иски — как по вопросам безопасности, так и по маркетинговым заявлениям об Autopilot/FSD. Это не означает автоматической вины компании, но повышает давление на бренд и увеличивает стоимость юридической защиты.

Как интерпретировать цифры

Большое число дел не равно числу проигранных процессов. Корпорации масштаба Tesla почти постоянно участвуют в тяжбах: часть исков отклоняется, часть — урегулируется, малая доля доходит до присяжных. Итоговые суммы вердиктов могут снижаться на апелляции или меняться при мировых соглашениях — это обычная практика в делах о продуктовом исках и ДТП. Отзывы и расследования — не признание дефекта «во всех авто», а инструмент NHTSA для устранения потенциальных рисков: от программных обновлений до замены деталей.

Что это значит для владельцев Model Y

Для потребителя главный вывод практический: следить за сервисными бюллетенями, обновлять ПО, проверять работу аварийных механических приводов открытия дверей и оперативно фиксировать любые отказы (включая видео/фото) — так вы усилите позицию и в гарантийном споре, и в возможной претензии к производителю. А с точки зрения права — место аварии и выбранная юрисдикция нередко определяют, какие обязанности по предупреждению и отзыву считаются применимыми.

Глава отдела дизайна Tesla Франц фон Хольцхаузен признал, что компания рассматривает новые решения:

"Я думаю, что идея объединить электронную и механическую кнопки в одну имеет смысл", — сказал фон Хольцхаузен.

По его словам, в экстренных случаях разблокировка должна быть интуитивной, и инженеры Tesla работают над изменениями.

Сравнение: традиционные и электрические дверные ручки

Характеристика Механическая ручка Электроприводная ручка Надёжность Высокая, редко ломается Может зависнуть при сбое электроники Удобство Привычная, простая Эстетика, автоматическое выдвижение Безопасность Легко открыть в экстренной ситуации Возможны проблемы при отключении питания Стоимость ремонта Низкая Высокая, зависит от электроники

Советы шаг за шагом: что делать владельцам Tesla

Ознакомьтесь с инструкцией — в Model Y предусмотрены механические аварийные рычаги открытия дверей. Проверьте исправность ручек на всех дверях при регулярном обслуживании. Установите обновления ПО: Tesla часто выпускает патчи, улучшающие работу систем. Следите за новостями об отзывах на сайте NHTSA и официальном ресурсе Tesla. Держите в бардачке информацию о действиях в случае пожара или блокировки дверей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Игнорирование первых признаков некорректной работы дверей.

Последствие: Риск блокировки пассажиров в экстренной ситуации.

Альтернатива: Срочное обращение в сервис Tesla или к независимому сервису электромобилей.

Ошибка: Полагаться только на электропривод.

Последствие: При отключении питания двери не откроются.

Альтернатива: Использовать аварийный механический рычаг.

А что если…

Что если электрические ручки действительно признают небезопасными? В таком случае автопроизводители будут вынуждены вернуть механические дублёры, а дизайн Tesla претерпит изменения. Это не первый случай: многие инновации в автоиндустрии проходили корректировку после массовых жалоб.

Плюсы и минусы электрических ручек Tesla

Плюсы Минусы Стильный минималистичный дизайн Возможность блокировки при сбое Улучшенная аэродинамика Высокая стоимость ремонта Автоматическое открытие Жалобы клиентов и расследования NHTSA Технологичность Законодательное давление и возможные запреты

FAQ

Как выбрать безопасный электромобиль?

Смотрите не только на батарею и запас хода, но и на наличие аварийных механических систем: рычагов, кнопок, дублирующих открытие.

Сколько стоит ремонт дверной ручки Tesla?

По данным форумов владельцев, от 300 до 800 долларов в зависимости от региона и модели.

Что лучше: механика или электроника?

С точки зрения надёжности и аварийной ситуации — механика. С точки зрения стиля и инноваций — электронные решения.

Мифы и правда

Миф: Электрическая ручка безопаснее механической.

Правда: При сбое питания она может заблокироваться.

Миф: В Tesla нет аварийного способа открыть дверь.

Правда: Он есть, но не все владельцы знают, где находится.

Миф: Только Tesla использует такие ручки.

Правда: Их копируют и другие премиальные бренды.

3 интересных факта

. В Model S ручки выдвигаются при приближении владельца с ключом.

. Китайские регуляторы первыми подняли вопрос безопасности таких решений.

. В аварийных службах США проводятся тренировки по открытию Tesla с помощью специальных инструментов.

Исторический контекст: инновации и споры