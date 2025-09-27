Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

Двойной выжим и перегазовка: старые техники, которые спасут вашу коробку

4:10
Авто

Многие молодые водители с недоумением прочитают заголовок, где упоминаются такие странные для них термины, как "двойной выжим" и "перегазовка". Тем более, что педали сцепления во многих моделях авто уже нет. Но те, кому довелось ездить на советских грузовиках, наверняка вспомнят эти две взаимосвязанные между собой операции. Сначала стоит разобраться, как они выполняются, а потом уже можно будет понять, зачем.

руль, механическая коробка передач
Фото: Own work by GalacticCuriosity, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
руль, механическая коробка передач

Переход на высшую передачу

Если вы неспешно передвигаетесь, например, на первой скорости и нужно перейти на вторую, придётся выполнить ряд действий. Сначала набираете обороты двигателя, примерно до трёх тысяч в минуту, выжимаете педаль сцепления, отпустив газ, затем переводите рычаг КПП в нейтральное положение. Снимаете ногу со сцепления, ждёте падения оборотов где-то до двух тысяч в минуту, потом снова на него нажимаете и переключаетесь на вторую, после чего придавливаете на акселератор.

Зачем такие сложности? Всё дело в синхронизаторах. Когда-то в механических коробках они либо совсем отсутствовали, либо были только на высших передачах — третьей и четвёртой. Переходя на "нейтраль" и отпуская газ, вы тем самым уравниваете число оборотов двух главных валов — первичного и вторичного. В итоге шестерёнки быстрее и точнее сцепляются друг с другом. Если двойного выжима не сделать, в худшем случае они рассыплются, в лучшем — мало прослужат. Многие наверняка слышали, с каким скрежетом иногда переключаются передачи на старых грузовиках или тракторах.

Особенно плохо переходить на заднюю скорость — на неё практически никогда синхронизаторов не ставили, считая "второстепенную".

Переключение на низшую передачу

Тут всё делается наоборот. Выжимаете педаль сцепления, бросая газ и переводя КПП на нейтральное положение. Затем в этот момент нужно резко нажать на акселератор, прибавив оборотов ДВС (это и есть так назыаемая "перегазовка"). Скорость валов сравнялась, далее жмёте сцепление и включаете низшую скорость.

С первого взгляда всё сложно, но на практике навык приходит быстро и после нескольких вдумчивых попыток переключения, водитель начинает действовать на автомате. Даже отсутствие тахометра нисколько не мешает — помогает слух. Главное — не забывать делать паузу на нейтральной передаче.

Нужны ли эти операции на современных авто с "механикой"

Раньше КПП с синхронизаторами были довольно сложными по конструкции, капризными в обслуживании и дорогими. Устанавливать "нежные" детали на многочисленные ГАЗы, ЗиЛы и иные грузовики не считали нужным. К тому же дефицита агрегатов и запчастей к этим машинам, которые заводы штамповали сотнями тысяч, миллионами, не было. Сломалась коробка? Ничего, поставим другую, может, и не новую, но рабочую. Зачастую шофёры сами перебирали КПП буквально на коленке, что звучит чуть ли не как фантастика. Сегодня вряд ли кто рискнёт залезть не то что в "автомат" или "робот", но и в "механику".

В наше время продвинутые технологии сделали синхронизаторы доступными и их устанавливают на все механические КПП. И тем не менее когда-то приобретённые навыки могут пригодиться и сегодня. Особенно в критических ситуациях. Например, когда вы на под завязку загруженной машине въезжаете в гору по разбитой дороге. Применение здесь двойного выжима с перегазовкой (особенно при переходе с высшей скорости на низшую) поможет оперативно переключиться без потери тяги, если авто не тянет. К тому же подобная процедура точно увеличит эксплуатационный ресурс недешёвой коробки. А ещё данная операция поможет вам добраться до места ремонта, если синхронизаторы в коробке вышли из строя.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Темы автомобиль
