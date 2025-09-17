Шестиколёсный ГАЗ-25 на аукционе: цена в 307 млн рублей шокировала автолюбителей

Начало 1930-х годов в СССР ознаменовалось строительством огромного Горьковского автозавода. Тогда правительством была поставлена конкретная цель — обеспечить страну автомобилями, грузовыми и легковыми. И первые выпущенные предприятием машины вполне удовлетворяли потребностям народного хозяйства.

Фото: commons.wikimedia.org by Пётр Маххонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Знак ГАЗ-51 Горьковский автозавод

Однако вскоре выяснилось, что военным (да и не только им — дороги тогда были в плачевном состоянии) нужны авто с повышенной проходимостью.

Увеличение количества осей автомобилей

В то время в СССР это был единственный способ заставить машину проехать там, где и трактор пробирался с трудом. Да, на Западе уже вовсю экспериментировали с передним приводом, в Советском Союзе тоже велись разработки, но до серийных им было ещё очень далеко.

Первые опыты

В 1932-м изготовили трёхосный опытный НАЗ-НАТИ-30, в 1934-м — ГАЗ-ААА, чуть позже попытались запустить в серию ГАЗ-ТК. Но машина оказалась слишком сложной в производстве, капризной в эксплуатации. С конвейера её сняли, но проблема-то осталась... Требовалась лёгкая машина для транспортировки орудий и расчёта.

Конструктор Виталий Грачёв предложил усовершенствованный вариант — автомобиль ГАЗ-АААА, что-то вроде грузового пикапа на шести колёсах. Но тут завод перешёл на производство новой машины ГАЗ-М1 — легендарной "эмки". Грачёву ничего не оставалось, как только попытаться соединить этот автомобиль с тремя осями. Опыт уже был: чуть ранее конструктор построил шестиколёсный ГАЗ-21 (позже такой же индекс получила "Волга"), представлявший собой смесь кабины грузовика ГАЗ-ААА с двигателем и подвеской, рулевым управлением, тормозами от ГАЗ-М1.

ГАЗ-25

При переделке этого полугрузовика в легковушку возникла проблема — очень неудобно было пользоваться задними дверями из-за короткой колёсной базы. Как же тогда возить военачальников? Долго не думали, увеличили расстояние между средней и передней осью, получив сзади багажник внушительных размеров. Начались испытания, устранение недоработок, и только к 1938 году машина наконец обрела законченный вид.

В то время трёхмостовые легковушки достаточно широко были распространены в Европе. Примером может служить немецкий вездеход, рассчитанный на семь мест, — Mercedes-Benz W31 TypG4, на котором ездил сам фюрер.

Ходили легенды, что якобы в огромном багажнике ГАЗ-25 была пара дополнительных мест. Однако в сохранившемся до наших дней ничего подобного там не было. А сам багажник открывался из салона, ручкой сзади спинки пассажирского дивана.

Технические подробности ГАЗ-25

Передняя ось крепилась к раме через рессоры и амортизаторы, задняя — с помощью балансиров. Мосты соединялись с коробкой передач карданным валом. Кузов, поставленный на шасси, был почти целиком металлическим, если не считать рамки и боковых брусьев крыши, которая обтягивалась брезентом. В то время советская промышленность просто не умела делать цельные листы подобных размеров. Салон, включая панель приборов, взят от ГАЗ-М1. Из элементов комфорта — прикуриватель с пепельницей, "бардачок" с крышкой, солнцезащитные козырьки.

Изначально на машину устанавливался четырёхцилиндровый мотор в 3,28 литра, развивавший 50 "лошадей" и работавший в паре с КПП на четыре передачи (три передних и одна задняя). Но в ходе испытаний и модернизаций устанавливались и другие агрегаты, в частности, в архивах упоминался шестицилиндровый ДВС ГАЗ-11 мощностью в 85 лошадиных сил.

Дальнейшая судьба ГАЗ-25

Вина ГАЗ-25 была в том, что он появился слишком поздно, в 1939 году Грачёв и группа конструкторов с энтузиазмом занялись полноприводным ГАЗ-61. В конструкции нового вездехода удалось решить проблему передачи крутящего момента на передние управляемые колёса. Проходимость у машины была высочайшая, ни с одним из ранее представленных образцов её нельзя было даже сравнить. Тем более, с пусть и комфортным, но тяжёлым и дорогим ГАЗ-25. В 2024 году машину выставляли на аукцион в Санкт-Петербурге за огромные деньги — 307 млн рублей. Нашёлся ли покупатель, пока неизвестно.

К счастью, уникальный шестиколёсный автомобиль не пропал: удалось его разыскать в Приволжском федеральном округе, правда в плачевном состоянии. Энтузиасты из организации "КБ им. Смирнова" восстановили уникальную машину. Кстати, она как-то использовалась для съёмок некоторых фильмов о Великой Отечественной войне.