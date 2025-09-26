Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Александр Приходько

Масла с допусками: почему их наличие может быть критически важным для вашего авто

5:38
Авто

В ассортименте моторных масел, представленных на полках магазинов и маркетплейсов, легко потеряться. Даже если вы точно знаете, что вашему автомобилю нужно масло с вязкостью 5W-30, остаются сотни вариантов от десятков производителей.

Заливка моторного масла
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Заливка моторного масла

Их продукция отличается по цене, составу и характеристикам, зашифрованным в маркировках вроде ACEA C3, API SN и других — они указаны прямо на канистре. Как раз на них следует обращать особое внимание, ведь эти "коды" помогут правильно выбрать лучшее масло для вашего мотора.

Давайте разберёмся, чем спецификации отличаются от допусков и как их правильно интерпретировать.

Спецификации: универсальный индикатор

На упаковке моторного масла почти всегда указаны обозначения вроде ACEA C3, API SN или ILSAC GF-6. Это и есть спецификации — стандарты, которые присваиваются маслу после комплексного лабораторного и стендового тестирования. Они разрабатываются независимыми отраслевыми организациями.

Самые известные из них:

  • ACEA — Европейская ассоциация автопроизводителей;
  • API — Американский институт нефти;
  • ILSAC — международный комитет, созданный японскими и американскими автоконцернами.

Эти спецификации помогают классифицировать масла по их устойчивости к износу, способности сохранять свойства при низких и высоких температурах, совместимости с современными системами снижения вредных выбросов и многим другим параметрам. Важно понимать: спецификация — это нормы, которым масла должны соответствовать. Их наличие отражает, насколько продукт соответствует общепринятым требованиям в определённой категории автомобилей и двигателей.

Но есть ещё более точные индикаторы — допуски.

Допуски: доверие автоконцернов

Допуски — это своего рода "сертификат соответствия", который выдают сами производители автомобилей. Чтобы получить такой допуск, масло должно пройти серию внутренних испытаний в реальных условиях — зачастую на двигателях конкретных моделей. Требования при этом могут быть строже, чем у независимых организаций.

Получается, что допуск — это официальное подтверждение того, что масло на сто процентов совместимо с авто данной марки. Например, масла с допуском BMW Longlife-04 подходят для большинства современных дизельных и бензиновых двигателей BMW, включая те, которые оснащены сажевыми фильтрами.

Зачастую допуски указывают и на то, с какими именно моторами совместим смазочный материал. Например, MB 229.52 свидетельствует о том, что масло с такой маркировкой отлично подходит для современных дизельных двигателей Mercedes-Benz.

Что говорят эксперты

"Спецификации ACEA и API для Европы и Америки, соответственно, а также международная ILSAC помогают классифицировать масла по эксплуатационным свойствам. В число оцениваемых показателей, как правило, входят показатели устойчивости к окислению, защитные характеристики при высоких нагрузках, совместимость с системами снижения выбросов CO₂ и т. д.

Что касается допусков автопроизводителей, они отражают успешное прохождение маслами испытаний в двигателях определённого автопроизводителя. Например, наличие у моторного масла спецификации VW 504.00 указывает его совместимость с бензиновыми моторами Volkswagen AG, в том числе с прямым впрыском", — рассказали эксперты Teboil, международного бренда, представленного в России широким модельным рядом смазочных материалов и сетью АЗС.

Простой пример

Допустим, у вас автомобиль Volkswagen, оснащённый бензиновым двигателем с системой прямого впрыска. Вы выбираете масло с вязкостью 5W-30 и видите несколько вариантов: одно из них имеет только спецификацию ACEA C3, другое — ACEA C3 и допуск VW 504.00. Несмотря на то, что оба масла одинаковые по базовым характеристикам, только второе прошло дополнительные испытания у производителя и официально признано подходящим для конкретных моторов. Выбрать можно любое из них, так как в целом оба соответствуют требованиям ACEA C3. Однако если хочется, чтобы мотор работал в точности так, как задумал производитель, стоит обратить внимание именно на вариант со специальным допуском.

Если коротко

Не все масла с равной вязкостью одинаковы. Обращайте внимание не только на цифры 5W-30 или 0W-40, но и на то, какие спецификации указаны на упаковке.

Ищите допуск именно вашего автопроизводителя. Он подтверждает, что масло прошло испытания в условиях, максимально приближенных к эксплуатации вашего двигателя. Особенно важно выбирать масло с допуском для вашего автомобиля при тяжёлых нагрузках на мотор в городских условиях.

Используйте масла от проверенных производителей. Известные бренды чаще и больше инвестируют в лабораторные тесты и полевые испытания, которые и позволяют получить нужные спецификации и соответствуют допускам автопроизводителей.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Новости Все >
Шнурки — в утиль: осень сделала ставку на обувь, которая демонстративно презирает правила
Очистка духовки без химии? Это реально — просто следуйте этим простым шагам
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Континенты готовят рокировку: Турция уходит, Америка и Азия сближаются
Стадо без вожака: бараны пасуют, а овцы доверяют даже ослу — в чём тайна покорности
Картошка зимует без погреба: старинный способ работает лучше холодильника — нужно всего три средства
Йогурт — экспресс-помощь, творог — устойчивый результат: что выбрать для здоровья кишечника
Эти ошибки в подтягиваниях ломают спину быстрее, чем работа за компьютером
Проверка безопасности: пакистанская авиакомпания готовится к триумфальному возвращению в Лондон
Капот открывает бездну: промывка двигателя становится билетом в неизвестность
Сейчас читают
Увядшие шапки — это броня: сухие соцветия скрывают секрет, который спасает гортензию от мороза
Садоводство, цветоводство
Увядшие шапки — это броня: сухие соцветия скрывают секрет, который спасает гортензию от мороза
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Наука и техника
Солнце готовит финал: Землю ждёт раскалённый ад или побег в никуда — неожиданный парадокс будущего
Популярное
Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах

Миф про "две атмосферы" в шинах стоит вам топлива, шин и подвески. Где искать правду и как сэкономить десятки тысяч рублей?

Легенда гаражей стоит вам тысяч: чем опасен миф о 2 атмосферах в колесах
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Осенний уход по старинке меняет всё: смородина зимует без потерь и дарит ведро ягод вместо горсти
Смертельный поцелуй: какие болезни передаются от любимой кошки, даже если она не выходит на улицу
Спортзал можно вычеркнуть: 5 упражнений дома убирают живот лучше, чем абонемент
Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему Сергей Милешкин Китайский акцент на Амурской осени: что осталось за кадром фестивальных дней Анжела Якубовская Франция смотрела в недоумении: экс-президент Николя Саркози превратился в зэка Игорь Буккер
Прогулка с собакой превратилась в открытие века: 12-летний мальчик наткнулся на древнее сокровище
Вода крадёт жизни: чем Азовское море пугает даже опытных пловцов и рыбаков
После долгого молчания Минобороны РФ рассказало о боях за Купянск
После долгого молчания Минобороны РФ рассказало о боях за Купянск
Последние материалы
Шнурки — в утиль: осень сделала ставку на обувь, которая демонстративно презирает правила
Еврокомиссия загоняет страны ЕС в ловушку
Очистка духовки без химии? Это реально — просто следуйте этим простым шагам
Масла с допусками: почему их наличие может быть критически важным для вашего авто
Легенда о матушке Волге трещит: под её именем веками текла совсем другая река
Континенты готовят рокировку: Турция уходит, Америка и Азия сближаются
Молдавия входит в зону турбулентности: парламентская гонка превращается в борьбу за выживание страны
Стадо без вожака: бараны пасуют, а овцы доверяют даже ослу — в чём тайна покорности
Картошка зимует без погреба: старинный способ работает лучше холодильника — нужно всего три средства
Йогурт — экспресс-помощь, творог — устойчивый результат: что выбрать для здоровья кишечника
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.