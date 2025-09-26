Масла с допусками: почему их наличие может быть критически важным для вашего авто

В ассортименте моторных масел, представленных на полках магазинов и маркетплейсов, легко потеряться. Даже если вы точно знаете, что вашему автомобилю нужно масло с вязкостью 5W-30, остаются сотни вариантов от десятков производителей.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Заливка моторного масла

Их продукция отличается по цене, составу и характеристикам, зашифрованным в маркировках вроде ACEA C3, API SN и других — они указаны прямо на канистре. Как раз на них следует обращать особое внимание, ведь эти "коды" помогут правильно выбрать лучшее масло для вашего мотора.

Давайте разберёмся, чем спецификации отличаются от допусков и как их правильно интерпретировать.

Спецификации: универсальный индикатор

На упаковке моторного масла почти всегда указаны обозначения вроде ACEA C3, API SN или ILSAC GF-6. Это и есть спецификации — стандарты, которые присваиваются маслу после комплексного лабораторного и стендового тестирования. Они разрабатываются независимыми отраслевыми организациями.

Самые известные из них:

ACEA — Европейская ассоциация автопроизводителей;

API — Американский институт нефти;

ILSAC — международный комитет, созданный японскими и американскими автоконцернами.

Эти спецификации помогают классифицировать масла по их устойчивости к износу, способности сохранять свойства при низких и высоких температурах, совместимости с современными системами снижения вредных выбросов и многим другим параметрам. Важно понимать: спецификация — это нормы, которым масла должны соответствовать. Их наличие отражает, насколько продукт соответствует общепринятым требованиям в определённой категории автомобилей и двигателей.

Но есть ещё более точные индикаторы — допуски.

Допуски: доверие автоконцернов

Допуски — это своего рода "сертификат соответствия", который выдают сами производители автомобилей. Чтобы получить такой допуск, масло должно пройти серию внутренних испытаний в реальных условиях — зачастую на двигателях конкретных моделей. Требования при этом могут быть строже, чем у независимых организаций.

Получается, что допуск — это официальное подтверждение того, что масло на сто процентов совместимо с авто данной марки. Например, масла с допуском BMW Longlife-04 подходят для большинства современных дизельных и бензиновых двигателей BMW, включая те, которые оснащены сажевыми фильтрами.

Зачастую допуски указывают и на то, с какими именно моторами совместим смазочный материал. Например, MB 229.52 свидетельствует о том, что масло с такой маркировкой отлично подходит для современных дизельных двигателей Mercedes-Benz.

Что говорят эксперты

"Спецификации ACEA и API для Европы и Америки, соответственно, а также международная ILSAC помогают классифицировать масла по эксплуатационным свойствам. В число оцениваемых показателей, как правило, входят показатели устойчивости к окислению, защитные характеристики при высоких нагрузках, совместимость с системами снижения выбросов CO₂ и т. д.

Что касается допусков автопроизводителей, они отражают успешное прохождение маслами испытаний в двигателях определённого автопроизводителя. Например, наличие у моторного масла спецификации VW 504.00 указывает его совместимость с бензиновыми моторами Volkswagen AG, в том числе с прямым впрыском", — рассказали эксперты Teboil, международного бренда, представленного в России широким модельным рядом смазочных материалов и сетью АЗС.

Простой пример

Допустим, у вас автомобиль Volkswagen, оснащённый бензиновым двигателем с системой прямого впрыска. Вы выбираете масло с вязкостью 5W-30 и видите несколько вариантов: одно из них имеет только спецификацию ACEA C3, другое — ACEA C3 и допуск VW 504.00. Несмотря на то, что оба масла одинаковые по базовым характеристикам, только второе прошло дополнительные испытания у производителя и официально признано подходящим для конкретных моторов. Выбрать можно любое из них, так как в целом оба соответствуют требованиям ACEA C3. Однако если хочется, чтобы мотор работал в точности так, как задумал производитель, стоит обратить внимание именно на вариант со специальным допуском.

Если коротко

Не все масла с равной вязкостью одинаковы. Обращайте внимание не только на цифры 5W-30 или 0W-40, но и на то, какие спецификации указаны на упаковке.

Ищите допуск именно вашего автопроизводителя. Он подтверждает, что масло прошло испытания в условиях, максимально приближенных к эксплуатации вашего двигателя. Особенно важно выбирать масло с допуском для вашего автомобиля при тяжёлых нагрузках на мотор в городских условиях.

Используйте масла от проверенных производителей. Известные бренды чаще и больше инвестируют в лабораторные тесты и полевые испытания, которые и позволяют получить нужные спецификации и соответствуют допускам автопроизводителей.