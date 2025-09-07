Когда вода стала топливом: как в СССР Москвич ездил за счёт водорода

Идея использовать в качестве топлива для авто водород — совсем не нова. В СССР массово этот вид горючего стали применять в блокадном Ленинграде, и то — по необходимости, а не в ходе поисков альтернативного источника энергии. Когда заградительные аэростаты вырабатывали свой ресурс, закачанный в них водород выпускался. А с бензином в осаждённом городе была проблема.

И воентехник Шелищ решил её: он модернизировал движок обычной "полуторки", заставив её ездить на газе. Идею не забыли и вскоре к ней вернулись (1976 год), но уже в более "прогрессивном" виде, в Харьковском исследовательском центре Института проблем машиностроения.

Опытный "Москвич-412"

Суть эксперимента заключалась в расщеплении обычной воды на составляющие — кислород и водород. Первый выбрасывался в атмосферу, второй использовался как источник энергии, топливо. Для осуществления идеи спроектировали и сделали реактор-катализатор, который разделял воду посредством оксидов металлов. Полученный газ по системе трубопроводов (их установили параллельно заводским) поступал в цилиндры.

Кстати, штатный мотор со всем своим оборудованием остался на месте. При желании ездить можно было и на нём, внешне машина вообще никак не отличалась от себе подобных (по другим данным, сбоку был приварен бак).

Аппаратуру для расщепления воды установили в багажнике. Когда водитель нажимал на педаль акселератора, скорость химической реакции ускорялась, как и сам автомобиль. Важное преимущество перед современными легковушками, ездящими на водороде, заключалось в том, что в "Москвиче" газ не хранился в ёмкости на борту, а вырабатывался "по месту потребления". Значит, взрывоопасность ниже. Эксперимент был засекречен, и других подробностей о принципе действия реактора неизвестно.

Итоги

Эксперимент явно удался: "Москвич-412" действительно ездил на воде. Разумеется, эксперимент осветили в прессе, но преподнесли его как "курьез". Скорее всего, таким было распоряжение "сверху". Никто и не собирался перестраивать АЗЛК под какую-то пусть и удачную новую систему. Нужны были госиспытания, требовалось продумать схему безопасности, переделать цеха и конвейеры, по сути, остановить предприятие. В конце концов, нужны были деньги и очень много. Да и дешёвой нефти в стране полно. Зачем ещё какой-то там водород? А в это время выпускались обычные "Москвичи", которые советские граждане ждали годами и покупали, радуясь тому, что получали.

И, что важно для того времени, у разработчиков водородного катализатора не было серьёзных покровителей, как сейчас сказали бы, "лобби" в министерствах, правительстве. В результате документы сдали в архив. А где сейчас находится уникальный автомобиль — неизвестно. Вероятно, отъездил своё на обычном моторе и был сдан в утиль.

Но неужели всё так было просто — залил воду и дуй хоть до Владивостока и обратно, черпая топливо из протекающих мимо речек?

Мнение экспертов

Теоретически разложение воды на кислород и водород возможно, но для осуществления этого процесса, называемого эндотермической реакцией, потребуется много энергии. Кстати, всё это описано параллельно появлению "Москвича" на воде в журнале "Наука и жизнь", февральский номер за 1976 год, страница 105. Даже сняли кино про чудо-машину, которое можно и сегодня найти в интернете.

Процедура расщепления возможна при использовании щёлочноземельных металлов, но стоят они очень дорого, в чистом виде опасны для человека, а получающиеся в ходе реакции едкие щёлочи тоже вредны. Так что эксперимент с водой и "Москвичом", скорее всего, был зрелищным (ещё бы — из колонки льют воду в авто, и оно едет) поводом проверить какие-то технические, научные идеи, а не создавать двигатель, работающий на легкодоступной жидкости.

Если бы цели создания реактора-катализатора были "чисто автомобильными", то наверняка (с современными-то технологиями!) по миру давно бы уже ездили машины, заправляемые из-под крана. А что хотели проверить учёные с помощью обычного "Москвича-412" — так и осталось загадкой.

Уточнения

Москвич-412 — советский и российский заднеприводный автомобиль II группы малого класса, выпускавшийся с октября 1967 по 1976 год на заводе МЗМА (АЗЛК) в Москве, и с 1967 по 1997 год на Ижевском автозаводе в Ижевске.i

