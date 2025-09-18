Редкая находка: раритетные ВАЗы с роторным двигателем стали объектом охоты коллекционеров

Этот двигатель, который ещё называют по имени его изобретателя Ванкеля, был запатентован в 1957 году. С тех пор в течение нескольких десятилетий внимание конструкторов транспортных средств было приковано к этому агрегату.

Фото: commons.wikimedia.org by Егор Журавлёв from Smarde, Latvia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ VAZ-2108

Он привлекал внимание отличной динамикой и высоким, до 40%, КПД (у обычного движка-атмосферника он составляет 25-30%), то есть топливо сжигалось гораздо полнее, чем в обычных ДВС. Разумеется, мимо таких показателей не могли пройти во всех автопромах мира, и в СССР в том числе.

Разработка двигателя Ванкеля

Изначально Советский Союз попытался купить лицензию на право производства подобных моторов. Однако раз за разом страна получала отказ. Тогда в 1974 году было создано специальное КБ, занявшееся разработкой роторного силового агрегата РПД.

В скором времени мотор был создан. Для его тестирования взяли стандартные вазовские модели:

"пятёрку",

"семёрку"

и "восьмёрку".

Изначально эти машины выпускали строго ограниченными партиями. Авто предназначались для силовых структур — МВД, КГБ. Техника обладала, как уже говорилось, исключительной динамикой разгона: можно было, проезжая на третьей передаче со скоростью 40 километров в час, резко нажать на газ и стрелка спидометра моментально "улетала" к отметке 120 километров в час. Просто идеальные характеристики для преследования преступников и шпионов! При этом какие-либо рывки, детонация отсутствовали, мотор работал тихо, без вибраций.

ВАЗ-2108

Он была избран под установку роторного движка позже ВАЗ-2105 (1995 год) и ВАЗ-2107 (1996) — в 1998-м. Однако очевидно, что максимальный эффект от хорошей разгонной динамики можно получить именно на этом небольшом, лёгком, по сравнению с "классикой", автомобиле с трёхдверным кузовом. Речь идёт о мелкосерийном выпуске авто, разработки начались, естественно, раньше.

Исторический экскурс по автомобилям с двигателем Ванкеля

Первые авто в количестве 50 экземпляров с двигателем Ванкеля под индексом "311" в СССР покинули завод ближе к концу 1970-х. Но моторы были сырыми, и за шесть месяцев эксплуатации, все, кроме одного, сломались. Первый авто с РПД — ВАЗ-21018 ("копейка") был показан в 1982-м в столице на одном из мероприятий организации НТТМ (Научно-техническое творчество молодёжи). В том же году разработали и построили РПД-411, развивавший 120 "лошадей", и 413-й, мощность которого не известна. Как раз он и устанавливался на авто для спецслужб.

В розницу такие машины не поступали. Вообще, модификаций роторного двигателя было очень много: они устанавливались на "Волги", "Москвичи", даже на "Таврию" и "Оку". А кроме того, на спортивные авто, экранопланы, гидросамолёты, вертолёт "Актай".

Если взглянуть в техпаспорт ВАЗ-2108 с роторным движком, то можно увидеть, что данные агрегата ничего не имеют особенного: 90 "лошадей" и объём в 1300 "кубиков". Однако запросто обгонять иномарки эта "восьмёрка" будет не за счёт скромных параметров.

Конструкция роторного двигателя

Первое, что бросается в глаза, если заглянуть под капот, — небольшие, по сравнению с обычным ДВС, габариты агрегата. Это и неудивительно: коленчатого вала нет, распределительного тоже, ГРМ и некоторые иные механизмы отсутствуют. А что есть?

Вал в виде эксцентрика: он передаёт крутящий момент и располагается по центру. Всего имеется пара рабочих камер, в первой из которых топливно-воздушная смесь воспламеняется, во второй — дожигается, что обеспечивает лучшую сгораемость бензина. Внутри этих статоров (на каждый приходится своя отдельная стандартная катушка зажигания) вращаются роторы. Вся конструкция оснащена, как и обычный движок, охлаждающими каналами. Смесь подаётся от штатного карбюратора.

Начиная с 1994 года версия роторного двигателя для "частного использования" получила индекс "415". Был и ещё один плюс у необычного агрегата: низкий центр тяжести улучшал управление, особенно на больших скоростях.

Почему частники обходили "Жигули" с роторным движком стороной

Первая причина чисто психологическая — "штука" малопонятная, как себя поведёт, не ясно. Поэтому аргументы типа "я копил на машину всю жизнь, а тут — неизвестно что" вполне понятны.

Другие причины — чисто эксплуатационные. Например, авто прилично "лопало" топливо — 20 литров на 100 километров. Даже для СССР, где бензин стоил копейки, в буквальном смысле этого слова, — перебор. С маслом — такая же проблема: пока двигатель новый, его расход составлял 100 граммов на 100 километров. По мере износа первая цифра увеличивалась многократно.

И последний аргумент "против" — небольшой ресурс двигателя, 30-40 тысяч километров пробега.

Добивало все эти минусы ещё одно обстоятельство — отремонтировать мотор можно было только на заводе. Тут с обычным-то ДВС в то время ремонт становился проблемой, что уж говорить о роторном…

Судьба автомобилей с роторными двигателями

В крупносерийное производство авто с роторным мотором не пошли. Однако коллекционеры ими очень активно интересуются. Сегодня машин с двигателем Ванкеля, выпущенных в СССР, РФ — раз, два и обчёлся. В этом можно убедиться, если посмотреть на изредка появляющиеся объявления в интернет-сервисах. Например, осенью прошлого года в Санкт-Петербурге за "семёрку", "пятёрку", "восьмёрку" с ротором 1995-1998 годов и пробегом по две тысячи километров просили четыре миллиона рублей за один экземпляр.