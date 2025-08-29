Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Первое советское авто для граждан: как Opel стал Москвичом

История самого первого автомобиля в СССР, который разрешили продавать в частные руки, полна неожиданностей и вопросов, на многие из которых удалось дать ответ уже после старта крупномасштабного производства.

Москвич 400. Музей ретро-автомобилей. Конаев, Алматинская область, Казахстан
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Москвич 400. Музей ретро-автомобилей. Конаев, Алматинская область, Казахстан

КИМ-10-50

Речь идёт о прототипе, носившего это название и разработанного в конце 1930-х годов. По конструкции автомобиль представлял собой незначительно переделанный английский Ford Perfect. В то время частным лицам машины не продавали: считалось, что всё вокруг общественное: у колхозников — скот, у горожан — автомобили и станки.

Однако ездивший тогда по дорогам легковой ГАЗ-А уже выдавали передовикам производства, лётчикам, отличившимся деятелям культуры и науки. Идея дарить авто за ударный труд понравилась партийным руководителям: неплохо, если моральные стимулы подкрепятся материальными.

В конце концов решили создать автомобиль для продажи всем гражданам: подспудно считалось, что таким образом страна получит готовых шофёров на случай войны.

В 1940-м новоиспечённый двухдверный КИМ и несколько западных легковушек продемонстрировали Сталину, которому советский экземпляр не понравился. Ходила байка, что вождь, находившийся в авто, где за рулем уже кто-то был, предложил главе завода: "Садись, дорогой!" Естественно, тот не посмел попросить Иосифа Виссарионовича выйти из машины. Сталин осмотрел и другие, в том числе зарубежные, автомобили. Ему понравился Opel Kadett K38. После показа вышло постановление немедленно переделать КИМ в четырёхдверный вариант.

Поставить легковушку на конвейер из-за начавшейся войны не успели, и готовый к массовому производству автомобиль, уже с "полным" комплектом дверей, представили только в 1945-м. Однако все помнили демонстрацию 1940 года и решение делать машину на базе Opel Kadett фактически уже было принято. На робкие возражения главного конструктора завода и начальника цеха о том, что "Опель" нуждается в доработках, Сталин ответил, мол, начните сначала выпускать, а там займётесь и усовершенствованием.

КИМ и Opel

Справедливости ради всё же стоит сравнить слабые и сильные стороны двух автомобилей. У советской легковушки кузов был сильнее, с встроенной рамой, двигатель выдавал не 23, как "Кадет", а все 30 л. с. Зато у "немца" тормоза были не механические, а гидравлические, а подвеска впереди — независимая. У КИМа капот цельнометаллический и открывался назад, у Opel нужно было поднимать боковины. Багажник у него, в отличие от советской машины, и вовсе отсутствовал, вещи укладывались через откинутую спинку заднего дивана.

Разработка первого "Москвича-400"

Казалось, проблем возникнуть не должно — заходи на завод в покорённой Германии, вывози оборудование и приступай к производству готовой модели. Собственно, так и сделали: МЗМА (Московский завод малолитражных автомобилей — так переименовали КИМ, который означал им. Коммунистического интернационала молодежи) получил современное оснащение. Однако документации не было — завод в Германии разбомбили, и бумаги оказались утерянными.

К восстановлению чертежей пришлось привлекать немецких специалистов. Купили четыре подержанных "Опеля" и разобрали их до винтика. Так восстановили всю документацию, которую в 1946 году отправили в Москву на МЗМА. Там оперативно подготовили конвейер, и ко Дню Конституции, 5 декабря 1946 года, за ворота завода выехала первая пятёрка автомобилей.

Откуда взялось название "Москвич"

Интересно, что собственное имя автомобиля никак не пропитано идеологией. Например, выпущенный до войны ГАЗ-М1 назывался "Молотовцем", ГАЗ-М20 — "Победой", даже внедорожник ГАЗ-69 получил своё наименование, правда не прижившееся, — "Труженик". А тут просто "Москвич" — почему?

Одни говорят, что это связано с подвигом столичных жителей в 1941-м, когда Красная Армия впервые перешла в наступление. Другие уверены, что название связано с юбилеем главного города страны, 800-летием в 1947-м. Третьи считают, что название "пристало" к машине "автоматически": раз завод в столице — значит, "Москвич".

Копия или модернизация

Советская легковушка хоть и была аналогом "Опеля", но всё же ряд доработок в ходе серийного выпуска в неё было внесено:

  • сцепление и переключатель передач перенесли под руль;
  • обивку салона улучшили;
  • позже установили новый двигатель, развивавший 26 вместо 23 "лошадей";
  • рукоятку ручного тормоза убрали под капот;
  • "бардачок" оснастили крышкой.

Были и другие изменения, из-за которых модернизированный автомобиль получил новый индекс "401".

Новый автомобиль вовсю расхваливали советские газеты. По их информации, первыми собственниками "Москвича" стали такие известные люди, как актёр Иван Берсенев, Эрнст Кренкель, Самуил Маршак.

Впрочем тогда цена машины в девять тысяч рублей позволяла его приобрести и рядовым гражданам, имеющим хорошую зарплату. Например, руководящим кадрам, учёным, инженерам и даже квалифицированным рабочим, слесарям и токарям с высокими разрядами.

Уже через год после начала производства 50 экземпляров отправили в соседнюю Финляндию на экспорт. В 1955 году на немного доработанном "Москвиче" Юрий Чвиров достиг скорости в 190 км/ч, что являлось в те времена несомненным достижением для легковушек.

Уточнения

«Москвич» — советский и российский автомобильный завод, выпускает автомобили одноимённой марки; ранее выпускал также автомобили марок Ford, ГАЗ, КИМ, Renault, Nissan.

Opel Automobile GmbH (ˈ´oːpəl) — немецкий производитель автомобилей, штаб-квартира расположена в Рюссельсхайме (Германия). Компания была основана 21 января 1862 года; к выпуску автомобилей приступили в 1899 году. С 1929 года принадлежала концерну General Motors. С 2017 года принадлежит концерну Groupe PSA (Stellantis).

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Виктория Рубаненко
Виктория Рубаненко — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
