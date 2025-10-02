Сотни исков и миллионы отзывов: что говорят цифры о безопасности электромобилей Tesla

История владельцев Tesla Model Y в США вызвала волну обсуждений о безопасности электромобилей. Жительница Вирджинии подала иск против автопроизводителя после того, как оказалась заблокирована в загоревшейся машине из-за, как утверждается, неисправных дверных ручек. Компания Tesla отрицает ответственность, ссылаясь на юридические тонкости и соответствие всем нормам.
9 декабря 2023 года Сусмита Мадди ехала пассажиркой в Tesla Model Y 2023 года выпуска. Машиной управлял её муж Венкатешвара Пасумарти, которому внезапно потребовалась медицинская помощь. Автомобиль врезался в столб и загорелся.
По словам истицы, выбраться из салона оказалось невозможно: дверная ручка со стороны пассажира не сработала. Женщина получила ожоги и другие травмы.
В иске утверждается, что проблема с дверью была заводским дефектом, о котором производитель не предупредил клиентов. Tesla, в свою очередь, оспаривает это утверждение.
Иск был подан в окружной суд округа Трэвис (Остин, Техас). Tesla настаивает на том, что дело должно быть прекращено:
. покупатели подписывают обязательное арбитражное соглашение при покупке автомобиля;
. авария произошла не в Техасе, а в Вирджинии;
. по законам Техаса у компании нет обязанности предупреждать о дефектах после продажи.
"Суды Техаса постановили, что после продажи не возникает обязанности предупреждать о предполагаемых дефектах продукции или отзывать её", — говорится в судебных документах Tesla.
Кроме того, компания утверждает, что все нормы при производстве Model Y были соблюдены, а федеральные требования выполняются через механизм отзывов.
В ряде процессуальных ходов Tesla ссылается на практику судов Техаса, где, по общему правилу, производитель не несёт «послепродажной» обязанности предупреждать о дефектах. В юридической доктрине при этом признаются исключения — например, если у производителя сохраняется «существенный контроль» над продуктом или он добровольно берёт на себя такую обязанность. Именно вокруг применения этих норм (и юрисдикции спора) часто строятся аргументы защиты.
По открытым источникам, например, Википедии, к августу 2023 года Tesla значилась стороной более чем в 1750 судебных разбирательствах по всему миру; только в Китае к сентябрю 2021 года было порядка 200 дел. Эти числа не отражают исход каждого процесса, но показывают масштаб юридической нагрузки на бренд и её международный характер.
2024 год стал для компании одним из самых напряжённых в части сервисных кампаний: только в США Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) зафиксировало 15 отдельных отзывов Tesla, суммарно затронувших более 2,7 млн автомобилей (главным образом по программным и электронным системам), сообщал Форбс.
Отдельная линия споров — дела, связанные с функциями помощи водителю (Autopilot/FSD). В августе 2025 года жюри по одному из исков о гибели человека вынесло решение о выплате $329 млн — это первый громкий вердикт такого масштаба против компании по теме Autopilot. В другом деле того же месяца Tesla добивается отмены вердикта на $243 млн либо назначения нового процесса. Эти эпизоды показывают, что по спорам о системах ассистирования возможны и противоположные исходы, а финальные суммы могут меняться на стадии апелляций, информировала в своё время Ars Technica.
Параллельно развивается техническая повестка: в сентябре 2025 года NHTSA открыла предварительное расследование (Preliminary Evaluation) в отношении примерно 174 тыс. Tesla Model Y из-за сообщений о неработающих электронных дверных ручках, препятствующих выходу. Документ резюме PE25-010 опубликован на сайте ведомства; сейчас это ранняя стадия — при наличии достаточных оснований она может привести к инженерному анализу, а затем и к отзыву.
Важно, что масштаб предварительной проверки (174 тыс. авто) не тождественен подтверждённому дефекту у всех машин: NHTSA на этом этапе собирает данные, сопоставляет жалобы владельцев и телеметрию, и лишь затем принимает решение о дальнейших шагах.
Юристы в США отмечают, что на фоне частых сервисных кампаний и претензий по гарантийным случаям формируются и новые коллективные иски — как по вопросам безопасности, так и по маркетинговым заявлениям об Autopilot/FSD. Это не означает автоматической вины компании, но повышает давление на бренд и увеличивает стоимость юридической защиты.
Большое число дел не равно числу проигранных процессов. Корпорации масштаба Tesla почти постоянно участвуют в тяжбах: часть исков отклоняется, часть — урегулируется, малая доля доходит до присяжных.
Итоговые суммы вердиктов могут снижаться на апелляции или меняться при мировых соглашениях — это обычная практика в делах о продуктовом исках и ДТП.
Отзывы и расследования — не признание дефекта «во всех авто», а инструмент NHTSA для устранения потенциальных рисков: от программных обновлений до замены деталей.
Для потребителя главный вывод практический: следить за сервисными бюллетенями, обновлять ПО, проверять работу аварийных механических приводов открытия дверей и оперативно фиксировать любые отказы (включая видео/фото) — так вы усилите позицию и в гарантийном споре, и в возможной претензии к производителю. А с точки зрения права — место аварии и выбранная юрисдикция нередко определяют, какие обязанности по предупреждению и отзыву считаются применимыми.
Глава отдела дизайна Tesla Франц фон Хольцхаузен признал, что компания рассматривает новые решения:
"Я думаю, что идея объединить электронную и механическую кнопки в одну имеет смысл", — сказал фон Хольцхаузен.
По его словам, в экстренных случаях разблокировка должна быть интуитивной, и инженеры Tesla работают над изменениями.
|Характеристика
|Механическая ручка
|Электроприводная ручка
|Надёжность
|Высокая, редко ломается
|Может зависнуть при сбое электроники
|Удобство
|Привычная, простая
|Эстетика, автоматическое выдвижение
|Безопасность
|Легко открыть в экстренной ситуации
|Возможны проблемы при отключении питания
|Стоимость ремонта
|Низкая
|Высокая, зависит от электроники
Ознакомьтесь с инструкцией — в Model Y предусмотрены механические аварийные рычаги открытия дверей.
Проверьте исправность ручек на всех дверях при регулярном обслуживании.
Установите обновления ПО: Tesla часто выпускает патчи, улучшающие работу систем.
Следите за новостями об отзывах на сайте NHTSA и официальном ресурсе Tesla.
Держите в бардачке информацию о действиях в случае пожара или блокировки дверей.
Ошибка: Игнорирование первых признаков некорректной работы дверей.
Последствие: Риск блокировки пассажиров в экстренной ситуации.
Альтернатива: Срочное обращение в сервис Tesla или к независимому сервису электромобилей.
Ошибка: Полагаться только на электропривод.
Последствие: При отключении питания двери не откроются.
Альтернатива: Использовать аварийный механический рычаг.
Что если электрические ручки действительно признают небезопасными? В таком случае автопроизводители будут вынуждены вернуть механические дублёры, а дизайн Tesla претерпит изменения. Это не первый случай: многие инновации в автоиндустрии проходили корректировку после массовых жалоб.
|Плюсы
|Минусы
|Стильный минималистичный дизайн
|Возможность блокировки при сбое
|Улучшенная аэродинамика
|Высокая стоимость ремонта
|Автоматическое открытие
|Жалобы клиентов и расследования NHTSA
|Технологичность
|Законодательное давление и возможные запреты
Как выбрать безопасный электромобиль?
Смотрите не только на батарею и запас хода, но и на наличие аварийных механических систем: рычагов, кнопок, дублирующих открытие.
Сколько стоит ремонт дверной ручки Tesla?
По данным форумов владельцев, от 300 до 800 долларов в зависимости от региона и модели.
Что лучше: механика или электроника?
С точки зрения надёжности и аварийной ситуации — механика. С точки зрения стиля и инноваций — электронные решения.
Миф: Электрическая ручка безопаснее механической.
Правда: При сбое питания она может заблокироваться.
Миф: В Tesla нет аварийного способа открыть дверь.
Правда: Он есть, но не все владельцы знают, где находится.
Миф: Только Tesla использует такие ручки.
Правда: Их копируют и другие премиальные бренды.
. В Model S ручки выдвигаются при приближении владельца с ключом.
. Китайские регуляторы первыми подняли вопрос безопасности таких решений.
. В аварийных службах США проводятся тренировки по открытию Tesla с помощью специальных инструментов.
2012 — выход Tesla Model S с выдвижными ручками.
2015 — первые жалобы на сбои зимой при низких температурах.
2023 — расследование NHTSA по Model Y.
2024 — заявления о возможных изменениях дизайна и новых решениях для безопасности.
