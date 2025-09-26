ГАЗ и Сайбер: был шанс, но он ускользнул — вот почему

Работы над новой "Волгой", которая заменит устаревшую модель, на заводе велись ещё в 1990-е годы. Однако появившиеся автомобили с индексом 3105, 3111 не смогли найти своё место на теперь уже "диком капиталистическом" рынке. Несколько сотен выпущенных "одиннадцатых", на которые возлагались надежды, проблему не решили.

Фото: commons.wikimedia.org by Милхаус35, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Автомобиль Волга Сайбер (Volga Siber)

Как только ни совершенствовали классическую "Волгу" — заменяли шкворни на современную подвеску, ставили 16-клапанный силовой агрегат, улучшали интерьер. Увы, "баржа" так и осталась "баржой", не вписывавшейся в новое тысячелетие.

Ситуация на предприятии стала меняться в 2000-м с приходом нового собственника — Олега Дерипаски с его компанией. Была поставлена конкретная цель — превратить предприятие из убыточного в прибыльное. И ставка была сделана на коммерческую технику. Как показало время, не зря — вспомните хотя бы фурор, вызванный "газелью". Дерипаска так и объявил в середине 2000-х: производство "Волги" будет свёрнуто.

Как лишить народ и целые поколения знаковой модели? В стране началась дискуссия, критика решения руководства ГАЗа. В конце концов, выпуск легковушки не прекратили, но пошли другим путём.

Американская "Волга"

В суровые 90-е завод просто не располагал достаточными средствами, чтобы освоить выпуск собственной новой модели легкового автомобиля. Поэтому вернулись к истокам, как на заре становления предприятия: рассмотрели закупку зарубежной модели, правда теперь уже не Ford, а Chrysler. К тому же современный опыт имелся: ГАЗ уже приобрёл LDV Group (Великобритания), выпускавший коммерческую технику — малотоннажные грузовички.

И в 2006 году завод купил не просто лицензию на производство будущего донора "Сайбер" (Chrysler Sebring), а приобрёл целую линию за 150 млн долларов. Её демонтировали в Детройте и привезли в Нижний Новгород. Американцы помогли установить её заново, обучали рабочих процессам сборки. Модель из США — прообраз новой "Волги", старой назвать было нельзя. Производство "Себрингов" стартовало в 2000-м, а в Европе даже чуть позже.

Какие были отличия от донора "Волги"

Экстерьер и интерьер почти не имели расхождений в оформлении. Изменили немного бампер, поставили иную радиаторную решетку, оптику, чтобы она соответствовала стандартам РФ. Любопытно: русификацией американского седана занималось английское тюнинг-ателье Ultramotive. К переделке подходили тщательно, но не везде. Например, дюймовую резьбу на каждом винтике скрупулезно заменили на метрическую. А вот явно неудачное размещение аккумулятора под бампером оставили как есть. Чтобы до батареи добраться, нужно сильно выворачивать колесо или вовсе его снимать.

Что касается технической начинки, то платформа Chrysler JR41 использовалась в немного изменённом виде: подвеску сделали жёстче, клиренс увеличили с 11 до 14 сантиметров, то есть адаптировали к российским дорогам. Машину хотели комплектовать двигателем в 2,7 и 2 литра на выбор. Однако в результате остановились на агрегате с объёмом в 2,4 литра, выдававшим 143 "лошади". Зато трансмиссию сделали в двух вариантах: четырёхдиапазонный "автомат" либо пятискоростная МКПП (появилась в 2010-м).

А что с интерьером?

В салоне новой "Волги"

По сравнению с предыдущими "Волгами" комфорт, конечно, был на высоте. Уже в базовом варианте предусмотрен кондиционер, настройка водительского сиденья по шести направлениям, системы ABS и трэкшн-контроль (противобуксовочная). А также пара подушек безопасности, аудиосистема и иные фишки.

Комплектация Lux дополнялась регулировкой левого переднего кресла аж по десяти направлениям! Такое и сегодня сложно встретить. Ещё обивка из кожи, отделка под дерево. Получилось очень даже неплохо: достойный заменитель когда-то престижных "Волг". Новую машину сначала назвали GAZ Siber, позже — Volga Siber.

Перспективы и реальность

Планов было громадьё: в 2008-м предполагали произвести 10 тысяч машин, в следующем — 45 тысяч, потом 65 тысяч и на по максимуму — 100 тысяч единиц техники. Однако печально известный экономическо-финансовый кризис 2008 года ждать не стал: стоимость нефти упала, внешний долг страны растёт, банки сворачивают кредитные программы. Тут уж рядовому покупателю, на которого рассчитывал ГАЗ, не до "Сайберов".

Производственные планы скорректировали: на тогда текущий 2008-й оставили три тысячи машин, следующий — десять тысяч. Однако потребитель явно был не готов к покупке малоизученной новинки за большие по тем временам деньги — полмиллиона рублей. Для сравнения, ГАЗ-3110 с крайслеровским движком тогда стоил 318 тысяч 500 рублей, а с родным ЗМЗ и вовсе 278 тысяч рублей. Не торопились даже те, у кого средства были, предпочитая заполонившие страну иномарки. Их престиж оказался куда выше "волговского". Из сошедших с конвейера в 2008 году 1717 машин реализовали 420 штук. Это означало одно — катастрофа.

Попытки спасения "Волги"

Они были как со стороны руководства завода, так и государства. Первое продало один из своих активов — LDV Holdings, производство коммерческих грузовичков Maxus. Позже предприятие ввело свою утилизационную программу, по которой покупатель получал весомую скидку в 70 тысяч рублей. В этом плане государство тоже поддержало завод и предоставило свой дисконт — 50 тысяч рублей. Всего получался приличный по тем временам дисконт в 120 тысяч рублей. Но и это не всё, была организована ведомственная закупка более 400 "Сайберов" для МВД и МЧС РФ в 2009-м.

Финиш "Волги"

К 2010-му экономическая ситуация на предприятии стабилизировалась, но начались проблемы с поставками комплектующих. Итог — остановка производства и полный отказ от своих легковушек, которые заводу приносили одни проблемы. ГАЗ сосредоточился на коммерческой технике, и, как оказалось, не зря — "ГАЗели" внесли весомый вклад в процесс вытаскивания предприятия из болота долгов и бесперспективности. Всего к октябрю 2010-го произвели около девяти тысяч машин, и далеко не все из них нашли своего покупателя. Часть авто отправилась в таксопарки Краснодара, где использовалась в аэропортах компанией "Базэл", принадлежавшей тому же Дерипаске.

А Volga Siber так и осталась последней серийной "Волгой", канувшей в Лету. Почему так произошло в относительно благополучном в экономическом плане 2010 году, остаётся только гадать. Тут и кризис, и сосредоточение усилий завода на выпуске "ГАЗели", и просто череда неудач, а может, что-то ещё, о чём мы не знаем. Правда через пару лет ГАЗ возобновил мелкоузловое производство "шкод", "фольксвагенов" и "Шевроле Авео". Но это уже совсем иная история…