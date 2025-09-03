Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

Уникальный капотный грузовик: почему КамАЗ-4355 стал мимолетной мечтой

Авто

Для завода в Набережных Челнах машина выглядит необычно и нестандартно. В начале 2000-х КамАЗ зачем-то изменил своим принципам и создал капотный автомобиль.

КамАЗ-55102
Фото: commons.wikimedia.org by Terminator216, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
КамАЗ-55102

Модель, которую толком ещё никто не видел, выставили в 2003 году на столичном автосалоне, где она вызвала у одних насмешки (грузовику приклеили кличку "носатый", считая такую компоновку устаревшей), у других — бурные эмоции и смешанные чувства.

К тому же организаторы мероприятия неожиданно присвоили машине звание "лучшего внедорожного грузовика года", посчитав её весьма перспективной. Даже такие известные марки, как "Урал" и ГАЗ, остались "за бортом".

Зачем построили КамАЗ-4355

Ну, во-первых, был спецзаказ от минобороны: военным требовалась надёжная машина с высокой проходимостью, способная перемещаться по минному полю. Однако производитель, занимаясь проектом, рассчитывал и на использование автомобиля в мирных отраслях:

  • в добывающей промышленности;
  • в леспромхозах;
  • МЧС, —

в общем, везде, где предполагались суровые условия эксплуатации.

В первую очередь имелись в виду регионы Сибири и Крайнего Севера. И конструкторы постарались учесть особенности морозного климата. Капотная компоновка облегчает доступ к двигателю, к тому же такую кабину легче утеплять. Хотя, дополнительная пассивная защита от холода уже была проведена на заводе. А ещё на машину поставили автономный обогреватель, работающий при заглушенном двигателе.

Проходимость обеспечивала трёхосная колесная формула 6х6 и односкатные шины. Для предотвращения коррозии кабину сделали из стеклопластика.

Технические моменты

Грузовик комплектовался турбированным двигателем КамАЗ-740.30-260 в 10,85 л, развивавшим 245 "лошадей". Расход горючего — 35 л/100 км: 0,2% от него составлял угар масла. Ёмкость основного бака — 350 л, дополнительного — 210 л.

В паре с силовым агрегатом работала десятиступенчатая механическая трансмиссия. Интерес вызывал способ управления коробкой: вместо привычного рычага перед водителем находился джойстик. Рулевая система — производства RBL. Передний мост работал постоянно, два задних включались в работу по необходимости, последовательно. Грузовик развивал 90 км/ч и поднимался на уклоны крутизной до 30°, имел клиренс в 36,5 см.

Весной 2004 года автомобиль прошёл все испытания, был признан годным к эксплуатации и рекомендован к серийному производству.

Надстройки

Помимо бортового варианта грузоподъёмностью 10 тонн, представленного на Московском автосалоне, машину предполагалось оборудовать изотермическим фургоном, краном, пожарным оснащением. Некоторые версии надстроек были реализованы. Например, в Рязани на шасси в "Центртранстехмаше" поставили изофургон, который можно было оперативно переоборудовать под перевозку пассажиров (вахтовиков) — до 22 человек. В Клинцах на базе КамАЗ-4355 сделали автокран грузоподъёмностью 25 тонн.

Что в итоге

Машину так и не поставили на конвейер. Почему? Можно только гадать — все предпосылки для крупномасштабного производства имелись, но — увы! Грузовик был выпущен ограниченной партией (точное количество выяснить не удалось) в несколько экземпляров, и где они сейчас — неизвестно.

Возможно, руководство завода не решилось перестраивать производственные линии на выпуск нетипичного для предприятия автомобиля, когда все модели имеют другую компоновку, это стоило бы огромных затрат.

Так что можно констатировать: создание капотного варианта КамАЗа в техническом плане завершилось удачно, а вот в организационном — нет.

Остаётся только добавить: встретить сегодня на улице КамАЗ-4355 — большая удача для ценителей редких автомобилей.

Уточнения

КАМАЗ-4355 — бортовой тягач капотной компоновки и шасси для установки различных надстроек производства КАМАЗ. Выпущен в 2002 году.

ПАО «КАМАЗ» (акроним от Ка́мский автомоби́льный заво́д (тат. Кама автомобиль заводы), ранее «КамАЗ») — советская, затем российская компания, производитель дизельных грузовых автомобилей и дизельных двигателей, действующий с 1976 года.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Темы камаз транспорт
