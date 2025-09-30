Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины

5:18
Авто

На Международном автосалоне, состоявшемся ы столице в 2002 году, внимание россиян привлекал новый автомобиль от ВАЗа — универсал с европейской внешностью.

ВАЗ-2151
Фото: commons.wikimedia.org by Электрик на пенсии, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ВАЗ-2151

Лаконичный экстерьер, немного напоминающий Ford Fusion, и аккуратно сделанный светлый салон вызывали живейший интерес посетителей. Но не только это в ступор ставила объявленная (пусть и ориентировочная) цена всего лишь в четыре-пять тысяч долларов. Для сравнения, ВАЗ-2111, прозванный в народе за безвкусный экстерьер "черепашкой ниндзя", с меньшим багажником, стоил шесть тысяч "зелёных". Хотя в реальности, если массовое производство 2151 стартовало бы, то такую цену удержать вряд ли удалось бы, как считают эксперты.

Нюансы конструкции ВАЗ-2151

Универсал собирался на конвейерной линии для вазовской "классики". Некоторые детали и узлы были у неё и позаимствованы. Хотя, по сравнению с "четвёркой", ВАЗ-2151 был шире, длиннее, выше и имел больший, в 500 литров, объём багажника. Это если не складывать заднее сиденье.

Кстати, на нём высокорослые пассажиры, а их там помещалось трое, чувствовали себя комфортно благодаря высокому потолку.

Техническая начинка ВАЗ-2151

Машина получилась тяжёлой — 1,22 тонны (по другим данным 1,12 тонны), хотя заявленная масса касалась пластикового кузова, в котором машину показали на выставке. А каким будет вес в железной "упаковке", неизвестно. Чтобы придать ВАЗ-2151 хорошие ходовые качества, установили мотор от "Нивы" в 85 "лошадей". С ним универсал развивал 185 километров в час (в других источниках указывается 165 километров в час), набирая "сотню" за 14 секунд (в лёгком пластике). Впрочем официальных испытаний не было — данные теоретические. В паре с двигателем, размещённым на подрамнике, работала штатная вазовская пятиступенчатая МКПП.

Любопытно, авто хотели сделать с задним ведущим мостом, однако впереди у него стояла не традиционная "двухрычажка", а McPherson, то есть "если что", машину можно было без особых затрат превратить в переднеприводную. Задняя подвеска — неразрезной мост, руль — с электроусилителем. Колёса — на 14 дюймов, но можно было ставить и на 15, как раз для российских дорог. Единственный минус, по сравнению с ВАЗ-2104, — уменьшившийся со 170 до 160 мм дорожный просвет.

Салон ВАЗ-2151

Большинство деталей взяли от "Калины" (руль, приборы, некоторые кнопки), однако по объёму концепт получился гораздо просторнее и рассчитан на пять человек. Уже в базе на машину хотели ставить CD-магнитолу (на выставке авто было с ней), потом дооборудовать парой подушек безопасности, подогревом кресел, полным электропакетом. Под капотом оставили место для кондиционера.

Изначально легковушку хотели назвать "Стрежень", но потом переименовали в "Неоклассику".

Помимо универсала, планировали выпускать и седаны. При этом машинам предполагали присвоить индексы 2170 и 2171, соответственно. Старт серийного производства наметили на 2006-й, а в год мечтали выпускать до 220 тысяч единиц техники.

Почему ВАЗ-2151 не поставили на конвейер

Официально была пара "отговорок".

  1. Первая — стандартная: не хватает средств (на заводе говорили о 420 млн долларов).
  2. Суть второй заключалась в том, что делать новую модель на старой производственной линии нельзя, так как это будет "шагом назад". Мол, проще и дешевле создать принципиально другую модель с "нуля".

К тому же, на конвейер ставили такие модели, как "Калина", "десятку" активно модернизировали, а россияне всё так же охотно покупали ВАЗ-2199. А тут ещё один автомобиль, к тому же заднеприводной. Но ведь тот же ВАЗ-2104 выпускали аж до 2012 года. А на месте устаревшей "четвёрки" вполне мог быть ВАЗ-2151. Да и затраты, если учитывать, что большинство использованных узлов и деталей от уже стоящих на конвейере машин, были бы не такими уж и большими.

Но, увы, у руководства завода свои резоны. Ныне привлекательный, даже сегодня, автомобиль, точнее, концепт из пластика, нашёл себе место только в музее автозавода. На ВДНХ в столице её можно было увидеть 2-3 августа на фестивале "Продвижение".

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
