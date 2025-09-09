Три гигантских экскаватора: как они изменили мир землеройных машин

Современные экскаваторы имеют множество классификаций, но среди них так или иначе выделяются самые-самые. О них и стоит рассказать: это гиганты, у которых самая высокая производительность, наибольшая масса и габариты. На планете три таких машины, последняя из которых занесена в Книгу рекордов Гиннесса. И начнём с экскаватора, занявшего третье место.

Big Muskie

Такую технику называют драглайном. Под термином подразумевается экскаватор, оборудованный одним ковшом и имеющий оснастку в виде тросов и блоков. Big Muskie ("Большая маска") ввели в эксплуатацию в 1969 году: на создание машины ушло примерно два года, что обошлось в 25 млн долларов. По сегодняшнему курсу, учитывая инфляцию, это 214 млн "зелёных".

Технические особенности

Машина весила 12 247 тонны, а высота стрелы составляла 67,82 метра. Длина "Большой маски" — 148,59 метра, ширина — 46,18 метра. Чтобы махина весом в 13 тысяч тонн исправно работала, использовалось 18 силовых и 10 вспомогательных электрических моторов. В общей сложности мощность силовой установки достигала 24 192 л. с. Питание в 13 800 вольт подавалось отдельно, по кабелю диаметром 13 сантиметров. Во время работы этот монстр потреблял столько энергии, что её хватило бы на небольшой город или 27 500 домов.

Экскаватором управляли пять человек, которые работали круглосуточно, посменно. Так техника использовалась наиболее эффективно, к тому же плата за энергию в ночное время была ниже.

Но самый главный рабочий орган — ковш — требует отдельного описания, так как он является самым большим на Земле и его вместимость составляет 168 кубических метров. Для сравнения, у обычных экскаваторов, которые мы видим, например, на строительстве котлованов, этот параметр находится в пределах одного кубического метра.

Передвигался монстр с помощью своеобразных гидравлических "ходунков" и очень медленно, со скоростью 4,5 сантиметра в секунду. Для переезда требовалась специально подготовленная, выровненная дорога. Big Muskie эксплуатировали 22 года, пока шахта, где он находился, не перестала быть рентабельной и не закрылась в 1991 году. Попытки продать экскаватор успешными не были: к тому времени стали использовать роторные машины, которые оказались эффективнее ковшовых в два раза. К тому же затраты на разборку и перевозку гиганта оказались огромными.

Финал

Несмотря на протесты со стороны поклонников гигантской машины, американское агентство, занимающееся охраной окружающей среды, настояло на демонтаже уникальной техники и сдаче её на металлолом, что и было сделано. Но самый большой на планете ковш всё-таки оставили. Сегодня он находится в парке, рядом с мемориалом, посвящённым погибшим шахтёрам около г. Макконнелсвил.

Переходим к "серебряному призёру" — теперь уже роторному экскаватору.

Bagger 288

Строительством гиганта (в переводе — "упаковщик" или "мешок") занималась небезызвестная немецкая компания Krupp. По своим габаритам экскаватор превзошёл даже специальный космический транспортёр NASA, перевозящий ракеты к месту старта. Масса машины — 13,5 тысячи тонн, а строили его почти пять лет и столько же потом собирали. Стоимость монстра, который заказала компания Rheinbraun, — 100 млн долларов, но эта сумма быстро окупилась. Эксплуатация Bagger 288 началась в 1978 году: гигант был способен достать полезные ископаемые за пару дней из таких мест, куда обычный бульдозер добирался бы не один месяц (!).

Принципы действия экскаватора

У него 18 ковшей по 6,6 кубических метра, закреплённых на огромном колесе высотой с восьмиэтажный дом. В каждую из "ёмкостей" свободно встанет человек ростом 180 сантиметров. Работа ведётся просто: машина подъезжает к насыпи и вгрызается в неё. Далее добытая порода перемещается в движущиеся контейнеры, а оттуда — в карьерные самосвалы или вагоны. К примеру: чтобы перевезти всё добытое экскаватором за один рабочий день, понадобится 3822 КамАЗа.

О технических данных

Машина в длину — 240, в ширину — 46 и в высоту — 94 метра. Её масса достигает 13,5 тысячи тонн, поставленных аж на 12 гусениц, ширина каждой — четыре метра. Это обеспечивает минимально возможное давление на грунт (1,7 килограмма на квадратный сантиметр, у человека этот показатель в среднем 0,4 килограмма на квадратный сантиметр). Даже передвигаясь по траве, экскаватор только немного приминает её. Двигатель махины развивает 22 207 "лошадей" (меньше, чем у Big Muskie с его 24 192 л. с.). А вот скоростью гигант похвастать не может — она составляет всего лишь 600 метров в час. Так что черепаха далеко впереди! Например, однажды ему довелось проехать 22 километра, на что ушло три недели. Пришлось пересекать реки, для чего укладывали трубы, которые засыпали песком. Операция обошлась в 15 млн марок ФРГ, но это всё равно дешевле демонтажа, перевозки и сборки заново. Экипаж махины — пять операторов.

Bagger 293

Интересно, что в Книгу рекордов Гиннесса этот экскаватор внесён не как самая большая "землеройка", а как наиболее крупное (ещё одна "номинация" — самое высокое) наземное транспортное средство на планете. Правда скорость у него такая же, как и у "старшего брата", — 0,6 километра в час. По высоте машина немного уступает пирамиде Хеопса (96 метров против 138,8 метра). Bagger 293 по длине превосходит своего предшественника на пять метров. Однако масса больше — 14 200 тонн при одинаковой мощности силовой установки — 22 207 л. с. За один день экскаватор "перелопачивает" 240 тысяч кубов породы. Для сравнения, таким объёмом песка можно полностью засыпать современный стадион высотой 40 метров! Машину строили и собирали десять лет и ввели в строй в 1995 году. На тот момент её стоимость составляла 100 млн долларов.

Где сегодня работает гигант

Это Германия, открытый карьер, расположенный недалеко от г. Эльсдорф и иных населённых пунктов Северной Рейн-Вестфалии. Площадь разреза 33,89 квадратных километра. Собственник предполагает расширить её до 85 квадратных километров. Одно время казалось, что планам не суждено сбыться из-за мощного давления "зелёных". Однако последние события показывают: совсем не исключено, что уголь снова станет очень востребованным видом топлива.

Уточнения

