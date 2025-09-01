Этот трактор стал символом эпохи: как колёсный Т-150 превзошёл гусеничный ДТ-54

После окончания Великой Отечественной войны стране требовались трактора — много: предстояло осваивать целинные земли в Казахстане и техники не хватало.

трактор т-40

В то время основной "тягловой силой" в сельском хозяйстве являлся гусеничный трудяга ДТ-54. Модель была массовой в любом смысле этого слова: её производили аж на трёх заводах сразу:

в Волгограде (Сталинграде), на Алтае в Рубцовске и в Харькове.

В год выпускали десятки тысяч единиц техники — сегодня такие цифры кажутся фантастикой.

Как появились мощные колёсные трактора

В 1950-е предпочтение отдавали гусеничным моделям, так как считалось, что они бережно проезжали по почве благодаря меньшему давлению на неё из-за широких траков. На колёсах технику тоже выпускали, но относительно немного и она не отличалась большой мощностью. Пальма первенства была исключительно у гусениц. Любопытно: "драйвером" производства колёсной техники стал никто иной, как Никита Хрущёв.

Глава КПСС в 1961 году съездил в США и там увидел John Deer 8010. Огромная машина на колёсах настолько его впечатлила, что он, вернувшись в СССР, немедленно приказал создать в Харькове и Ленинграде КБ по производству подобной техники. Так тракторостроение перевернулось и перешло от "засилья" гусеничных моделей к колёсным проектам.

На Харьковском заводе построили трактор Т-125, который успешно прошёл испытания. Машину разработал конструктор А. Сошников. Он не стал копировать "Джон Дир", а создал свою технику. Однако поклонники гусеничных тракторов никуда не делись и потихоньку вели работу над новым проектом Т-150. Но тут грянул 1964-й, в октябре Хрущёва сняли со всех постов. Новый глава сельского хозяйства Иван Воловченко объявил, что колёсные трактора не требуются, а гусеничных нет. Среди аграриев разгорелись настоящие страсти: какой же ход предпочтительнее — на пневматике или траках?

Компромисс

Чтобы решить спор, организовали комиссию, которая отправила колёсный Т-125 на проверку в реальных условиях. В 1965 году машина пахала, как и другая техника. Стало очевидно: колёсный трактор с поставленными задачами справился не хуже гусеничного. Итогом "переговоров" через пару лет стал выпуск 20 тысяч Т-125 и 50 тысяч гусеничных. Однако колёсную машину решили делать на базе Т-150. Это давало возможность унифицировать обе модели. Впоследствии колёсному варианту присвоили индекс "К".

Триумф

Опять начались испытания, для их проведения выпустили 500 экземпляров Т-150К. Тестирование показало, что эффективность этой техники в два раза превышала способности ДТ-54. И завертелось... Колёсный трактор в 1974-м поставили на конвейер, отправляли на экспорт, страна получала нужную валюту. С 1976-го по 1990-й машина ввозилась в европейские страны, Австралию, Канаду, США, азиатские и африканские государства. "Сто пятидесятый" на колёсах блистал на международных выставках, где только за четыре года (1973-1977) получил пять высших наград.

Сравнение с гусеничным Т-150

Колёсный вариант мог свободно ездить по дорогам общего пользования, развивал более высокую скорость. Правда воздействие на грунт было сильнее и тяговое усилие меньше на 20-30%. Расход топлива у Т-150К тоже чуть выше. Зато у колёсного трактора диски и покрышки служили дольше, чем пальцы на траках у Т-150. И ещё один недостаток гусеничной машины заключался в короткой колёсной базе, что затрудняло агрегатирование с некоторыми типами сельхозорудий.

К сожалению, не представляется возможным указать точное количество произведённых тракторов обеих марок. Скорее всего, колёсных произведено больше. Косвенно об этом указывает факт, что букву "К" в обозначении часто забывали, игнорировали и говорили (писали) просто "сто пятидесятый", подразумевая модель на пневматике.

Известно, что на сегодня всё ещё эксплуатируется 50 тысяч машин обоих типов. К тому же некоторых сложностей в подсчёте добавляет выпуск тракторов, фактически являющихся продолжением легендарного Т-150К. То есть можно сказать, что выпуск этой техники и не прекращался, разве что прерывался на короткое время. Примером может служить машина из Ярославля.

Я-250

Впервые этого красавца широкая публика увидела на выставке "АГРОСАЛОН-2022". Несмотря на то, что трактор получил современный экстерьер, черты "старичка" Т-150 всё равно угадываются сразу. А какие отличия в технической начинке? Первое, что стоит отметить — двигатель. На новой модели его мощность — 250 "лошадей", у Т-150 — 150, позже 180 л. с. Трансмиссию оставили механической, но усовершенствовали. Переключение происходит без разрыва мощности: 12 скоростей вперёд, четыре назад.

Кабина оператора, конечно же, мало имеет общего с Т-150: в новой технике кресло регулируется по нескольким направлениям, есть ремни безопасности, кондиционер и даже аудиосистема, не говоря уже об эргономике. Остекление имеет большую площадь, панорамного типа. А вот некоторые технические решения, связанные с подвеской, ходовой частью и шарнирно-сочленённой рамой, взяты у предшественника Т-150К практически без изменений. Удачная модель, ничего не скажешь!

Уточнения

