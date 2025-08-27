Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сергей Милешкин

Заговор против электромобилей? 3 главные причины их исчезновения в XX веке

6:31
Авто

Что только не делают правительства многих стран мира, чтобы заставить своих граждан-автолюбителей пересесть на электромобили. Это и скидки при покупке, меньшие проценты кредитов, бесплатное пользование зарядными станциями, налоговые льготы, снижение таможенных пошлин и т. д. А ведь относительно недавно, на заре минувшего столетия кое-где в мире, машин на электрической тяге было гораздо больше, чем с бензиновым двигателем. Так почему тогда автомобилям на "батарейках" не удалось закрепить свое господство?

Электромобиль
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Электромобиль

Исторический экскурс

Действительно, в начале 20 века на улицах европейских столиц, Нью-Йорка было полно электромобилей: на них ездили по делам, использовали в качестве такси, участвовали в соревнованиях и даже устанавливали рекорды. Зачем же нужно было пересаживаться с экологически безопасного, не шумящего транспортного средства на громыхающую и пахнущую бензином технику?

Чтобы начать движение на электрокаре, достаточно было передвинуть рычаг или нажать кнопку. Что касается бензинового авто, то нужно было крутить рукоятку, для чего требовалась физическая сила. К тому же чистый бензин был большой редкостью, и машина часто из-за этого ломалась. Поэтому неудивительно, что многие отдавали предпочтение электромобилю, особенно женщины как поклонницы чистоты и не имеющие сил крутить рукоятку. Правда, запас хода не превышал 30-40 км, но для коротких поездок по городу этого вполне хватало.

Уже в 1897 году (!) в Нью-Йорке обосновался первый в мире парк электротакси. Они были не только бесшумными и не пахли бензином: на них устанавливали рекорды скорости. Например, именно электрокар La Jamais Contente в последний год XIX века первым разогнался до 100 км/ч. Только представьте: в 1899-м по улицам Нью-Йорка бегало 60 машин на электрической тяге. А на следующий год их число составило 1575 единиц техники! Больше было только авто с паровым двигателем — 1681, остальные из 4192-х — бензиновые. Такси работало круглосуточно: чтобы не заряжать аккумуляторы, машины раз в несколько часов заезжали в гараж и просто меняли батареи. Уже в 1900-х компания Electric Vehicle Co. имела целый парк транспортных средств на электротяге в количестве 2000 машин: автобусы, грузовики, легковушки. Казалось — впереди светлое будущее. Но всё сложилось по-иному.

Почему стали отказываться от электромобилей

Ситуация на рынке авто кардинально изменилась в 1920-е годы. К этому времени машины на электротяге стремительно стали исчезать с дорог. Главных причин было всего три:

  1. Изобретение Генри Фордом конвейера резко удешевило бензиновые автомобили: примерно в десять (!) раз. Если раньше его Model T стоила несколько тысяч долларов, то после появления конвейера цена стала равняться 600-700 "зелёных". А электрокары, включая аккумуляторы и услуги по их зарядке были значительно дороже.
  2. В 1912 году Чарльз Кеттеринг разработал электростартер: теперь не нужно было крутить ручку: эксплуатация бензиновых авто сильно упростилась, а электромобили лишились одного из своих преимуществ.
  3. Тяжелые и дорогие аккумуляторы, вес которых мог достигать сотен кг, обслуживать и заряжать можно было только в крупных городах на специальных станциях. При этом запас хода составлял 30-40 км. ЭЗС просто не хватало: восполнять ёмкость нужно было, как минимум часов 12. Проще говоря, инфраструктура отсутствовала. А бензин, получаемый из дешёвой нефти (стали открывать множество месторождений), имел копеечную цену и купить его можно было чуть ли не на каждом углу в любом городке.

В итоге авто с ДВС могли "похвастать" приличным запасом хода и доступностью топлива, чего не хватало электромобилям. Однако кое-кто считал, что не только перечисленные выше причины оказали свое влияние на исчезновение электротранспорта.

А может заговор?

Такая версия была: мол, нефтяные магнаты сделали всё, чтобы пальма первенства принадлежала машинам с ДВС. Отрицать лоббирование, конечно же, не стоит. Концерны, занимающиеся добычей нефти и ее переработкой, естественно, вкладывали деньги в развитие инфраструктуры — строили АЗС и дороги. Автомобиль на бензине являлся гарантом "вечного" спроса на их продукцию. Получается, что своим исчезновение с авторынка электромобили обязаны техническому прогрессу в совершенствовании ДВС, массовому удешевлению авто на бензине и мощной поддержке магнатов нефтяной промышленности.

Возвращение

На протяжении почти всего ХХ века об электрокарах вспоминали разве что в годы кризисов. Это когда цена на нефть поднималась в заоблачные высоты. Однако прогресс шагал вперед и за минувшие годы произошло немало событий, повлиявших на возобновление темы электромобилей:

  1. Появились лёгкие, ёмкие, недорогие и относительно быстро заряжаемые литий-ионные аккумуляторы. Запас хода стал сопоставим с пробегом бензиновых машин
  2. Стали разрабатываться умные электронные системы управления, делающие транспорт безопаснее и комфортнее.
  3. Внимание к экологическим проблемам стало импульсом к развитию машиностроения в области электротранспорта.

И сегодня отчётливо видно, как количество автомобилей на "батарейках" растет из года в год. Основными тормозами развития являются стоимость АКБ, обеспечивающих большой запас хода, скорость восполнения емкости аккумуляторов и развитие инфраструктуры. Работа по этим направлениям ведется довольно активно и реванш электромобилей через 100 с лишним лет уже не за горами.

Уточнения

Электромобиль — транспортное средство, приводимое в движение исключительно электрическим двигателем и заряжаемое с помощью внешнего источника электроэнергии.

Автор Сергей Милешкин
Сергей Милешкин — внештатный автор Правды.Ру
Редактор Виктория Рубаненко
Виктория Рубаненко — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Темы авто бензин экология
