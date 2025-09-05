Не выбрасывайте остатки масла: вот как их правильно хранить, чтобы не потерять на стоимости

Авто

Замена масла в двигателе — один из важнейших этапов технического обслуживания автомобилей с ДВС. Иногда после завершения всех необходимых процедур остаётся неиспользованная смазывающая жидкость: в некоторых случаях это часть четырёхлитровой тары, а в других — невскрытая литровая канистра. Как поступить в этом случае и какие нюансы стоит учитывать, расскажут эксперты по смазочным материалам бренда Teboil.

Фото: Wikipedia by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License масляный щуп

Что делать с остатками

Для начала стоит понять, почему после замены часто остаётся неизрасходованный материал. Эксперты дают простой ответ: в масляной системе автомобиля, если её не промывать, сохраняется до 10% старой смазки. Именно поэтому купленного объёма иногда оказывается больше, чем нужно, и с ним нужно что-то сделать. Выбрасывать продукт нерационально, учитывая его стоимость, а заливка выше максимального уровня чревата ростом давления в системе и протечками. Остаётся лучший вариант — хранить до востребования.

Как правильно хранить

Если канистра (например, литровая) не вскрыта, то срок её хранения составляет пять лет с даты производства, а вот вскрытую тару лучше опустошить как можно быстрее, так как процесс окисления начинается при потере герметичности. Хранить такое масло следует не более года и только при условии соблюдения всех норм.

Для обеспечения максимального срока службы масла необходимо...

Хранить его в заводской таре, в сухом отапливаемом помещении, не допуская попадания воды и грязи на ёмкость. Соблюдать температурный режим: он должен находиться в диапазоне от 0°C до +40°C, без резких перепадов. Оставлять смазочные материалы в багажнике или салоне автомобиля не рекомендуется. Климатические условия в России непредсказуемые, и даже зимой температуры в средней полосе могут колебаться от -30°C до +10°C в пределах нескольких дней. Не следует ронять и бросать ёмкости с маслом, так как это может нарушить их герметичность и сделать продукт непригодным к использованию. Для максимальной сохранности смазочных материалов, залитых в заводскую бочку, эксперты Teboil рекомендуют обернуть ёмкость водоотталкивающим материалом, установить на поддон и положить её горизонтально (или под наклоном). Крышки (их, как правило, две) должны смотреть на девять и три часа. Таким образом масло перекрывает их изнутри и предотвращает попадание воздуха и влаги. Использованные тары лучше утилизировать, а не искать им "вторую жизнь". Хранить иные жидкости в них не стоит, так как масло и его микрочастицы всё равно остаются внутри ёмкости и могут значительно изменить свойства нового содержимого.

Уточнения

Горюче-смазочные материалы (сокращённо ГСМ) — общее название видов горючего, применяемого как топливо, смазочных материалов, специальных жидкостей. Используется для двигателей внутреннего сгорания, а также в технических узлах для уменьшения эффекта трения.

