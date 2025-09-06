Электрический УАЗ — неудача или удачная попытка угнаться за Теслой

Набирающая силу "электризация" коснулась в начале 2020-х практически всех крупных автопроизводителей в мире. Не "миновала чаша сия" и Ульяновский завод.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Гамма-вспышка в грозе

Правда инициатором создания электрокара стал не УАЗ (хотя он принимал участие), а чешская компания MW Motors. Как бы там ни было, в 2021 году подмосковную грязь на испытаниях месила модель УАЗ Spartan EV, разработанная на базе "Хантера". Причём долго не думали, просто заменили бензиновый агрегат электрическим. А для "введения в заблуждение" или просто интриги, оставили выхлопную трубу.

Программу для управления двигателем предложили чехи из MW Motors. Электронная часть — производства КНР, о слове "импортозамещение" тогда как-то не вспоминали… В то время казалось, что УАЗ в "прогрессе" и идёт наравне с такими гигантами, как Genesis, GM, уже представившими свои электрокары, предназначенные для массового производства.

Партнёры из чешской компании работали усердно: автомобиль прошёл сертификацию в Великобритании, где его можно было запросто приобрести прямо в автосалонах. Правда стоимость внедорожной "электрички", мягко говоря, англичан удивляла в неприятном смысле. И это понятно: архаичный по конструкции УАЗ с брезентовым верхом вместо цельнометаллического кузова оценивался в 3,784 млн рублей в переводе на российские деньги. Примерно за такую же сумму (даже дешевле!) тогда можно было купить "Теслу" (цена Model 3 Standard Range Plus тогда составляла 3 млн 112 тысяч рублей), если вам нужен именно электрокар.

Что было внутри УАЗа "на батарейках"

Да, салон, конечно, изысками, да и просто комфортом, не отличался. Однако мотор развивал 160 "лошадей", и крутящий момент составлял очень даже приличные 600 Н*м. К плюсам можно отнести и сравнительно малый шум, с которым машина преодолевала бездорожье: нет натуженного рева двигателя. На слуху — жужжание электромотора да вой "раздатки".

Запас хода и аккумуляторы

Если брать бюджетную комплектацию с батареей в 62 кВт*ч, то одной зарядки хватает на 150 километров. С литиевой АКБ в 90 кВт*ч можно проехать и до 400 километров по шоссе, но этого все равно мало. В условиях бездорожья ёмкость будет падать стремительно. И тут даже функцией быстрой зарядки воспользоваться не получится: в лесу или чистом поле вряд ли удастся найти не то что ЭЗС, но и обычную заправку. В топовой комплектации UAZ Spartan EV дополнительно, кроме более ёмкой батареи, оборудуется:

усиленными бамперами сзади и спереди,

электролебёдкой,

большим багажником на крыше

и некоторыми другими "фишками".

Если взглянуть на этот внедорожный электрокар поближе, складывается впечатление, что машину не очень-то стремились выпустить в крупномасштабное производство. Скорее всего, цель была иная — привлечь как можно больше потенциальных покупателей к продукции Ульяновского завода, ездящей на бензине.

Как это ни удивительно, но такие внедорожники и сегодня на Западе пользуются популярностью. И в основном благодаря не только простой конструкции, но и невысокой стоимости, выгодно выделяющейся на фоне дорогих машин с высокой проходимостью, выпущенных в странах ЕС, США. УАЗ Hunter в Европе можно приобрести за 2 млн рублей (в России на официальном сайте автозавода он стоит от 1 млн 669 тысяч 500 рублей — разница не очень-то большая).

Ещё один плюс — низкие эксплуатационные затраты и доступная цена ремонта, включая автозапчасти. Расходы в этом случае смотрятся, по сравнению, например, с каким-нибудь Land Rover, как подарок судьбы.

Кстати, чехи из MW Motors на российском УАЗе совсем не остановились и уже предлагают электрический вариант Geländewagen. Салон там, конечно, покомфортнее, однако и цена соответствующая — ориентировочно от 49 тысяч английских фунтов, что в переводе на рубли составляет 5 млн 315 тысяч. Это трёхдверка, пятидверный вариант стоит 5 млн 503 тысяч, в пересчёте на российскую валюту.

А вот УАЗа с электрическим двигателем сегодня на официальном сайте MW Motors (как и УАЗа) нет. На автозаводе сегодня даже и не пытаются создать свой электрокар. По крайней мере официально об этом ничего не говорится. Так что же это всё-таки было: UAZ Spartan EV — просто неудачная модель или что-то другое?

Уточнения

Улья́новский автомоби́льный заво́д (ООО «Ульяновский автомобильный завод», ранее «Ульяновский дважды удостоен ордена Трудового Красного Знамени автомобильный завод имени В. И. Ленина», «Ульяновский завод имени И. В. Сталина», аббревиатуры УльЗИС, УАЗ, UAZ) — предприятие в Ульяновске, основано в июле 1941 года, входит в состав автомобильного холдинга «Соллерс» (бывший «Северсталь-авто»).



Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

