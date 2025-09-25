Климат в автомобиле: эволюция автокондиционеров от прошлого к настоящему

Принцип работы кондиционера изобретатели подсмотрели у природы: когда человеку жарко, он покрывается потом, который, испаряясь, охлаждает тело. Это хорошо было известно и поэтому первые попытки создать техническое устройство наподобие современного кондиционера, датируются XVIII веком. Использовалось испарение диэтилового эфира в замкнутом цикле.

Фото: commons.wikimedia by User:Mattes, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ климат-контроль

Однако тогда на это смотрели как на эксперимент, а то и забаву. Только в 1844-м врач Дж. Гори запатентовал практическое устройство, применяемое для охлаждения воздуха в больничных палатах. В 1881 году примитивная система, представляющая собой ёмкость со льдом, над которым крутился вентилятор, была применена в Белом доме. Для одного часа работы был необходимо 198 килограммво замороженной воды.

Но нас интересует транспорт...

Автокондиционеры

Как ни странно, но первое охлаждающее устройство устанавливалось на…кареты. Идея была, скорее всего, позаимствована Уильямом Вайтли у сотрудников Белого дома (см. выше). Он поступил просто: под карету вешалось ведро со льдом, над которым крутился вентилятор, раскручиваемый приводом от колёс. Система работала только в движении, подавая охлаждённый воздух внутрь по трубам.

Первые кондиционеры в современном понимании этого слова появились в конце 1920-х годов для охлаждения общественных помещений, реже — частных домов. Устройства стали относительно компактными, и на них не могли не обратить внимание автопроизводители (и не только). В 1930-м компания, занимавшаяся охлаждающими системами для зданий, поместила в багажник серийного "Кадиллака" свой кондиционер. Вот такой был тюнинг... Однако дальше дело шло туго: нужен был хороший хладагент, так как температуру в салоне удавалось понизить всего на 5-6°С. К тому же установка системы обходилась очень дорого и была сравнима чуть ли не с половиной стоимости самого автомобиля. Была и другая интересная причина...

Альтернатива автокондиционеру

Идея любопытная и невольно возникает вопрос: а почему бы её не использовать на современных машинах бюджетного сегмента в модернизированном виде? Суть непонятно чьего изобретения заключалась в следующем: в небольшую открытую с одной стороны трубу помещали ёмкость с обычной водой. Изделие называлось Thermador Car Cooler. При движении авто встречный воздух её испарял, и в машину он поступал охлажденным. Правда ненамного — градусов на пять-шесть. Да и труба, торчащая у окна, портила экстерьер. Впрочем позже её стали устанавливать возле люка на крыше. А ведь можно было и вовсе упрятать её куда-нибудь подальше и применять систему до сих пор. Где вы мастера-самодельщики? Ау!

Разумеется, стоило это средство охлаждения воздуха сущие копейки, и поэтому большинство покупателей недорогих авто предпочитали именно его. Хотя особо функциональным устройство назвать никак нельзя. Но мысль конструкторов-поклонников серьёзных систем шла дальше: уж больно соблазнительно было поставить настоящий кондиционер в машину и первым застолбить соответствующую нишу рынка.

Packard

Речь идёт о модели 1939 года. Именно она стала пионером-носителем автомобильного кондиционера. Как и всё первое, система была, мягко говоря, несовершенна:

занимала примерно половину багажника;

не отключалась из салона — электромуфту ещё не изобрели, приходилось вылезать из авто и снимать приводной ремень;

была тяжёлой, что увеличивало массу авто и расход топлива;

большое количество трубок, их длина и куча соединений (компрессор находился под капотом) делали систему ненадёжной, и она постоянно ломалась;

цена очень высокая — 274 доллара (авто бюджетного класса стоило 742 доллара).

Владельцами легковушек могли стать только состоятельные люди. А их раздражал частый выход из строя кондиционера. Поэтому постепенно производитель отказался от этой опции и кондиционерная лихорадка сошла на нет. Не только Packard, но и Cadillac постигла та же участь: в 1941-м компания стала предлагать опцию охлаждения салона, но даже покупатели лимузинов от неё стали массово отказываться. Так что новшество не продержалось и года. Последовавшая затем Вторая мировая война поставила на паузу дальнейшие разработки.

Автокондиционеры в 50-е годы

На сцену выходит Chrysler, выпустивший модель Imperial, в которой был установлен кондиционер Airtemp, разработанный самой компанией. Система хоть и располагалась в багажном отделении авто, но управлялась с водительского места. При этом устройство не только охлаждало воздух внутри авто, но и нагоняло его извне. С надёжностью тоже всё решили: технологию сначала отточили на выпускаемых фирмой домашних компактных кондиционерах. Однако в серию систему запустить всё-таки не рискнули, она устанавливалась опционально.

Автомобиль Nash Ambassador

Ещё один шаг вперёд в плане усовершенствования автокондиционеров. Речь идёт о машинах компании (ныне — American Motors Corporation), производившей роскошные лимузины, а позже и недорогие легковушки (например, Nash Ambassador "Suburban" с полудеревянным кузовом). Здесь компрессор отключался через муфту: вылезать из машины, чтобы снять или надеть ремень на компрессор, не нужно. Электромуфту, как и все элементы кондиционера, впервые поставили под капот и в переднюю часть центральной консоли салона, освободив багажник. А ещё использовали термостат, поддерживавший постоянную температуру в салоне, то есть практически мы видим первую в мире климатическую систему.

И опять — модернизированный, компактный кондиционер не пользовался спросом. Теперь-то что не так? А дело было в том, что фирма ставила кондиционеры на недорогие машины бюджетного класса. И покупателю, решившему сэкономить, кондиционер стоимостью в 345 долларов (почти четверть от цены авто) был не нужен. Компания, в итоге, забросила (как позже оказалось, на время) это бесперспективное дело. Однако другие автопроизводители, следившие друг за другом, на модернизированную систему обратили самое пристальное снимание.

На "Понтиаке" 1954 года радиаторы (штатный и для кондиционера) впервые установили друг за другом, а роль компрессора стал играть компактный агрегат аксиального типа. Новшества значительно уменьшили габариты системы кондиционирования. Цена опции снизилась — свою лепту внесло широкомасштабное производство. Результат не заставил себя ждать: число проданных машин с кондиционером стало резко увеличиваться. К началу 60-х о том, что ещё недавно система находилась в багажнике, забыли напрочь. Следующим шагом стал монтаж устройства не как опции, а в основной комплектации более дорогих машин.

Автокондиционеры сегодня

Вплоть до 1990-х в автокондиционеры каких-либо серьёзных конструктивных изменений не вносили. На рубеже миллениума производители стали интегрировать в климат-систему возможность настройки давления, а также электронное управление режимами работы устройства и разделение на зоны. Примерно в таком виде мы пользуемся автокондиционерами и по сей день, разве что хладагенты меняются, но об этом — позже.