Не выбрасывайте остатки масла: вот как их правильно хранить, чтобы не потерять на стоимости

Замена масла в двигателе — один из важнейших этапов технического обслуживания автомобилей с ДВС. Иногда после завершения всех необходимых процедур остаётся неиспользованная смазывающая жидкость: в некоторых случаях это часть четырёхлитровой тары, а в других — невскрытая литровая канистра. Как поступить в этом случае и какие нюансы стоит учитывать, расскажут эксперты по смазочным материалам бренда Teboil.
Для начала стоит понять, почему после замены часто остаётся неизрасходованный материал. Эксперты дают простой ответ: в масляной системе автомобиля, если её не промывать, сохраняется до 10% старой смазки. Именно поэтому купленного объёма иногда оказывается больше, чем нужно, и с ним нужно что-то сделать. Выбрасывать продукт нерационально, учитывая его стоимость, а заливка выше максимального уровня чревата ростом давления в системе и протечками. Остаётся лучший вариант — хранить до востребования.
Если канистра (например, литровая) не вскрыта, то срок её хранения составляет пять лет с даты производства, а вот вскрытую тару лучше опустошить как можно быстрее, так как процесс окисления начинается при потере герметичности. Хранить такое масло следует не более года и только при условии соблюдения всех норм.
Для обеспечения максимального срока службы масла необходимо...
Уточнения
Горюче-смазочные материалы (сокращённо ГСМ) — общее название видов горючего, применяемого как топливо, смазочных материалов, специальных жидкостей. Используется для двигателей внутреннего сгорания, а также в технических узлах для уменьшения эффекта трения.
